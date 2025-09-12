Incident neobișnuit la Parlament. Surse: O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite. Era pe o listă AUR

Stiri actuale
12-09-2025 | 10:17
palatul parlamentului
Shutterstock

Un incident neobișnuit a avut loc în această dimineață la Palatul Parlamentului, unde o femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădire având asupra sa ... nu mai puțin de 6 cuțite, au precizat pentru Știrile Pro TV surse judiciare.

autor
Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Conform surselor, incidentul a avut loc la filtrul de acces de la intrarea C1 de la Palatul Parlamentului, iar femeia ar avea 35 de ani.

Se pare că femeia născută în Republica Moldova figura pe o listă suplimentară a partidului AUR și intenționa să participe la activitate organizată vineri la Parlament, care se numește "Forumul Economic".

Citește și
Cîrligeanu Elena Ariadna
Explicația colaboratoarei AUR care a fost prinsă cu gloanțe la intrarea în Parlament. Tânăra a fost dusă la poliție
Un muncitor a răsturnat o roabă cu moloz direct de pe acoperișul blocului unde lucra, la Ploiești. Amenda primită

Sursa: Pro TV

Etichete: Republica Moldova, Parlament, cuțite,

Dată publicare: 12-09-2025 10:03

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Reacția membrei AUR care a încercat să intre cu gloanțe în Parlament.
Stiri Politice
Reacția membrei AUR care a încercat să intre cu gloanțe în Parlament. "Sunt doar bucăţi de metal"

Ariadna Cîrligeanu, membru în Biroul Naţional al AUR, a declarat miercuri că obiectele în formă de gloanţe care au fost găsite asupra sa i-au fost oferite în urmă cu două zile, cu ocazia zilei de naştere.

Explicația colaboratoarei AUR care a fost prinsă cu gloanțe la intrarea în Parlament. Tânăra a fost dusă la poliție
Stiri actuale
Explicația colaboratoarei AUR care a fost prinsă cu gloanțe la intrarea în Parlament. Tânăra a fost dusă la poliție

Cei de la AUR au fost în centrul atenției încă de la începutul zilei, când o tânără colaboratoare și simpatizantă a fost prinsă la controlul de securitate de la intrarea în Palatul Parlamentului, cu patru gloanțe asupra ei.

Cine este colaboratoarea AUR, prinsă când voia să introducă muniție în Parlament. George Simion a susținut că erau brelocuri
Stiri Politice
Cine este colaboratoarea AUR, prinsă când voia să introducă muniție în Parlament. George Simion a susținut că erau brelocuri

O tânără de 22 de ani, colaboratoare a grupului AUR, a fost prinsă miercuri dimineață la controlul de securitate de la intrarea în Palatul Parlamentui cu patru gloanțe asupra ei.  

Recomandări
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă
Stiri externe
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă

Rusia şi Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP.

Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele
Stiri actuale
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele

Fructele, laptele și cornul, cu care ar trebui să fie primiți la școală elevii, se lasă așteptate. Hotărârea de Guvern prin care se alocă bani pentru aceste alimente are nevoie de avizul mai multor ministere.

MAE l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian polonez cu drone. „Escaladare fără precedent
Stiri actuale
MAE l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian polonez cu drone. „Escaladare fără precedent"

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a-i comunica poziția de condamnare fermă a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28