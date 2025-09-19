Avioane de luptă din România și Bulgaria au fost ridicate de la sol pentru ”misiuni esențiale” | VIDEO

Echipaje bulgare ale avioanelor MiG-29 de la baza aeriană 3 Graf Ignatievo și piloți de avioane F-16 din forțele aeriene române au efectuat un exercițiu comun de poliție aeriană, a anunțat Ministerul Apărării bulgar, potrivit BTA.

Echipajele au finalizat cu succes toate procedurile referitoare la controlul spațiului aerian, în cadrul exercițiului aerian Blue Bridge 2025.

Pregătirea comună de miercuri a implicat simularea transferului și interceptării unui ''avion intrus'' ce a trecut frontiera aeriană între Bulgaria și România. Acest rol a fost jucat de un avion militar de transport C-27J Spartan de la baza aeriană 16 din Sofia, ceea ce a provocat un răspuns din partea avioanelor de vânătoare coordonate de centrul aerian de comandă.

Avioane de vânătoare din ambele țări au fost ridicate de la sol pentru a executa misiuni esențiale, printre care interceptarea, identificarea vizuală, escortarea intrusului, transferul între forțele aeriene și forțarea avionului intrus să aterizeze la o bază aeriană desemnată.

Pregătire comună anuală între forțele aeriene din România și Bulgaria

Exercițiul Blue Bridge este o pregătire comună anuală între forțele aeriene din Bulgaria și Romania, menită să consolideze cooperarea operațională și coordonarea în supravegherea transfrontalieră a spațiului aerian și în misiunile de poliție aeriană, a adăugat Ministerul Apărării bulgar.

Într-un interviu televizat recent, ministrul apărării bulgar Atanas Zaprianov a declarat că Bulgaria a adoptat măsuri în vederea intensificării supravegherii părții de nord-est a spațiului său aerian, adăugând că este deja în desfășurare o manevră a forțelor și activelor, ca urmare a unei decizii a șefului Statului major al armatei bulgare.

