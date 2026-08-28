Prognoza meteo indică valori ridicate, cu maxime care pot ajunge din nou la pragul de caniculă în anumite zone, în timp ce în alte regiuni sunt posibile perioade cu instabilitate atmosferică.

Mihai Timu, meteorolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, în emisiunea „Vorbește lumea”, cum va evolua vremea în România în ultimul weekend al verii, dar și în primele zile ale lunii septembrie.

Cum va fi vremea în septembrie

Deși calendaristic toamna își face debutul la începutul lunii viitoare, vremea nu va trece imediat la un regim specific noului anotimp. Potrivit meteorologului, primele șapte zile din septembrie ar putea aduce temperaturi ridicate, iar în anumite zone din țară valorile termice ar putea atinge din nou pragul de caniculă.

Cele mai mari temperaturi sunt așteptate în vestul României, unde vremea ar putea avea un aspect mai degrabă estival decât autumnal.

„Pentru prima parte a lunii septembrie, pentru primele șapte zile, s-ar putea să vorbim de o vreme mai degrabă de vară. Chiar dacă acum vorbim de ultimul weekend calendaristic de vară, asta nu înseamnă că va pleca vara complet. Și în prima parte a lunii septembrie vom mai avea și temperaturi caniculare posibil, mai ales în partea de vest a teritoriului”, a spus Mihai Timu la „Vorbește lumea”.

Cod galben de vânt în mai multe regiuni din România. Rafalele ajung la 70 km/h

Vineri, vremea va fi mai liniștită în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi sub normalul perioadei în multe regiuni. Excepție face vestul României, unde maximele pot ajunge izolat la 34-35 de grade Celsius.

Înnorări temporare și ploi slabe, de scurtă durată, sunt prognozate izolat în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. În același timp, vântul va reprezenta principalul fenomen meteo problematic.

A fost emis cod galben de vânt pentru mai multe zone din sud-estul țării, sudul Moldovei, Dobrogea, estul Munteniei și sudul Banatului, inclusiv județul Caraș-Severin. Rafalele pot ajunge la 50-70 km/h.

Vântul va slăbi treptat în cea mai mare parte a țării, însă va rămâne mai intens în sudul Banatului.

Vremea se schimbă în weekend. Averse și descărcări electrice

Începând de sâmbătă după-amiază, vremea se va schimba în jumătatea de nord a țării. Un front atmosferic va traversa rapid această zonă și va aduce înnorări, averse și, local, fenomene electrice.

Instabilitatea atmosferică se poate menține până în prima parte a zilei de duminică. În unele zone, ploile vor fi mai consistente, iar cantitățile de apă pot depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat.

Duminică, vremea se va ameliora temporar, însă după-amiaza sunt așteptate din nou averse și descărcări electrice, în special în zonele montane.

Vremea la mare în weekend

Și turiștii aflați vineri pe litoral trebuie să fie atenți la condițiile meteo. Vântul puternic va determina o mare agitată, iar în unele stațiuni poate fi arborat inclusiv steagul roșu.

În weekend, intensitatea vântului va scădea, însă rafalele pot ajunge în continuare la 40-50 km/h. Condițiile pentru plajă vor fi mai bune sâmbătă și duminică, când cerul va fi predominant senin.

Temperatura apei mării se va menține în jurul valorii de 24 de grade Celsius.

Temperaturile cresc în weekend

După vremea mai răcoroasă din ultimele zile, temperaturile vor începe să crească în weekend. În mai multe regiuni, vremea va deveni călduroasă, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul țării.

În Câmpia de Vest, temperaturile pot ajunge la 33-34 de grade Celsius, iar izolat sunt posibile valori de 35 de grade.

Astfel, finalul lunii august vine cu o alternanță între perioade cu instabilitate atmosferică și intervale de vreme călduroasă, iar începutul lunii septembrie ar putea readuce temperaturi ridicate în România.