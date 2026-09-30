Bărbatul de 38 de ani este acuzat că înșela de 12 ani credincioși și primea bani pentru serviciile de preot. În realitate, omul este un escroc, susțin anchetatorii.

Falsul preot ținea slujbe acasă

Caterisit din 2014 de Biserica Ortodoxă Română, falsul preot din județul Botoșani și-a transformat casa în biserică.

Aici, îmbrăcat cu haine preoțești, ținea slujbe regulate la care veneau credincioși și pe care le transmitea online. Totul ca să primească bani fără drept, arată anchetatorii. Miercuri dimineață, individul s-a trezit cu poliția la ușă, la toate cele șapte case pe care le folosea.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: „Persoana în cauză ar fi desfășurat, în mod repetat, fără drept, activități cu caracter religios specifice cultului ortodox, într-o încăpere neautorizată, situată la domiciliul acesteia și utilizată în scopul desfășurării unor activități specifice unui lăcaș de cult în scopul obținerii unor foloase patrimoniale.”

Perchezițiile au avut loc în comuna Cristinești și în municipiul Botoșani. Potrivit unor surse din anchetă, omul susținea inclusiv că deține o icoană făcătoare de minuni.

Polițiștii s-au sesizat după slujbele online

Cum slujbele erau transmise și online, polițiștii s-au sesizat și au început o anchetă.

Potrivit Arhiepiscopiei Iașilor, în subordinea căreia se află preoții din Botoșani, este al doilea caz în doar câteva luni în care un fals preot pretinde bani pentru serviciile sale.

Lucian Apopei, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor: „Așa cum o persoană care îmbracă un halat alb nu este un medic, așa și o persoană care îmbracă o reverendă nu este preot al Bisericii Ortodoxe Române. Un om simplu ar trebui să se intereseze unde a fost hirotonit o astfel de persoană. Arhiepiscopia Iașilor are și o rețea de site-uri cu toate parohiile și mănăstirile din eparhie, respectiv cu slujitorii acestor biserici.”

În același dosar, rude ale bărbatului au deocamdată calitatea de martori. Nu este exclus însă, în funcție de probele adunate, să fie puse și ele sub acuzare.

Falsul preot este cercetat pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.