Când se încheie sezonul estival pe litoralul românesc în 2026. Până când e cald la mare

Stiri Turism
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litoral romanesc
Shutterstock

Oficial, sezonul estival pe litoralul românesc se încheie pe 31 august 2026. 1 septembrie este începutul toamnei în România, cu toate că temperaturile se anunță a fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă. 

autor
Anca Lupescu

Prognoza meteo arată un început de septembrie mai cald în vestul și sud-vestul țării. Mai mult, la începutul lunii septembrie are loc programul „Litoralul pentru Toți”, care a ajuns la ediția a 49-a. Programul se derulează în perioada 1-30 septembrie și prețurile sunt mai mici cu până la 60% decât în perioada de vârf a sezonului estival.

Programul Litoralul pentru toți

Programul „Litoralul pentru Toți” revine în septembrie 2026 cu cea de-a 49-a ediție. Turiștii care aleg să meargă la mare în această perioadă pot beneficia de tarife cu până la 60% mai mici față de cele practicate în vârful sezonului estival. Programul se desfășoară între 1 și 30 septembrie, iar peste 80 de hoteluri sunt așteptate să participe.

Prețurile din cadrul programului pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte. Sunt disponibile atât variante de cazare fără servicii de masă, cât și pachete turistice care includ servicii suplimentare, inclusiv variante all-inclusive.

Programul include unități de cazare din principalele stațiuni de pe litoralul românesc. Turiștii pot găsi oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun-Olimp, Venus, Saturn și Mangalia.

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Oferta pornește de la simpla cazare și ajunge până la pachete all-inclusive, astfel încât prețurile diferă în funcție de categoria hotelului, stațiune și serviciile incluse.

Ediția din 2026 se desfășoară pe durata întregii luni septembrie, între 1 și 30 septembrie. Perioada este inclusă în programul de extrasezon, când hotelurile participante oferă tarife mai mici decât cele din lunile de vârf ale sezonului estival.

Potrivit reprezentanților din turism, septembrie a devenit în ultimii ani o perioadă importantă pentru vacanțele pe litoral, datorită tarifelor mai mici și posibilității de a prelungi sezonul turistic.

Cum vor fi temperaturile în septembrie 2026

Septembrie 2026 începe cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în mai multe regiuni ale țării, iar vremea se va încălzi treptat pe parcursul lunii. Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în a doua jumătate a lunii valorile termice medii vor fi peste mediile climatologice în toate regiunile României.

Prognoza pentru perioada 31 august – 28 septembrie 2026 a fost realizată pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Meteorologii precizează că este vorba despre estimări ale mediilor săptămânale, raportate la perioada de referință 2006-2025, și nu despre o prognoză exactă pentru fiecare zi.

31 august – 7 septembrie 2026

Prima săptămână din interval vine cu temperaturi medii mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării și, local, în centrul României.

În restul teritoriului, temperaturile se vor situa în jurul valorilor climatologice specifice perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai abundente decât în mod normal în nord-est și local în centrul țării. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, cu posibilitatea unui ușor deficit în vest.

7 – 14 septembrie 2026

În cea de-a doua săptămână, temperaturile medii vor rămâne mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice.

În restul țării, valorile termice medii sunt estimate să fie apropiate de mediile climatologice.

14 – 21 septembrie 2026

În această perioadă apare o schimbare la nivel național. Temperaturile medii sunt estimate să fie mai ridicate decât normalul climatologic în toate regiunile României.

21 – 28 septembrie 2026

Și în ultima săptămână analizată, temperaturile medii se mențin peste valorile normale în toate regiunile țării.

Estimările meteorologilor indică o tendință de încălzire pe parcursul lunii septembrie. Dacă în primele două săptămâni temperaturile peste normal sunt prognozate în special în vestul și sud-vestul țării, în intervalele 14-21 septembrie și 21-28 septembrie acestea sunt estimate să fie peste mediile climatologice la nivelul întregii țări.

ANM precizează că prognoza pe patru săptămâni indică tendințe ale temperaturilor și precipitațiilor medii și nu poate anticipa cu exactitate fenomene meteorologice de scurtă durată, precum furtuni, ploi torențiale sau perioade de caniculă.

La ce temperatură trebuie să fie apa mării pentru baie

Pentru înot, apa rece este, în general, considerată cea cu temperaturi sub 15°C. Majoritatea oamenilor încep să simtă frigul în jurul valorii de 18°C, iar senzația de rece devine mai intensă pe măsură ce temperatura scade. Piscinele interioare încălzite au, de obicei, între 26 și 28°C, astfel că orice temperatură semnificativ mai mică se simte rece.

Iată un ghid orientativ:

•  sub 6°C – apa este aproape înghețată și foarte rece, putând provoca durere;

•  6-11°C – apa este foarte rece și poate provoca dificultăți de respirație la intrarea în apă;

•  12-16°C – apa este rece, dar poate fi suportabilă pentru unele persoane;

•  17-22°C – temperatură confortabilă pentru majoritatea oamenilor;

•  peste 30°C – apa este prea caldă pentru antrenamente intense.

La finalul lunii august, apa mării pe litoralul românesc are în jur de 21 de grade.

Avantajele și dezavantajele unei vacanțe la mare în luna septembrie

Pentru persoanele care caută liniște, vor să evite aglomerația și se enervează atunci când nu mai este loc pe plajă pentru prosop, lunile de vară pot fi o adevărată provocare. În schimb, sfârșitul verii, cu toamna la orizont, le oferă tot ceea ce au nevoie pentru o vacanță relaxantă. Dacă adăugăm faptul că este mai puțină aglomerație pe șosele, în hoteluri și restaurante, este clar de ce tot mai mulți oameni aleg să plece în vacanță în septembrie și chiar în octombrie.

Deși septembrie anunță deja venirea toamnei, condițiile climatice din această perioadă pot fi foarte bune. Pentru cei care vor să scape de căldura verii și să se relaxeze la temperaturi moderate, dar încă plăcute, atât pe uscat, cât și în apă, septembrie este o perioadă potrivită.

Septembrie este o perioadă bună pentru relaxare și odihnă. Cei care caută distracție și agitație la malul mării s-au întors, în mare parte, acasă, astfel că plajele și stațiunile sunt mai liniștite.

În ultimii ani, lunile iulie și august, cele mai călduroase ale anului, nu mai sunt singurele asociate cu vara și vacanțele la mare. Mulți oameni se plâng în această perioadă de căldura greu de suportat și de aglomerația tot mai mare, astfel că în stațiunile populare poate deveni dificil să găsești suficient spațiu pe plajă.

În acest context, chiar și luna iunie a devenit o perioadă aglomerată, în timp ce persoanele care aleg să își petreacă vacanța în septembrie vorbesc despre avantajele acestei perioade.

Pe de altă parte, cei care pleacă în vacanță la începutul sau la jumătatea lunii septembrie pot beneficia de cele mai multe avantaje. Nu este vorba doar despre prețuri.

Totuși, o vacanță la mare în luna septembrie ar putea veni și cu dezavantaje. Mai puține localuri sunt deschise, iar atmosfera nu mai este atât de festivă. Cluburile și terasele încep să închidă devreme, astfel încât dacă ești în căutarea unei vieți de noapte, s-ar putea să nu ai parte de ea.

Etichete: vacanta la mare, litoral, prognoza litoral, litoralul pentru toti,

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