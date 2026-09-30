De asemenea, Mureșan a spus că aşteaptă să vadă din partea preşedintelui României care sunt următorii paşi, după ce guvernul său nu a fost învestit prin votul Parlamentului, scrie News.ro.

„În Parlamentul României, noi am venit cu o soluţie pentru încheierea crizei politice şi am văzut că partidele care au declanşat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice”, a spus premierul desemnat Siegfried Mureşan, la Parlament, după ce guvernul său nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi învestit.

Siegfried Mureșan așteaptă următorii pași

El a precizat că aşteaptă să vadă din partea preşedintelui României care sunt următorii paşi.

„Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le aşteaptă şi în acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării ţării şi vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar”, a arătat Siegfried Mureşan.

Guvernul Siegfried Mureşan nu a obţinut miercuri votul de încredere al Parlamentului, obţinând doar 182 de voturi favorabile, în condiţiile în care avea nevoie de 233.

Guvernul Mureșan nu a fost învestit

Conform anunţului făcut de la tribuna Parlamentului, s-a constatat că nu este întrunită majoritatea, astfel că Guvernul Siegfried Mureşan nu a putut fi învestit.

În urma respingerii, sunt întrunite condiţiile dizolvării Parlamentului şi convocării de alegeri anticipate, însă preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu le consideră o soluţie, astfel că urmează noi consultări cu partidele şi o nouă desemnare de premier.