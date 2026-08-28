IMD a evaluat 148 de orașe din întreaga lume, luând în considerare infrastructura economică și tehnologică, calitatea vieții, mediul și incluziunea. Clasamentul se bazează aproape în totalitate pe răspunsurile la sondaje, oferind astfel o perspectivă asupra modului în care locuitorii percep orașele în care trăiesc. În raport, Zürich a fost singurul oraș care a primit calificativul general AAA în categoria „Smart City” („Oraș Inteligent” ), relatează travel.yahoo.com.

Oslo s-a clasat pe locul al doilea, urmat de Geneva, Londra, Copenhaga și Dubai.

Un alt oraș elvețian, Lausanne, s-a clasat pe locul al șaptelea.

Ascensiuni surprinzătoare în clasamentul orașelor din 2026

Clasamentul din 2026 a adus și câteva surprize: Washington, D.C., a urcat 23 de poziții, ajungând pe locul 39, în timp ce AlUla, Arabia Saudită, a avansat 27 de poziții, până pe locul 85. Boston este orașul american cel mai bine clasat, ocupând poziția 35.

În ciuda aprecierilor foarte bune primite de Zürich din partea locuitorilor, sondajul a scos la iveală și câteva domenii în care orașul ar putea aduce îmbunătățiri.

Locuințele la prețuri accesibile au fost identificate drept principala prioritate de 82% dintre respondenți, în timp ce 60% au menționat congestionarea traficului rutier, iar 47% șomajul.

Aceste probleme reflectă o tendință globală mai amplă, deoarece locuințele accesibile s-au dovedit a fi cea mai urgentă prioritate pentru locuitorii celor 148 de orașe analizate, urmate de congestionarea traficului și de siguranță.

Ce poți face în Zürich

Chiar și cu aceste provocări, Zürich continuă să ofere numeroase motive pentru care atât localnicii, cât și vizitatorii îl apreciază.

În Altstadt, sau Orașul Vechi, poți străbate străduțe înguste, pavate cu piatră cubică, mărginite de biserici medievale, printre care Grossmünster și Fraumünster, iar apoi poți descoperi clădirile istorice ale breslelor de-a lungul râului Limmat.

Din Bürkliplatz, poți urca la bordul unei ambarcațiuni pentru o croazieră pitorească pe Lacul Zürich, admirând orașul de pe apă. Iubitorii de artă pot vizita Kunsthaus Zürich, care găzduiește lucrări semnate de Alberto Giacometti, Claude Monet și Pablo Picasso. Și, bineînțeles, există nenumărate locuri unde poți savura ciocolată elvețiană.