Târg inedit de toamnă la Bistrița-Năsăud. Zeci de elevi au umplut tarabele cu bunătățuri, iar banii au fost donați

Stiri Diverse
24-10-2025 | 09:44
×
Codul embed a fost copiat

Zeci de elevi din Bistrița-Năsăud au sărbătorit toamna cu un târg. S-au pregătit cu decoruri atent lucrate alături de profesori și preparate din cămara părinților sau a bunicilor.

autor
Ioan Vrâncean

Banii strânși din vânzare au mers către o cauză nobilă. Într-un decor plin de culoare, copiii au îmbrăcat straiele populare și au adus de acasă tot felul de bunătăți.

Elevă: „O mulțime de bunătăți de toamnă, chestii tradiționale, fructe de sezon, poezii, cântecele, dansuri.”

Elevă: „Am pregătit coșuri cu diferite legume, fructe, ornamente de toamnă, chestii tradiționale

Elevă: „Noi aici avem un coș cu struguri, coșuri pline cu fructe și legume, porumb, am mai făcut ornamente special pentru ziua de astăzi. Am avut și un invitat special.”

Citește și
Meșteșugari
Cultură și tradiție la un târg al meșteșugarilor în Iași. „Are însemnătate istorică.”

Este vorba despre Principele Nicolae, care s-a aflat în zonă pentru promovarea Via Transilvanica.

Părinții s-au implicat și ei cu entuziasm în pregătirea evenimentului.

Bunică: „S-a făcut din munca lor, a părinților, a profesorilor, o să se ducă la niște oameni care au nevoie.”

Mamă: „Copiii au pregătit din bunătățiile toamnei și le-au aranjat într-un cadru atât de atractiv, exact așa cum sunt culorile toamnei.”

Evenimentul a fost organizat în „săptămâna verde” și a avut ca scop strângerea de fonduri pentru centrele de copii și căminele de bătrâni.

Nadia Rebrean, profesor coordonator: „Ulterior se vor dona unor instituții cu oameni care au mai puțin decât noi. Vrem să aducem o rază de speranță și un zâmbet în sufletul copiilor.”

La final, toți cei implicați au încins o horă.

Ce cadouri și-au făcut regele Charles și Papa Leon la slujba de reconciliere a celor două biserici. Confratele regal și papal

Sursa: Pro TV

Etichete: targ, donatii, bistrita nasaud,

Dată publicare: 24-10-2025 09:22

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Cireșele au fost vedete la un târg organizat în Mureș. Cât costă un kilogram. „Sunt foarte bune și gustoase”
Stiri actuale
Cireșele au fost vedete la un târg organizat în Mureș. Cât costă un kilogram. „Sunt foarte bune și gustoase”

Deși puține, cireșele au fost vedete în weekend la un târg organizat în comuna Brâncovenești, din județul Mureș.

Cultură și tradiție la un târg al meșteșugarilor în Iași. „Are însemnătate istorică.”
Stiri Diverse
Cultură și tradiție la un târg al meșteșugarilor în Iași. „Are însemnătate istorică.”

Sute de oameni din Iași au făcut cunoștință cu tradițiile vechi, în cadrul unui târg al meșteșugarilor. Curioșii au văzut cum se țese și au ascultat buciumul.  

Tot mai mulți români vor să viziteze un târg de Crăciun din țară. Cât costă o excursie de o zi
Stiri Turism
Tot mai mulți români vor să viziteze un târg de Crăciun din țară. Cât costă o excursie de o zi

Vacanța de o zi, petrecută într-un târg de Crăciun din țară, este opțiunea a trei sferturi dintre români, conform unui studiu făcut de o platformă de rezervări online.

Recomandări
De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux”
Stiri externe
De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux”

Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar baza pe activele ruseşti blocate, comentează AFP.

Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice
Stiri actuale
Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice

Autoritățile vor analiza problemele semnalate de cetățeni în procesul greoi de intervenție în cazul scurgerilor de gaz.

Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz: A fost introdusă o cantitate exagerată
Stiri actuale
Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz: A fost introdusă o cantitate exagerată

Sute de locuitori ai orașului Mioveni, din Argeș, au fost în alertă din cauza scurgerilor de gaze. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Octombrie 2025

46:28

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28