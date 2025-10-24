Primul târg din România pentru „locurile de muncă verzi” a început la Oradea. Ofertă: montarea fotovoltaicelor pe balcon

În Oradea a fost organizat primul târg din România dedicat așa-numitelor „locuri de muncă verzi”. Au fost căutați exclusiv oameni din domeniul energiei regenerabile și al sustenabilității.

Evenimentul face parte dintr-un proiect dezvoltat în colaborare cu vecinii maghiari. Iar printre angajatori s-au numărat și firme din Ungaria.

44 de angajatori - dintre care trei din Ungaria - au venit la Oradea cu aproape 700 de oferte de muncă. Cei interesați au putut nu numai să studieze oferta, ci și să participe la ateliere și sesiuni, pentru a afla mai multe detalii despre „munca verde”.

Angajatoare: „Avem ofertă, cu fotovoltaice, pe balcon, angajăm confecționer suport metalic sau angajăm agent de vânzări și customer care"

Căutător de joburi: „E ok, e interesant, e diversificat, dacă pot să zic”.

Reporter: Vă căutați ceva în domeniul regenerabile?

Căutător de joburi: „Da, da da da, exact, da."

Angajatoare firmă energie regenerabilă: „Pacheţele salariale încep de la 3.500 și pot să urce, în funcție de job-ul pentru care se aplică. Există bonusuri precum mașină, bonusuri de performanță."

Deși oferta a fost variată, multe posturi au fost dedicate muncitorilor calificați.

Căutătoare de joburi: „Ar putea să fie mai multe firme și cu mai multe posturi, îs prea puține și doar mai multe pentru producție, pentru muncitori simpli. Pentru birouri, nu prea găsești aicea."

Printre vizitatori s-au aflat și viitori studenți, care vor să-și găsească un job part-time.

„Eu vreau să m-angajez, în timp ce fac facultatea. Dar ar fi bine, de-nceput, un 4000. Pe-acolo, și, după, să pot să cresc" spune o studentă.

Bursa locurilor de muncă verzi este o premieră pentru România și, potrivit organizatorilor, se va extinde și în alte județe.

Bekeși Csaba, director AJOFM Bihor: „Este singurul eveniment organizat de o agenție de ocupare, într-un domeniu care este într-o continuă dezvoltare."

Varga Mihaly, reprezentantul unei companii din Ungaria: „Căutăm, mai ales, muncitori pentru muncă fizică, calificați, absolvenți de școli profesionale, dar nu numai. Asigurăm formare profesională în cadrul companiei."

Organizatorii spun că „locurile de muncă verzi” nu mai sunt o nișă, ci o necesitate. Companiile caută specialiști în domenii precum reciclare, eficiență energetică, gestiunea deșeurilor și producție sustenabilă.

