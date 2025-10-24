Târg inedit de toamnă la Bistrița-Năsăud. Zeci de elevi au umplut tarabele cu bunătățuri, iar banii au fost donați

Zeci de elevi din Bistrița-Năsăud au sărbătorit toamna cu un târg. S-au pregătit cu decoruri atent lucrate alături de profesori și preparate din cămara părinților sau a bunicilor.

Banii strânși din vânzare au mers către o cauză nobilă. Într-un decor plin de culoare, copiii au îmbrăcat straiele populare și au adus de acasă tot felul de bunătăți.

Elevă: „O mulțime de bunătăți de toamnă, chestii tradiționale, fructe de sezon, poezii, cântecele, dansuri.”

Elevă: „Am pregătit coșuri cu diferite legume, fructe, ornamente de toamnă, chestii tradiționale.

Elevă: „Noi aici avem un coș cu struguri, coșuri pline cu fructe și legume, porumb, am mai făcut ornamente special pentru ziua de astăzi. Am avut și un invitat special.”

Este vorba despre Principele Nicolae, care s-a aflat în zonă pentru promovarea Via Transilvanica.

Părinții s-au implicat și ei cu entuziasm în pregătirea evenimentului.

Bunică: „S-a făcut din munca lor, a părinților, a profesorilor, o să se ducă la niște oameni care au nevoie.”

Mamă: „Copiii au pregătit din bunătățiile toamnei și le-au aranjat într-un cadru atât de atractiv, exact așa cum sunt culorile toamnei.”

Evenimentul a fost organizat în „săptămâna verde” și a avut ca scop strângerea de fonduri pentru centrele de copii și căminele de bătrâni.

Nadia Rebrean, profesor coordonator: „Ulterior se vor dona unor instituții cu oameni care au mai puțin decât noi. Vrem să aducem o rază de speranță și un zâmbet în sufletul copiilor.”

La final, toți cei implicați au încins o horă.

