Incident neobișnuit la Parlament. Surse: O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite. Era pe o listă AUR

Un incident neobișnuit a avut loc în această dimineață la Palatul Parlamentului, unde o femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădire având asupra sa ... nu mai puțin de 6 cuțite, au precizat pentru Știrile Pro TV surse judiciare.

Știrea este în curs de actualizare!

Conform surselor, incidentul a avut loc la filtrul de acces de la intrarea C1 de la Palatul Parlamentului, iar femeia ar avea 35 de ani.

Imagini amator

Se pare că femeia născută în Republica Moldova figura pe o listă suplimentară a partidului AUR și intenționa să participe la activitate organizată vineri la Parlament, care se numește "Forumul Economic".

