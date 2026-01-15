Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

Doi polițiști italieni acuzați că au torturat și umilit mai multe persoane fără adăpost, printre care și un român, riscă să primească 11 ani de închisoare.

Procesul a ajuns la final și, conform procedurii, în pledoaria finală procurorii au solicitat pedepse dure pentru tortură și vătămare corporală, agravate de discriminare.

Cazul a ieșit la iveală după ce o altă structură din poliția italiană a văzut înregistrările abuzurilor surprinse de camerele de supraveghere.

Nicolae Daju este românul despre care procurorii italieni spun că a fost torturat și umilit de doi agenţi într-o secţie de poliţie din Verona. El şi alte 4 victime sunt părţi vătămate identificate în procesul care a ajuns la final la tribunalul din Verona.

Pentru acuzaţiile de tortură, vătămare corporală şi abuz în serviciu, agravate de discriminare şi ura rasială, procurorii cer 11 ani de închisoare pentru cei doi poliţişti.

Cele 5 victime, printre care şi românul de 56 de ani, au suferit abuzuri şi umilinţe în camera denumită ACQUARIO - o sală în care sunt ţinute temporar persoanele reţinute. Încăperea este supravegheată video, iar imaginile cu victimele bătute, lovite cu pumnii şi picioarele, târâte prin urină şi umilite, sunt elementele care au declanşat ancheta în acest caz, dar şi principalele probe din dosar. Cele 5 victime sunt cetăţeni străini care locuiau în Verona fără forme legale.

Bărbaţii erau ridicaţi de pe stradă fără să fi comis vreo infracţiune, susţin anchetatorii, apoi chinuiţi în interiorul secţiei. Presa din Italia a prezentat pe larg cazul şi a stat de vorbă şi cu romanul Nicolae Daju.

Nicolae Daju, Victima: ”M-au luat de pe stradă, după 50 de metri mi-au dat cu spray cu piper în față.După jumătate de oră, le-am spus că am nevoie la toaletă. Mi-au spus să fac acolo în colț, după care m-au băgat cu fața în urină. După o oră mi-a spus hai la baie. Când am ajuns la intrarea de la baie m-a lovit în ficat și rinichi. Două săptămâni nu mi-am simțit corpul, a fost o experiență groaznică”.

Victimele sunt persoane fără adăpost, imigranţi fără forme legale de şedere sau chiar dependente de droguri. Nu au reclamat abuzurile de teamă că nu vor avea nicio şansă să li se facă dreptate în faţa unor reprezentanţi ai poliţiei naţionale. Procurorii, care îi acuză pe poliţişti şi de ură rasială, spun că pe asta se bazau şi agresorii.



Gabriela Vişan, Reprezentant asociaţie sprijin Români în Italia: ”Oamenii trebuie să ştie că au la îndemâna forme de protecţie, pot cere sprijin, asistentă la consulat... ambasada este foarte activa în astfel de cazuri”.

Procesul a ajuns la final, iar judecătorii trebuie să decidă dacă vor admite cererea procurorilor care solicita în total 11 ani de închisoare pentru cei doi poliţişti.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













