De la tribuna camerei inferioare a Parlamentului rus, liderul de la Kremlin a cerut deputaților să prioritizeze consolidarea apărării și să asigure resursele necesare pentru continuarea războiului din Ucraina, transmite EFE, preluat de Agerpres.

„Sunteţi chemaţi să acordaţi o atenţie specială problemelor de importanţă statală, precum consolidarea apărării ţării şi să faceţi totul pentru victoria noastră, sprijinindu-i pe apărătorii patriei şi pe familiile lor”, a declarat Putin în fața noilor aleși.

Buget de război: 50 de trilioane de ruble pentru apărare în trei ani

Dincolo de retorica de la tribună, cifrele care circulă în presă conturează dimensiunea reală a efortului militar. Conform informațiilor pe surse din presa internațională, guvernul rus se pregătește să aloce, în următorii trei ani, un buget de apărare de 50 de trilioane de ruble – echivalentul a aproape 600 de miliarde de dolari.

Doar pentru anul viitor, cheltuielile militare ar urma să atingă 17,1 trilioane de ruble (peste 200 de miliarde de dolari), reprezentând o creștere de 27% față de suma inițial prevăzută în proiectul de buget, care se ridica la 13,5 trilioane de ruble (circa 160 de miliarde de dolari).

Prețul acestei escaladări bugetare va fi plătit de sectoarele civile. Mass-media rusă semnalează că majorarea cheltuielilor pentru apărare va antrena reduceri în domeniul social, al sănătății, al educației, al infrastructurii rutiere și al subvențiilor agricole. Putin a încercat să atenueze aceste temeri, îndemnând parlamentarii să aprobe un buget „echilibrat” pentru următorii trei ani, care să mențină stabilitatea macroeconomică fără a sacrifica programele sociale.

Apel la unanimitate într-o Dumă dominată de Rusia Unită

Cu 349 de mandate din cele 450 de locuri, partidul Kremlinului, Rusia Unită, deține o majoritate covârșitoare în noua legislatură. Putin a invocat acest avantaj numeric, dar a cerut totodată un front comun din partea tuturor formațiunilor reprezentate în Parlament.

„În chestiunile vitale pentru ţară, deciziile trebuie luate cu un sprijin solidar şi consolidat din partea tuturor partidelor şi deputaţilor”, a insistat președintele rus, adăugând: „Toţi suntem coreligionari şi susţinători a ceea ce este important: aspiraţia spre succes, securitate şi înflorire a patriei noastre”.

Discursul s-a încheiat pe un ton triumfalist, primit cu aplauze de sală: „Unitatea societăţii noastre este o garanţie fidelă că împreună vom atinge toate obiectivele pe care ni le-am propus. Vom asigura securitatea şi suveranitatea Rusiei pentru multe generaţii. Aşa va fi, sunt complet sigur de aceasta”.

Un alt moment simbolic al ceremoniei a fost invitația lui Putin ca deputații să îi aplaude pe parlamentarii aleși din cele patru regiuni ucrainene anexate de Moscova. Liderul rus a amintit că exact în urmă cu patru ani Duma aprobase ceea ce Kremlinul numește „reunificare”. Noii deputați ai acestor teritorii au fost aleși în cadrul scrutinului parlamentar desfășurat între 18 și 20 septembrie.

Contestații și acuzații de fraudă

Nu toți actorii politici au acceptat însă rezultatele scrutinului. Comuniștii au pus sub semnul întrebării majoritatea constituțională obținută de Rusia Unită, denunțând nereguli numeroase în procesul de vot electronic și în numărarea buletinelor pe parcursul celor trei zile de votare.

Mai mulți activiști, atât din zona liberală, cât și din cea comunistă, au încercat să organizeze proteste împotriva presupuselor fraude electorale. Autoritățile din mai multe orașe au refuzat însă să autorizeze aceste manifestații, invocând în unele cazuri restricții sanitare rămase în vigoare din perioada pandemiei.