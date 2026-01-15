Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online

Stiri Economice
15-01-2026 | 20:51
Autoritățile vor ca datoriile pe care românii le au la Fisc și la direcțiile de taxe locale să apară pe liste publice care pot fi accesate online.

autor
Laura Culiță

Acum aceste informații sunt considerate secret fiscal și doar firmele și instituțiile cu restanțe apar pe lista neagră. Măsura prin care rău-platnicii vor putea fi văzuți de oricine pe site-ul autorităților fiscale apare într-un proiect de lege, scris de Ministerul Dezvoltării.

Cine nu își achită dările va fi trecut pe o listă accesibilă online.

Proiectul de lege prevede ca ANAF să publice o listă cu persoanele fizice care sunt datoare la stat, așa cum se întâmplă deja cu firmele. Printre persoanele vizate sunt cele care obțin câștiguri din închirieri de locuințe ori din criptomonede și nu își achită impozitul pe venit sau contribuțiile la sănătate. Și primăriile trebuie să publice, separat, lista cu cei care nu și-au plătit la timp taxele și impozitele pe locuințe, mașini ori terenuri.

În paralel, va exista și o listă cu bun-platnici.

Pe de altă parte – spune un avocat specializat în drept administrativ – așa cum arată acum, proiectul ridică probleme legate de protecția datelor cu caracter personal.

Radu Cătălin Pavel, avocat coordonator: „Scopul proiectului este să crească transparența fiscală, astfel că publicarea datelor cu caracter personal ale contribuabililor care înregistrează datorii la stat poate încălca normele GDPR în vigoare, iar proiectul ar trebui să fie însoțit de măsuri de limitare a expunerii inutile a datelor cu caracter personal.”

Într-un răspuns pentru Știrile Pro TV, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, spune că o astfel de măsură funcționează în alte state, precum Spania, Grecia, Slovenia, Irlanda și Ungaria: „Este o măsură corectă, în primul rând pentru contribuabilii care, cu bună-credință, se străduiesc și își plătesc impozitele an de an. E și o măsură de transparență și presiune publică pentru cei care nu plătesc. În alte țări se poate, putem și noi, cu GDPR cu tot.”

Ultima dată când ANAF a publicat lista datornicilor persoane fizice a fost acum zece ani. Atunci erau pe listă nume răsunătoare, precum primarul Robert Negoiță, fostul edil Marian Vanghelie ori fosta șefă a Ministerului Dezvoltării, Elena Udrea. Între timp, aceste informații au intrat sub incidența secretului fiscal.

