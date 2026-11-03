Cum promovează statul turismul românesc la World Travel Market Londra. Regiunile pe care mizăm pentru a atrage turiști

Participarea României este organizată sub egida Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), iar la standul național sunt prezenți 35 de coexpozanți. Delegația este condusă de ministrul Daniel Zamfir.

Ce își propun autoritățile să obțină prin această participare? Să atragă mai mulți turiști străini și să găsească parteneri și investitori care să contribuie la dezvoltarea turismului românesc.

Bucovina, Craiova, Constanța, printre destinațiile promovate la Londra

„Descoperă potențialul neexploatat al turismului din România! Conectează-te cu lideri din industrie, accesează oferte B2B și explorează inițiative de turism sustenabil. Impulsionează-ți afacerea alături de steaua în ascensiune a Europei de Est!” – este mesajul prin care reprezentanții României își promovează oferta turistică la Londra.

Standul național reunește prezentări ale unor destinații precum Bucovina, Craiova, Constanța și Mamaia, Dealu Mare și Transilvania. Promovarea pune accent pe patrimoniul cultural, vacanțele de tip city break, turismul vitivinicol și experiențele în natură.

Vizitatorii pot descoperi și tradițiile românești prin momente artistice susținute de Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj. Portul popular și dansurile tradiționale oltenești completează oferta culturală prezentată la târg.

Pe ecranele standului sunt difuzate și spoturile campaniei de promovare turistică „Romania, So Much More Than Dracula!”, alături de materialele „Wild Romania” și „Sounds Like Romania”. Acestea fac parte dintr-o campanie derulată pe postul BBC World News în perioada 1-29 noiembrie 2026.