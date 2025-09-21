Palatul Parlamentului, transformat pentru a zecea oară în galerie de artă digitală la iMapp. Publicul a ales un favorit

Fațada Palatului Parlamentului a devenit, pentru a 10-a oară o galerie de artă digitală în aer liber cu ocazia competiției internaționale iMapp.

Privitorii au fost captivați de spectacolul de sunet și lumină orchestrat de cei mai buni artiști vizuali ai lumii. Ediția aniversară iMapp a început cu moment muzical spectaculos.

Acordurile de nai ale maestrului Gheorghe Zamfir s-au împletit cu ritmurile unui DJ belgian și au pus în valoare proiecția de pe Palatul Parlamentului.

Publicul a urmărit fascinat spectacolul.

Spectator: „Este foarte frumos, show-ul este foarte bun. Îmi plac luminile, concertul, totul este foarte frumos.”

Spectator: „Foarte bine organizat, lumini, culori.”

Cei mai buni artiști vizuali din lume veniți la București au respectat tema „Arta e peste tot”.

23 de mii de metri pătrați de lumină dau viață Palatului Parlamentului, iar culorile și formele par desprinse din realitate.”

Spectator: „Stă cu gura căscată, e prima dată când vine.”

Spectator: „Te atrag acolo, e ceva care te implică.”

Spectator: „Consider că e foarte complex, nu mă pricep dar pot să văd amploarea evenimentului. O artă.”

Câștigător a fost declarat, de un juriu internațional, studioul multimedia din Bulgaria, ELEKTRICK.ME

Și publicul și-a ales preferatul. Grupul GLITCH din BELGIA a strâns cele mai multe voturi.

