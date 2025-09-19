Avioane de luptă din România și Bulgaria au fost ridicate de la sol pentru ”misiuni esențiale” | VIDEO

Stiri Diverse
19-09-2025 | 08:37
avioane lupta
Novinite

Echipaje bulgare ale avioanelor MiG-29 de la baza aeriană 3 Graf Ignatievo și piloți de avioane F-16 din forțele aeriene române au efectuat un exercițiu comun de poliție aeriană, a anunțat Ministerul Apărării bulgar, potrivit BTA.

 

autor
Cristian Anton

Echipajele au finalizat cu succes toate procedurile referitoare la controlul spațiului aerian, în cadrul exercițiului aerian Blue Bridge 2025.

Pregătirea comună de miercuri a implicat simularea transferului și interceptării unui ''avion intrus'' ce a trecut frontiera aeriană între Bulgaria și România. Acest rol a fost jucat de un avion militar de transport C-27J Spartan de la baza aeriană 16 din Sofia, ceea ce a provocat un răspuns din partea avioanelor de vânătoare coordonate de centrul aerian de comandă.

Avioane de vânătoare din ambele țări au fost ridicate de la sol pentru a executa misiuni esențiale, printre care interceptarea, identificarea vizuală, escortarea intrusului, transferul între forțele aeriene și forțarea avionului intrus să aterizeze la o bază aeriană desemnată.

kremlin
Kremlinul tună și fulgeră împotriva Bulgariei: „Trădare a legăturilor istorice”

Pregătire comună anuală între forțele aeriene din România și Bulgaria

Exercițiul Blue Bridge este o pregătire comună anuală între forțele aeriene din Bulgaria și Romania, menită să consolideze cooperarea operațională și coordonarea în supravegherea transfrontalieră a spațiului aerian și în misiunile de poliție aeriană, a adăugat Ministerul Apărării bulgar.

Într-un interviu televizat recent, ministrul apărării bulgar Atanas Zaprianov a declarat că Bulgaria a adoptat măsuri în vederea intensificării supravegherii părții de nord-est a spațiului său aerian, adăugând că este deja în desfășurare o manevră a forțelor și activelor, ca urmare a unei decizii a șefului Statului major al armatei bulgare.

Ce s-a întâmplat în Bulgaria cu avionul Ursulei von der Leyen. Aparatul a făcut viraje în aer timp de o oră, până a aterizat

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, Bulgaria, exercitii militare, avioane de lupta,

Dată publicare: 19-09-2025 08:37

