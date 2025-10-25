Târg de carte pentru copii, în Cetatea Alba Carolina. Editurile au pregătit reduceri de până la 50% pentru micuți

25-10-2025 | 07:57
copii targ carte

Copiii sunt invitați în acest weekend în cetatea Alba Carolina ca să descopere lumea fascinantă a cărților.

autor
Gina Obrejan

Oferta la târg este variată de la volume cu personaje fantastice și povești captivante, până la jocuri ce dezvoltă creativitatea. Nu lipsesc nici atelierele interactive.

Curioși din fire, copiii au răsfoit multe dintre volumele aduse la târgul organizat în Palatul Principilor. Părinții și profesorii subliniază rolul lecturii în dezvoltarea creativității și a limbajului.

Profesor: Noi la clasă încercăm să trezim acest obicei de a citi, le recomandăm un anumit tip de carte de citit cărțile de aventură cele cu benzi desenate.

Bianca Mereuță, editor de carte: Noi părinții trebuie să știm să îi încurajăm, să le punem cărtile frumoase în mâini în detrimentul divecesurilor.

Surprize pentru copii

Oferta este variată, iar editurile au pregătit și reduceri, până la 50 la sută din preț.

Camelia Joldeș, reprezentant editură: În general sunt interesați de cărțile mini-grafice de benzi desenate pentru că se citesc destul de ușor sunt interesați de cărți, vin își aleg singuri, cunosc anumite tituluri.

Anca Boloș, reprezetant editură: Le plac poveștile adevărate, adică oameni ce au făcut ceva la viala lor ca să poată să se inspire de la ei.

Nu lipsesc nici surprizele. Târgul de carte pentru copii este deschis până mâine în Cetatea Alba Carolina.

Sursa: Pro TV

