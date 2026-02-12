Ios, insula din Grecia care apare în cărțile poștale. De ce este una dintre cele mai subapreciate destinații

Dacă ai auzit de Ios, probabil este datorită reputației acestei mici insule cicladice ca destinație de petrecere pentru cei care caută o alternativă mai ieftină și mai plăcută la Mykonos. Deși este adevărat că tinerii petrecăreți sunt atrași de insulă în sezonul de vârf, acest lucru nu ar trebui să te descurajeze să vizitezi Ios, deoarece este o insulă mare, cu opțiuni pentru toată lumea. Iată cum ajungi aici și ce poți vedea.
Cum ajungi
Insula Ios este situată în inima Cicladelor, între Santorini și Mykonos, fiind cea mai apropiată insulă de Santorini. Turiștii care doresc să călătorească în insula grecească Ios pentru vacanță pot ajunge mai întâi în Santorini, iar apoi pot continua cu un transfer privat sau cu o cursă regulată cu barca spre Ios.
Alternativ, pot alege una dintre numeroasele opțiuni de transport disponibile și se pot pregăti pentru o vacanță pe o insulă de nivel premium, într-un mediu natural neatins și autentic.
Pe mare
Insula grecească Ios poate fi accesată pe mare din porturile Pireu, precum și din multe alte porturi ale insulelor grecești. Din Atena, călătorii pot alege fie o cursă regulată cu feribotul, care durează aproximativ 5–6 ore, fie un feribot de mare viteză, ajungând pe insulă în aproximativ 3,5 ore. Curse regulate și feriboturi de mare viteză sunt disponibile și din:
· Mykonos (2 ore)
· Santorini (45 min.)
· Heraklion, Creta (2,5 ore)
Insula Ios nu are aeroport, motiv pentru care a evitat turismul de masă și și-a păstrat frumusețea naturală. Călătorii pot zbura direct din majoritatea capitalelor europene către Santorini, Mykonos sau Heraklion (Creta), iar apoi pot ajunge pe insula Ios cu feribotul de mare viteză.
Despre insulă
Peisajul este format din arhitectura cicladică clasică, cu case mici văruite în alb, biserici albe cu acoperișuri albastre, străduțe înguste pavate cu piatră, stânci abrupte și stâncoase, mori de vânt celebre (Ios este singura insulă unde există atât de multe mori de vânt grupate într-o singură zonă, trei dintre ele fiind renovate și complet funcționale) și numeroase plaje spectaculoase, neatinse, cu ape albastre cristaline.
Există aproximativ 20 de plaje, printre care Mylopotas, Maganari, Gialos, Koubara, Kalamos, Plakoto, Capul Karatzas, Diamoudia, Kambaki, Neraki, Plakes, Tripiti, Tzamaria și Valmas, conform airintersalonica.
Plaja Mylopotas din Ios se află lângă Chora și este cea mai vizitată plajă a insulei, unde turiștii se pot bucura de apele cristaline și nisipul alb al Mării Egee.
Plimbările cu barca rapidă sau explorarea vieții subacvatice prin snorkeling sunt doar câteva dintre activitățile disponibile.
Un beach club renumit, considerat unul dintre principalele locuri de petrecere, se află pe această plajă, dar și pe plajele Gialos și Maganari. Pentru plaje mai liniștite, sunt recomandate Agia Theodoti, Koumpara și Psathi.
Pasionații de istorie pot vizita aici prima așezare cicladică, Skarkos, unde pot descoperi structura așezării și obiceiurile funerare din antichitate.
Zborurile cu parapanta sau survolarea insulei cu elicopterul oferă oportunitatea de a admira priveliști spectaculoase deasupra țărmurilor.
O activitate recomandată este explorarea traseelor din interiorul insulei, mai ales parcurgerea potecilor folosite de păstori prin terenul stâncos până la Pyrgos, cel mai înalt punct al insulei.
De asemenea, se poate face drumeție până la vechea mănăstire Agios Ioannis. Drumețiile reprezintă și o modalitate de a înțelege mai bine istoria și mitologia insulei, imaginându-ți experiențele locuitorilor din trecut.
Catedrala Evangelismos este un alt loc de neratat, datorită acoperișurilor alb-albastre. Turnul-clopotniță alb al bisericii Panagia Gremiotissa este un loc ideal pentru fotografii panoramice și pentru a admira apusul.
Pentru cei interesați de cultură, pe insulă au loc mai multe evenimente, cel mai cunoscut fiind festivalul Homeric, dedicat poetului antic Homer, autorul Iliadei și Odiseei.
Festivalul se organizează anual, în luna mai, din 1991. Totodată, poate fi vizitat presupusul mormânt al lui Homer, situat în așezarea Plakoto, în partea de nord a insulei.
Amfiteatrul mare, în aer liber, al insulei poartă numele poetului grec laureat al Premiului Nobel, Odysseus Elytis. Construit recent, în stilul teatrelor antice grecești, acesta găzduiește numeroase festivaluri culturale, spectacole și concerte.
Un alt obiectiv este reprezentat de zidurile de dimensiuni impresionante ale orașului antic Ios, situate în partea de nord-vest a Chorei.
Cele mai frumoase plaje din Ios
Printre principalele motive care fac din Ios una dintre cele mai importante destinații de vacanță de vară din Grecia se numără plajele sale cu nisip și apele turcoaz care îi mărginesc țărmurile.
Insula are unul dintre cele mai sigure porturi din lanțul insulelor Ciclade. Numele său provine din cuvântul grecesc antic „ia”, care înseamnă flori, acestea crescând din abundență pe insulă în antichitate.
Ios a intrat într-o perioadă de obscuritate în epoca romană și bizantină, iar în Evul Mediu a fost atacată de mai multe ori de pirați.
Totuși, în timpul Revoluției Grecești, insula a avut un rol activ, contribuind la istoria modernă a Greciei. Printre atracții se numără farul celebru care domină intrarea în port, precum și frumosul teatru în aer liber „Odysseas Elytis”, cu o capacitate de 1.100 de spectatori.
Iată cele mai frumoase plaje din Ios:
Mylopotas
Mylopotas este cea mai populară plajă a insulei, cunoscută pentru întinderea lungă de nisip auriu și apele cristaline, precum și pentru celebrul său camping. În mod inevitabil, plaja devine foarte aglomerată din iunie până în august și nu este potrivită pentru cei care caută liniște. Mylopotas oferă restaurante, cafenele, șezlonguri (contra cost), facilități pentru sporturi nautice și echipamente de închiriat, conform visitgreece.
Kalamos
Kalamos se află lângă cunoscuta plajă Papas, în partea de sud-est a insulei. Această plajă cu nisip fin alb, încadrată de stânci, este ideală pentru cei care caută izolare și liniște. Apele turcoaz și fundul marin spectaculos atrag și pasionații de snorkeling. Deoarece nu există restaurante sau cafenele în apropiere, este recomandat să aduci umbrele, apă și gustări. Accesul poate fi mai dificil, pe un drum de pământ, însă experiența merită efortul.
Papas Beach
Acest golf fermecător și destul de izolat, înconjurat de vegetație, se află la aproximativ 17 km de portul Ios. Palmierii plantați de-a lungul plajei în urma unei inițiative private oferă un aspect exotic, făcând locul popular atât printre localnici, cât și printre turiști. Mulți vizitatori campează aici în fiecare vară, instalându-și corturile pe nisipul alb care se întinde pe toată lungimea plajei.
Psathi
Această plajă mare și izolată se află pe partea estică a insulei și oferă priveliști deschise către insula Iraklia. Este situată la aproximativ 17 km de Chora și este ușor accesibilă pe un drum asfaltat. Nu există infrastructură turistică, cu excepția unui mic hotel aflat lângă mare. Umbră este oferită de câțiva arbori de tamarisc. În apropiere se află și un mic golf, separat de un dig unde sunt ancorate numeroase bărci de pescuit.
Manganari
A doua cea mai cunoscută plajă din Ios, după Mylopotas, Manganari este un loc idilic, cu nisip deschis la culoare și ape cristaline, care combină liniștea cu atmosfera vibrantă a insulei. Plaja este formată dintr-o serie de golfuri mici, care creează un peisaj spectaculos și fotogenic. Un drum modern asfaltat duce direct la Manganari, facilitând accesul. Deși se află la 23 km de Chora, plaja este foarte populară printre turiștii greci și străini. Este bine organizată, cu cafenele și taverne în apropiere, iar dimensiunea mare a plajei permite găsirea unor zone mai liniștite.
Tris Klisies
Deși accesul la această mică plajă izolată presupune o plimbare mai lungă, apele turcoaz fac efortul să merite. Este locul potrivit pentru cei pasionați de drumeții pe poteci înguste cu vedere la mare și pentru cei care caută plaje retrase. Din cauza izolării, vizitatorii trebuie să se asigure că au proviziile necesare înainte de plecare.
Tzamaria
Cea mai apropiată plajă de Chora, Tzamaria (care în greacă înseamnă „sticlă”), este una dintre plajele mai puțin cunoscute ale insulei. Este o fâșie relativ îngustă de nisip, situată sub drumul care leagă Gialos de Koumbara. Fiind amplasată vizavi de portul insulei, oferă priveliști asupra navelor care sosesc și pleacă și este bine protejată de vânt.
Agia Theodoti
Cu priveliști spre insulele Iraklia și Amorgos, plaja Agia Theodoti este situată într-un golf cu același nume, în partea de nord-est a insulei. Se află la 10 km de Chora și este ideală pentru cei care doresc să evite aglomerația.
Este o plajă mare, de peste 650 de metri lungime, cu ape cristaline și nisip auriu. Nu există beach bar, cu excepția unui mic chioșc care servește cafea și gustări. Sunt disponibile șezlonguri și umbrele de închiriat, dar există și suficient spațiu pentru cei care preferă să își aducă propriul echipament.
Ios începe să apară pe listele destinațiilor de neratat pentru 2026 tocmai pentru că încearcă să devină mai mult decât o „insulă a petrecerilor”. În loc să fie afectată de presiunea turismului de masă, care suprasolicită infrastructura și erodează caracterul local, Ios își construiește o nouă identitate, axată pe autenticitate și pe calitatea vieții, atât pentru vizitatori, cât și pentru locuitori.