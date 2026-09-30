Primarul, directorul de școală, directorul adjunct și administratorul unei firme sunt cercetați sub control judiciar. Prejudiciul depășește 750.000 de lei.

Procurorii au descoperit meniuri decontate în plus

În urmă cu câteva luni, în comuna Socond din Satu Mare s-au făcut mai multe percheziții și la acea vreme s-au ridicat mai multe documente. Acum, procurorii au transmis că în ultimii patru ani s-ar fi pus la cale un mecanism prin care erau decontate mai multe porții de mâncare decât numărul elevilor care se aflau în clase, prin programul Masa Sănătoasă. Printre persoanele cercetate este și primarul comunei.

Corina Cojan, purtătoare de cuvânt Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare: „Le-a solicitat co-inculpatelor, director și director adjunct al unității școlare să întocmească și să comunice centralizatoare olografe privind numărul meniurilor decontate, deși cunoșteau că datele comunicate nu corespundeau numărului elevilor prezenți.”

Procurorii vorbesc despre raportare falsă a prezenței elevilor. Figurau în acte și copii care nu mai frecventau cursurile.

Femeie: „Păi am auzit că a pus mai multe meniuri și a luat nu știu câți bani care n-au fost puși la plată, nu au fost aduse la prunci. Normal nu mi se pare.”

Femeie: „Eu atât am auzit că sunt ceva probleme cu mâncarea. Au fost cu mai multe meniuri și n-au fost copii atâția la școală.”

Viceprimarul susține că listele se făceau zilnic

Viceprimarul comunei susține că listele de prezență se făceau zilnic în clase.

Ioan Romulus Goste - Viceprimar cu atribuții de primar: „Acolo o fost problema la școală, strict aici s-a făcut licitația și contractul. Inspectoratul școlar este direct responsabil să îi verifice în timpul orelor, noi nu putem intra peste copii să facem frecvență.”

Astăzi, primarul și soția acestuia, care este directoare adjunctă a școlii, au contestat măsura controlului judiciar. Aceștia nu au dorit să ofere un punct de vedere.

Nicolae Cornea Mare, primar suspendat: „Nu pot să vă dau nici o declarație.”

În acest caz continuă cercetările pentru fals, obținere ilegală de fonduri și delapidare.