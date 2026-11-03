Cum promovează statul turismul românesc la World Travel Market Londra. Regiunile pe care mizăm pentru a atrage turiști

România își promovează oferta turistică la World Travel Market Londra 2026, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de profil, organizat în perioada 3-5 noiembrie, la centrul expozițional ExCeL London.
Participarea României este organizată sub egida Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), iar la standul național sunt prezenți 35 de coexpozanți. Delegația este condusă de ministrul Daniel Zamfir.
Ce își propun autoritățile să obțină prin această participare? Să atragă mai mulți turiști străini și să găsească parteneri și investitori care să contribuie la dezvoltarea turismului românesc.
Bucovina, Craiova, Constanța, printre destinațiile promovate la Londra
„Descoperă potențialul neexploatat al turismului din România! Conectează-te cu lideri din industrie, accesează oferte B2B și explorează inițiative de turism sustenabil. Impulsionează-ți afacerea alături de steaua în ascensiune a Europei de Est!” – este mesajul prin care reprezentanții României își promovează oferta turistică la Londra.
Standul național reunește prezentări ale unor destinații precum Bucovina, Craiova, Constanța și Mamaia, Dealu Mare și Transilvania. Promovarea pune accent pe patrimoniul cultural, vacanțele de tip city break, turismul vitivinicol și experiențele în natură.
Vizitatorii pot descoperi și tradițiile românești prin momente artistice susținute de Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj. Portul popular și dansurile tradiționale oltenești completează oferta culturală prezentată la târg.
Pe ecranele standului sunt difuzate și spoturile campaniei de promovare turistică „Romania, So Much More Than Dracula!”, alături de materialele „Wild Romania” și „Sounds Like Romania”. Acestea fac parte dintr-o campanie derulată pe postul BBC World News în perioada 1-29 noiembrie 2026.
Prin această campanie, România beneficiază de expunere pe una dintre cele mai cunoscute platforme media internaționale.
Obiectivul este de a aduce oferta turistică a țării în atenția unui public cât mai larg și de a prezenta România ca o destinație care poate fi descoperită în toate cele patru anotimpuri, prin diversitatea peisajelor, a atracțiilor și a experiențelor oferite.
Marea Britanie, una dintre piețele importante pentru turismul românesc
Participarea la târgul de la Londra vizează în special atragerea turiștilor britanici. Regatul Unit se află în top 10 al piețelor de proveniență pentru turiștii străini care vizitează România, atât în funcție de numărul sosirilor, cât și de cel al înnoptărilor.
World Travel Market, un târg cu o istorie de peste 40 de ani
Prima ediție World Travel Market a avut loc în 1980, la centrul expozițional London Olympia. La eveniment au participat reprezentanți din 40 de țări, 221 de expozanți și aproximativ 9.000 de vizitatori din industria turismului.
În 1985, ceremonia de deschidere a fost marcată de prezența Prințesei Diana, care a atras o mulțime impresionantă de participanți. Potrivit organizatorilor, evenimentul a adunat atunci cel mai numeros public de până la acel moment.
Astăzi, World Travel Market Londra reunește reprezentanți ai industriei turismului din peste 180 de țări și regiuni. Evenimentul facilitează întâlniri de afaceri și parteneriate între companii, destinații turistice și profesioniști din domeniu.
Organizatorii estimează că târgul atrage peste 4.000 de expozanți, mai mult de 5.500 de cumpărători și peste 46.000 de participanți.
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