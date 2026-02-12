Ios, insula din Grecia care apare în cărțile poștale. De ce este una dintre cele mai subapreciate destinații

Dacă ai auzit de Ios, probabil este datorită reputației acestei mici insule cicladice ca destinație de petrecere pentru cei care caută o alternativă mai ieftină și mai plăcută la Mykonos. Deși este adevărat că tinerii petrecăreți sunt atrași de insulă în sezonul de vârf, acest lucru nu ar trebui să te descurajeze să vizitezi Ios, deoarece este o insulă mare, cu opțiuni pentru toată lumea. Iată cum ajungi aici și ce poți vedea.

Cum ajungi

Insula Ios este situată în inima Cicladelor, între Santorini și Mykonos, fiind cea mai apropiată insulă de Santorini. Turiștii care doresc să călătorească în insula grecească Ios pentru vacanță pot ajunge mai întâi în Santorini, iar apoi pot continua cu un transfer privat sau cu o cursă regulată cu barca spre Ios.

Alternativ, pot alege una dintre numeroasele opțiuni de transport disponibile și se pot pregăti pentru o vacanță pe o insulă de nivel premium, într-un mediu natural neatins și autentic.

Pe mare Insula grecească Ios poate fi accesată pe mare din porturile Pireu, precum și din multe alte porturi ale insulelor grecești. Din Atena, călătorii pot alege fie o cursă regulată cu feribotul, care durează aproximativ 5–6 ore, fie un feribot de mare viteză, ajungând pe insulă în aproximativ 3,5 ore. Curse regulate și feriboturi de mare viteză sunt disponibile și din:

· Mykonos (2 ore)

· Santorini (45 min.)

· Heraklion, Creta (2,5 ore)

Insula Ios nu are aeroport, motiv pentru care a evitat turismul de masă și și-a păstrat frumusețea naturală. Călătorii pot zbura direct din majoritatea capitalelor europene către Santorini, Mykonos sau Heraklion (Creta), iar apoi pot ajunge pe insula Ios cu feribotul de mare viteză.

Despre insulă

Peisajul este format din arhitectura cicladică clasică, cu case mici văruite în alb, biserici albe cu acoperișuri albastre, străduțe înguste pavate cu piatră, stânci abrupte și stâncoase, mori de vânt celebre (Ios este singura insulă unde există atât de multe mori de vânt grupate într-o singură zonă, trei dintre ele fiind renovate și complet funcționale) și numeroase plaje spectaculoase, neatinse, cu ape albastre cristaline.

Există aproximativ 20 de plaje, printre care Mylopotas, Maganari, Gialos, Koubara, Kalamos, Plakoto, Capul Karatzas, Diamoudia, Kambaki, Neraki, Plakes, Tripiti, Tzamaria și Valmas, conform airintersalonica.

Plaja Mylopotas din Ios se află lângă Chora și este cea mai vizitată plajă a insulei, unde turiștii se pot bucura de apele cristaline și nisipul alb al Mării Egee.

Plimbările cu barca rapidă sau explorarea vieții subacvatice prin snorkeling sunt doar câteva dintre activitățile disponibile.

Un beach club renumit, considerat unul dintre principalele locuri de petrecere, se află pe această plajă, dar și pe plajele Gialos și Maganari. Pentru plaje mai liniștite, sunt recomandate Agia Theodoti, Koumpara și Psathi.

Pasionații de istorie pot vizita aici prima așezare cicladică, Skarkos, unde pot descoperi structura așezării și obiceiurile funerare din antichitate.

Zborurile cu parapanta sau survolarea insulei cu elicopterul oferă oportunitatea de a admira priveliști spectaculoase deasupra țărmurilor.

O activitate recomandată este explorarea traseelor din interiorul insulei, mai ales parcurgerea potecilor folosite de păstori prin terenul stâncos până la Pyrgos, cel mai înalt punct al insulei.

De asemenea, se poate face drumeție până la vechea mănăstire Agios Ioannis. Drumețiile reprezintă și o modalitate de a înțelege mai bine istoria și mitologia insulei, imaginându-ți experiențele locuitorilor din trecut.

Catedrala Evangelismos este un alt loc de neratat, datorită acoperișurilor alb-albastre. Turnul-clopotniță alb al bisericii Panagia Gremiotissa este un loc ideal pentru fotografii panoramice și pentru a admira apusul.

Pentru cei interesați de cultură, pe insulă au loc mai multe evenimente, cel mai cunoscut fiind festivalul Homeric, dedicat poetului antic Homer, autorul Iliadei și Odiseei.

Festivalul se organizează anual, în luna mai, din 1991. Totodată, poate fi vizitat presupusul mormânt al lui Homer, situat în așezarea Plakoto, în partea de nord a insulei.

Amfiteatrul mare, în aer liber, al insulei poartă numele poetului grec laureat al Premiului Nobel, Odysseus Elytis. Construit recent, în stilul teatrelor antice grecești, acesta găzduiește numeroase festivaluri culturale, spectacole și concerte.

Un alt obiectiv este reprezentat de zidurile de dimensiuni impresionante ale orașului antic Ios, situate în partea de nord-vest a Chorei.