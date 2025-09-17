Copil de clasa a IX-a din Bulgaria, reținut după ce a tras cu pistolul în clasă

17-09-2025 | 14:05
pistol elev scoala
Un copil de clasa a IX-a a fost reținut în Bulgaria după ce a tras cu pistolul în clasă, după care a încercat să-și ascundă arma în ghiozdan.  

Cristian Anton

Un elev în clasa a IX-a de la Școala Sportivă Stefan Karadzha din Haskovo a fost reținut de poliție după ce a tras un foc de armă în timpul pauzei de la școală, scrie Novinite. Incidentul s-a produs când elevul a descărcat arma prin fereastra clasei, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Situația a ieșit la iveală după ce o colegă de clasă a alertat-o ​​imediat pe directoarea școlii, Silvia Tencheva. Aceasta, împreună cu personalul de securitate al școlii, au localizat rapid arma în ghiozdanul elevului.

Autoritățile au confirmat că era un pistol cu gaz, deși unele declarații au sugerat că ar fi putut fi și o pușcă cu aer comprimat. Se pare că arma a fost achiziționată de la o altă persoană, iar statutul său legal este în curs de investigare.

Directorul a descris elevul ca provenind dintr-o familie numeroasă, care practica fotbal și fără probleme de comportament anterioare.

Familia copilului nu știa de unde avea acesta arma

De asemenea, a menționat că a vorbit cu mama și rudele elevului, deși aceștia nu au putut clarifica proprietatea sau statutul legal al armei. Mama a solicitat ulterior să recupereze arma.

În urma descoperirii, poliția l-a reținut pe elev și i-a confiscat pistolul. Parchetul districtual din Haskovo a deschis o anchetă, iar școala a depus un raport oficial către Departamentul Regional al Educației. Ministerul Educației și Științei va fi, de asemenea, informat.

Directorul Tencheva a subliniat că elevii nu sunt percheziționați în mod curent și că, după ce a descărcat arma, elevul a încercat să o ascundă în ghiozdan.

