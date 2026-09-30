Corespondent PROTV: „Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a dispus marți trimiterea în judecată a opt persoane cercetate pentru lovirea unui personal medical aflat în exercițiul funcțiunii, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

Potrivit anchetatorilor, în seara de 8 august, cei opt ar fi blocat drumul cu două mașini pentru a opri o ambulanță care se afla în misiune și în care se aflau membrii unui echipaj medical și un pacient, în localitatea Căprioara din județul Cluj.

Ulterior, aceștia ar fi atacat ambulanța cu un topor, o lopată, o rangă, pari, o bâtă și pietre, spun anchetatorii.

Una dintre pietre a spart parbrizul, iar cioburile l-au rănit pe șoferul salvării. Acesta a avut nevoie de 18 până la 20 de zile de îngrijiri medicale.

La audieri, suspecții le-au spus anchetatorilor că ar fi crezut că este vorba despre așa-numita ambulanță neagră, despre care circulă pe rețelele sociale informații false că ar răpi copii.”