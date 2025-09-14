Crame și podgorii din România pe care să le vizitezi toamna aceasta

Dacă ești pasionat de vinuri, aceste crame și podgorii din România sunt perfecte pentru o vizită care îți va trezi toate simțurile.

Țara noastră are o ofertă bogată de podgorii întinse și crame pe care le poți vizita. În plus, viticultura este favorizată de poziția geografică a țării, care a asigurat o climă propice soiurilor de struguri.

Crame și podgorii din România care merită o vizită

Există crame și podgorii în toate regiunile mari din România. Multe dintre acestea merită vizitate, iar dacă nu ai mai fost niciodată într-o astfel de vizită, atunci vei avea parte de o surpriză plăcută.

Crame din Banat

Vei găsi în Banat, Maramureș și Crișana o mulțime de crame în care se produce și păstrează vinul local alb. Fetească Albă, Muscat Ottonel și Fetească Regală sunt doar câteva dintre vinurile cunoscute care provin din partea de vest a țării. Iată ce crame să vizitezi în această zonă:

Cramele Recaș

Cramele Recaș sunt situate în Banat, în județul Timiș și sunt celebre pentru vinurile deosebite din fiecare soi, care provin din aproximativ 1200 de hectare de viță de vie cultivată.

Crama Petro Vaselo

SItuată în localitatea Petrovaselo, Nr. 231, crama produce o mulțime de soiuri de vin din vița cultivată pe o suprafață de circa 45 de hectare. Istoria acestei crame începe în anul 2005. Aceasta este o zonă care merită vizitată.

Vinurile obținute se păstrează în crama subterană, fără contact cu oxigenul. Aici se produc soiuri precum Merlot, Pinot Noir, Roșu de Petro Vaselo, Alb de Petro Vaselo, Rosé de Petro Vaselo, Chardonnay sau Cabernet Sauvignon.

Crama Terra Natura

Cramă cunoscută pentru vinurile certificate bio și tehnologia cu care se obțin acestea. Crama, situată în localitatea Jamu Mare din județul Timiș, are instalații moderne cu care realizează soiuri de vin precum Sauvignon, Pinot Noir, Fetească Neagră și numeroase vinuri rosé.

Crame din Moldova

Crama Cotnari

Cea mai cunoscută cramă din zona Moldovei, situată în localitatea cu același nume din județul Iași.

Vinurile Cotnari au câștigat în 2019 medalia de aur pentru Tămâioasa Românească. Poți vizita Vinoteca Cotnari și zonele de depozitare a vinului. Ai nevoie de programare pentru a vizita această cramă.

Domeniile Averești

De aici provine vinul de Huși. Domeniile Averești se află în zona de est a Moldovei și se întind pe circa 3000 de hectare. Printre vinurile de referință produse aici se numără și Zghihara, un vin autentic românesc, dar și soiul Fetească Regală, Fetească Albă, Busuioacă de Bohotin, Cabernet Sauvignon sau Cabernet Blanc.

Crama Dealu Bujorului

Crama Dealu Bujorului este, de fapt, Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru. A fost înființată în 1977 și se întinde pe circa 700 de hectare.

Shutterstock

Cramele din Dobrogea

Crama Murfatlar

Stațiune viticolă foarte activă pe piața românească și cu o tradiție îndelungată. Poți face degustări de soiuri celebre precum Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Muscat Ottonel, Chardonnay sau Sauvignon Blanc.

Vinuri de Macin

Furnizorul oficial al Casei Regale a României și cea mai veche podgorie din Dobrogea, Vinuri de Macin produce soiuri precum Fetească Regală, Fetească Albă, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Riesling Italian, Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot.

Crama oferă tururi și expoziții.

Crama Rasova

Situată în localitatea Cernavodă, aici găsești vinuri precum Riviera sau Plage făcute din soiuri de viță de vie cunoscute.

Crama organizează diverse evenimente.

Domeniile Ostrov

Domeniile Ostrov au în componenta două staţii de vinificaţie cu cu o capacitate de 130.000 HL: Crama Ostrov (45.000 hl) este situată pe strada Regiei, comuna Ostrov, iar Crama Lipniţa (85.000 hl) situată la ieşirea din comuna Lipniţa, la 27 de km fată de Crama Ostrov.

Situată în una dintre cele mai vechi zone de producere a vinului în România, aici găsești vinuri precum Cabernet Sauvignon, Chardonnay sau Fetească Neagră.

Unul dintre vinurile emblematice este Black Angus.

Cramele din Crișana

Crama Familia Darabont

Situată în localitatea Biharia, județul Bihor, Crama Familia Darabont oferă o multitudine de sortimente, de la vinuri acidulate până la vinuri seci, orice soi poate fi găsit aici.

Crama Balla Geza

Crama Balla Geza sau Podgoria Miniș se află în vecinătatea Aradului, în localitatea Păuliș.

Găsești aici Fetească Neagră, Mustoasă de Maderat, Merlot sau Pinot Noir.

Crama Dorvena

Crama Dorvena se află în localitatea Pâncota, județul Arad, iar vinurile de aici sunt cu adevărat speciale.

Soiuri precum Pinot Gris, Pinot Noir sau Fetească Regală sunt foarte apreciate și au câștigat multe premii la evenimentele la care au fost promovate.

Cramele din zona Munteniei - Dealul Mare

Crama Budureasca

Aceasta este una dintre cramele care oferă vinuri seci foarte apreciate de pasionați.

Crama Budureasca are o suprafaţă totală de 5200 mp, situată în Gura Vadului, județul Prahova, fiind una dintre cele mai noi şi mai mari crame din Dealu Mare.

Crama este îngropată pe 3 dintre laturi pentru a se incadra perfect în peisaj şi pentru a beneficia de un control termic ridicat oferind totodată ocazia unor excepţionale privelişti pitoreşti.

Crama Ceptura

Construită în 2004, Crama Ceptura din județul Prahova a avut o dezvoltare rapidă.

Cele mai cunoscute vinuri de aici sunt Vintage Alb și Negru de Ceptura.

Crama Serve

Povestea acestei crame, situată în Ceptura de Jos a început în 1993 și viile de aici oferă cei mai buni struguri. Poți vizita vițele în cadrul unui tur organizat.

Crama Tohani

Prezentă în mediul viticol încă din 1773. Aceste vinuri au fost medaliate cu aur la competițiile la care au participat. Se întind pe circa 350 de hectare.

Crama de Piatra

Poți face vizite în cramă și în vie, iar locația este una spectaculoasă. Brian este brandul cel mai cunoscut de vin în zona Prahova.

Cramele din Oltenia

Clima blândă și soarele favorizează dezvoltarea viței de vie, așa că din această zonă vin cele mai aromate vinuri.

Crama Corcova

Vinul vedetă este Lady Asquith. Crama poate fi vizitată stabilind în prealabil o programare. Poți gusta vinuri precum CORCOVA Chardonnay 2021.

Domeniul Coroanei Segarcea

Vinurile produse aici sunt premiate la aproape orice competiție de vinuri. Cele mai cunoscute sunt Viognier barrique, Viognier nebarrique, Pinot Gris sau Chardonnay.

Cramele din Transilvania

Cramele Jidvei

Are multiple facilități tehnologice de producere a vinului. Vinurile de aici sunt de mai multe tipuri, inclusiv exclusiviste.

Crama Liliac

Istoria cramei începe din 2010. Crama poate fi vizitată și te poți bucura de degustări.

Cramele din Maramureș

Crama Rătești

Una dintre cele mai importante crame din România pe care le poți vizita. Poți încerca Muscat Ottonel, Cabernet Sauvignon sau Pinot Noir. Crama oferă tururi speciale pentru turiști.

