Duminică, de la ora 18:00, Paula Herlo merge pe urma acestor investiții și descoperă cum au fost folosiți banii din PNRR pentru restaurarea și dezvoltarea turismului din România.

În mai multe locuri, autoritățile au pierdut ani întregi cu licitații pornite târziu, studii respinse și șantiere rămase în urmă, iar proiecte de zeci de milioane de euro au fost scoase de la finanțare: „Am mers acolo unde banii din PNRR ar fi trebuit să se vadă și am urmărit cine a semnat contractele, când au început lucrările și ce s-a făcut efectiv. De la siturile istorice din Hunedoara până la canalele Deltei, rețeta incompetenței e aceeași: timp pierdut în hățișuri birocratice, responsabili schimbați în timpul jocului și eterna fugă de răspundere”, spune Paula Herlo.

Pierderea finanțărilor afectează direct conservarea monumentelor, mediul și veniturile localnicilor. Paula Herlo a descoperit, însă, în țară și proiecte finalizate, bani investiți cum trebuie și monumente istorice reabilitate.

Reportajul „Turismul pierde timpul” poate fi urmărit duminică, de la ora 18:00, la România, te iubesc!. Emisiunea poate fi văzută și online, pe VOYO.