Când se deschid primele târguri de Crăciun din România în 2026. Calendarul și programul evenimentelor

Primele târguri de Crăciun din România se deschid în noiembrie 2026, iar printre orașele care dau startul sezonului festiv se numără Sibiu și Craiova.

Târgurile de Crăciun din România își deschid porțile în luna noiembrie 2026, iar primele târguri s-au deschis la Sibiu și Craiova, pe 13 noiembrie. În București, vizitatorii vor putea merge la târgul din Piața Constituției începând cu 27 noiembrie, în timp ce la Timișoara deschiderea este programată pentru 29 noiembrie. Evenimentele vor include căsuțe cu produse de sezon, decorațiuni, preparate tradiționale, concerte și activități pentru copii. Când se deschide târgul de Crăciun din Sibiu Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie 2026 și va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Evenimentul are loc în Piața Mare, iar accesul este gratuit. Târgul este deschis în fiecare zi, astfel că vizitatorii pot merge atât în timpul săptămânii, cât și în weekend. Printre atracțiile anunțate pentru ediția din acest an se numără roata panoramică, patinoarul și atelierele organizate pentru copii. Căsuțele comercianților vor completa atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

Când începe târgul de Crăciun din Craiova Tot pe 13 noiembrie 2026 începe și târgul de Crăciun din Craiova. Evenimentul este programat să se desfășoare până pe 3 ianuarie 2027, în zona centrală a orașului. Tema ediției din acest an este „Tărâmul elfilor”. Perioada de desfășurare apare în anunțul publicat de Primăria Craiova, prin care au fost invitați să se înscrie comercianții, artizanii și operatorii de agrement care doresc să participe la eveniment.

Când se deschide târgul de Crăciun din București În București, târgul de Crăciun din Piața Constituției va fi deschis în perioada 27 noiembrie-27 decembrie 2026. Intrarea este gratuită, iar programul evenimentului include concerte, spectacole și activități pentru copii. Printre atracțiile anunțate se află Căsuța lui Moș Crăciun, roata panoramică și caruselul. Vizitatorii vor putea descoperi și căsuțe cu produse realizate de meșteri și creatori locali, decorațiuni de Crăciun și preparate specifice sezonului, disponibile în zona gastronomică.

Când începe târgul de Crăciun din Timișoara La Timișoara, târgul de Crăciun din 2026 se va desfășura între 29 noiembrie 2026 și 7 ianuarie 2027. Evenimentul va ocupa mai multe zone din centrul orașului, potrivit regulamentului publicat de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Cele trei amplasamente menționate sunt Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central. Astfel, vizitatorii vor putea descoperi mai multe zone amenajate pentru sărbătorile de iarnă.

Calendarul deschiderii târgurilor de Crăciun din România în 2026 Sibiu: 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027

13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027 Craiova: 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027

13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027 București: 27 noiembrie – 27 decembrie 2026

27 noiembrie – 27 decembrie 2026 Timișoara: 29 noiembrie 2026 – 7 ianuarie 2027 Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România Târgurile de Crăciun din România sunt printre cele mai așteptate evenimente ale iernii și aduc milioane de luminițe, decorațiuni, căsuțe cu produse tradiționale, concerte și atracții pentru toate vârstele. Orașe precum Craiova, București, Sibiu, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Iași sau Oradea pregătesc evenimente în centrul orașelor. Târgul de Crăciun din Craiova Târgul de Crăciun din Craiova este una dintre principalele atracții turistice ale sezonului de iarnă din România. La ediția din 2025, evenimentul a atras peste două milioane de vizitatori, iar orașul a fost inclus pe primul loc în clasamentul European Best Destinations, potrivit informațiilor prezentate în materialul de referință. Pentru 2026, târgul este programat în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027 și va ocupa mai multe piețe din centrul orașului. Tema principală este „Spărgătorul de Nuci”, iar decorurile sunt organizate în patru zone tematice. Târgurile de Crăciun din București În București sunt două dintre cele mai mari târgul de Crăciun din țară: târgul din Piața Constituției și West Side Christmas Market, organizat în Parcul Drumul Taberei. În ediția din 2025, cele două evenimente au atras împreună peste 2,3 milioane de vizitatori. Târgul din Piața Constituției va fi deschis între 27 noiembrie și 28 decembrie 2026. Unul dintre principalele puncte de atracție este bradul de Crăciun de 30 de metri, decorat cu instalații luminoase. În piață vor fi amenajate peste 130 de căsuțe cu produse realizate de meșteri și creatori din diferite regiuni ale țării. Cel de-al doilea eveniment, West Side Christmas Market, va avea loc în Parcul Drumul Taberei, în perioada 28 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027. Printre atracții se numără patinoarul, caruselul și podul pietonal decorat cu instalații luminoase. Târgul de Crăciun din Sibiu Târgul de Crăciun din Sibiu este unul dintre cele mai celebre din România. Prima ediție a avut loc în 2007. Evenimentul se desfășoară în Piața Mare, iar căsuțele cu produse tradiționale sunt înconjurate de clădiri istorice și de arhitectură medievală. În 2026, târgul va putea fi vizitat între 13 noiembrie și 3 ianuarie 2027. La ediția precedentă, evenimentul a atras peste 500.000 de vizitatori. Târgul de Crăciun din Timișoara Târgul de Crăciun din Timișoara se ține în mai multe piețe centrale, printre care Piața Victoriei și Piața Libertății. În ediția din 2025, evenimentul a atras peste 650.000 de vizitatori. Pentru 2026, târgul se ține între 28 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027. Faptul că târgul este în centrul istoric le oferă turiștilor posibilitatea să se plimbe în toate zonele frumos decorate pentru sărbătorile de iarnă.

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