Distincția a fost acordată pentru programul de dezvoltare turistică ce promovează patrimoniul gastronomic, produsele locale și tradițiile comunitare ca resurse pentru dezvoltarea turismului sustenabil, a informat joi Visit Harghita, relatează Agerpres.

Distincţia face parte dintr-o iniţiativă internaţională care prezintă cele mai bune practici de turism sustenabil din lume.

"Judeţul Harghita a fost inclus în selecţia internaţională TOP 100 cu povestea 'Tasting Szekler Heritage: How Harghita County Turns Living Traditions into Responsible Tourism', la categoria Cultură şi patrimoniu. Ideea centrală a candidaturii este că gastronomia, produsele locale, portul popular, meşteşugurile şi sărbătorile comunitare nu sunt doar atracţii turistice, ci valori culturale vii, care definesc viaţa de zi cu zi a regiunii", se arată în comunicatul de presă.

Tradițiile locale, transformate în experiențe turistice sustenabile

Buna practică prezentată evidenţiază modul în care aceste valori pot fi transformate în experienţe turistice fără a le pierde autenticitatea, consolidând identitatea comunităţilor locale şi asigurând că beneficiile economice generate de turism ajung şi la producătorii locali, meşteşugari şi antreprenori.

"Unul dintre cele mai importante mesaje ale proiectului este acela că păstrarea patrimoniului cultural şi dezvoltarea turismului nu sunt obiective contradictorii: printr-o colaborare adecvată, ele se pot consolida reciproc", mai transmite sursa citată.

Unul dintre exemplele prezentate în candidatură este sistemul de certificare "Produs Secuiesc", înfiinţat în 2009 de Consiliul Judeţean Harghita, care sprijină accesul pe piaţă, notorietatea şi păstrarea valorii produselor alimentare tradiţionale şi a produselor artizanale locale. Conform datelor publicate în 2024, marca era deţinută de 197 de producători, pentru aproximativ 1.500 de produse.

Un alt element definitoriu al poveştii este valorificarea turistică a tradiţiilor gastronomice.

"Ingredientele locale, reţetele de familie, tehnicile tradiţionale de preparare a mâncării şi colaborările dintre producători oferă experienţe care depăşesc simpla servire a mesei: ele dezvăluie istoria regiunii, modul în care este folosit peisajul şi viaţa comunitară. Importanţa internaţională a patrimoniului gastronomic este confirmată şi de faptul că judeţul Harghita va deţine în 2027 titlul de Regiune Gastronomică a Europei, acordat de IGCAT", precizează reprezentanţii Visit Harghita.

De asemenea, a fost prezentată şi "Ziua celor O Mie de Fete Secuience", eveniment dedicat portului popular secuiesc, muzicii şi dansului tradiţional. La ediţia din 2025, peste 5.000 de persoane au îmbrăcat costumul popular, potrivit relatărilor de presă menţionate în comunicat.

În cadrul programului a fost evidenţiat şi rolul platformei turistice digitale Visit Harghita, care face oferta gastronomică, culturală şi naturală a judeţului accesibilă în mai multe limbi şi facilitează descoperirea localităţilor mai mici, a furnizorilor locali de servicii şi a programelor comunitare.

Conform sursei citate, Green Destinations TOP 100 Stories este una dintre cele mai cunoscute competiţii internaţionale de bune practici în turismul sustenabil, organizată din 2014.

Scopul său nu este doar selectarea celor mai populare destinaţii turistice, ci prezentarea poveştilor care oferă soluţii reale la provocările de mediu, sociale şi culturale ale turismului.

"În procesul de selecţie, experţii analizează problema la care răspunde iniţiativa, măsurile concrete implementate, modul în care sunt implicate comunităţile locale, precum şi rezultatele şi efectele pe termen lung. Prin urmare, includerea în TOP 100 nu reprezintă doar o recunoaştere în domeniul marketingului turistic. Ea aduce vizibilitate internaţională, credibilitate profesională şi posibilitatea ca practica prezentată să devină un exemplu de urmat pentru alte destinaţii", se menţionează în comunicat.

Poveştile selectate pot fi prezentate şi pe canale internaţionale de comunicare şi pot participa ulterior la competiţia pentru distincţiile Green Destinations Story Awards.

"Este important de subliniat că includerea în TOP 100 recunoaşte o anumită bună practică de turism sustenabil, nu certifică performanţa generală a destinaţiei în materie de sustenabilitate", mai transmite sursa citată.

Potrivit Visit Harghita, includerea în TOP 100 vine după ce judeţul a obţinut, în septembrie 2026, Green Destinations Silver Award, devenind prima regiune din România care primeşte această recunoaştere. În cadrul auditului internaţional de sustenabilitate, judeţul a obţinut atunci cel mai bun rezultat la categoria cultură şi tradiţii, cu un scor de 9,2 puncte.

Candidatura pentru TOP 100 a fost elaborată de Innotime Hungary Kft., la comanda Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita). Demersul s-a bazat pe rezultatele cercetărilor, strategiile de dezvoltare, bunele practici locale şi experienţele actorilor din turism, colectate în cadrul procesului de pregătire a judeţului pentru turism sustenabil.

Diploma aferentă recunoaşterii internaţionale a fost ridicată, la solicitarea Visit Harghita, de Nagy Júlia, director general al Innotime Hungary Kft. şi coordonatoarea elaborării tehnice a candidaturii TOP 100, în cadrul evenimentului Green Destinations Global Conference, organizat în zona Kranj, Slovenia, în perioada 27-29 octombrie 2026.

"Cea mai importantă lecţie a poveştii judeţului Harghita este că viitorul tradiţiilor nu este asigurat doar prin conservare, ci prin crearea condiţiilor necesare pentru ca acestea să continue să trăiască. Atunci când munca unui producător local, o reţetă transmisă din generaţie în generaţie sau o sărbătoare comunitară capătă un nou sens prin turism, rezultatul poate fi nu doar o destinaţie mai atractivă, ci şi o comunitate locală mai puternică. Recunoaşterea TOP 100 transmite un mesaj clar: patrimoniul local nu are valoare doar pentru judeţul Harghita, ci oferă şi un exemplu demn de urmat pentru turismul sustenabil la nivel mondial", se mai arată în finalul comunicatului de presă.