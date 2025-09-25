Beneficiile aderării la euro: BERD îmbunătățește previziunea privind creșterea economică a Bulgariei. Triplă față de România

Economia bulgară ar urma să crească cu 3,2% în 2025, potrivit noului raport "Regional Economic Prospects", publicat joi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pe site-ul BERD.

Această previziune reprezintă o ajustare în sus cu 0,4% faţă de precedenta prognoză. Creşterea ar urma să se tempereze la 2,6% în 2026, un nivel nemodificat faţă de estimarea din mai.

Această creştere este condiţionată de investiţii publice susţinute, în timp ce accesul la zona euro ar putea spori comerţul şi investiţiile private, inclusiv FDI, apreciază BERD.

În comparație, BERD a revizuit în scădere creșterea economică pentru România pe anul acesta până la 0,9%, față de 1,6% cât a estimat în luna mai.

Revenind la economia bulgară, raportul arată că după o accelerare la 2,8% în 2024, PIB-ul a crescut suplimentar, la 3,2% în primul semestru din 2025. În pofida unei temperări a creşterii salariilor, consumul privat a fost rezilient, în timp ce rata şomajului a scăzut la 3,6% la mijlocul anului. Inflaţia a urcat la 5,3% în iulie 2025, determinată parţial de o creştere a TVA la pâine şi la restaurante la 20%.

Rating îmbunătățit și costuri de finanțare mai scăzute, după aderarea Bulgariei la zona euro

După un an 2024 slab, investiţiile s-au redresat de asemenea, în urma cheltuielilor publice de capital mai ridicate. Pe partea negativă, exporturile au scăzut în ritm anual, în urma declinului exporturilor de produse energetice şi de materii prime. Cheltuielile guvernamentale au crescut cu 20% în primul semestru din 2025, în timp ce veniturile au urcat cu doar 13%, sporind riscurile fiscale.

Cu toate acestea, după aprobarea aderării la zona euro, Bulgaria beneficiază de îmbunătăţirea ratingului de credit rating şi de costuri de finanţare mai scăzute.

Raportul subliniază de asemenea că taxele vamale impuse UE de SUA vor afecta exporturile şi producţia industrială a Bulgariei.

