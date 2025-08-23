Un autocar plin cu turiști s-a răsturnat pe o autostradă din New York. Cinci morți și zeci de răniți

23-08-2025 | 07:17
Cinci persoane au murit şi câteva zeci sunt rănite, după ce un autocar cu turişti care se întorceau de la Cascada Niagara s-a răsturnat pe o autostradă din vestul statului New York, a anunţat poliţia, relatează BBC.

Anterior, s-a raportat că printre victime se află şi un copil, dar poliţia a declarat că nu este cazul.

Cele 52 de persoane aflate la bord în momentul accidentului aveau vârste cuprinse între un an şi 74 de ani.

Potrivit poliţiei, majoritatea victimelor sunt din India, China şi Filipine.

Poliţia a declarat că grupul se întorcea de la Cascada Niagara, de la graniţa dintre SUA şi Canada, şi se îndrepta către New York.

Martorii au văzut vehiculul pierzând controlul şi răsturnându-se.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat că autorităţile locale „lucrează pentru a salva şi a acorda asistenţă tuturor persoanelor implicate”.

Ambulanţe şi elicoptere medicale au fost trimise la locul accidentului, în apropierea oraşului Pembroke, la 48 km est de oraşul Buffalo.

Unele victime au fost aruncate din vehicul în momentul accidentului, a declarat poliţia, şi se crede că majoritatea nu purtau centuri de siguranţă.

Mai multe persoane au rămas încarcerate timp de câteva ore.

La faţa locului au fost aduşi traducători pentru a ajuta la anchetă.

Andre Ray, comandantul trupelor de poliţie din statul New York, a declarat într-o conferinţă de presă: „Cauza accidentului este încă în curs de investigare. Cu toate acestea, defecţiunile mecanice şi starea de ebrietate a şoferului au fost excluse în acest moment. Şoferul a cooperat şi ancheta este încă în curs. Nu au fost formulate acuzaţii până în acest moment”

Accidentul a avut loc la aproximativ 65 km de Niagara Falls, o importantă destinaţie turistică situată la graniţa dintre Statele Unite şi Canada.

Autocarul se îndrepta spre est şi a pierdut controlul, deviind pe banda mediană şi ajungând apoi într-un şanţ, potrivit poliţiei.

Oficialii au declarat că „mai multe persoane au murit” şi că există „mai multe persoane blocate şi mai mulţi răniţi”.

Autorităţile nu au comunicat încă numărul total al victimelor, potrivit News.ro.

La momentul accidentului, în autocar se aflau mai mulţi copii, potrivit poliţiei.

Cel puţin 21 de pacienţi au fost internaţi în spitalele locale.

ConnectLife, o organizaţie care furnizează sânge spitalelor din regiune, a lansat un apel de urgenţă pentru donarea de sânge.

Un martor a declarat pentru The Buffalo News că a văzut un autobuz răsturnat pe o parte şi obiecte împrăştiate pe carosabil în urma accidentului. „Erau cioburi de sticlă peste tot pe şosea şi obiecte personale împrăştiate peste tot”, a declarat Powell Stephens, care a trecut cu maşina pe lângă locul accidentului. „Ferestrele erau sparte. Toată lumea părea conştientă şi în stare bună, dar am văzut scena doar timp de aproximativ 15 secunde”, a povestit el.

Autorităţile solicită şoferilor care au imagini cu accidentul înregistrate pe camerele de bord să se prezinte pentru a ajuta la anchetă.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 23-08-2025 07:17

