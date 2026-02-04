Călătoria cu trenul prin Alpi care trece prin 55 de tuneluri. Una dintre cele mai spectaculoase rute feroviare din Europa

Bernina Express leagă Chur, cel mai vechi oraș din Elveția, de Tirano, în Italia, trecând prin Poschiavo și celebra stațiune St. Moritz, scrie Express.
Experții italieni în turism de la Citalia au inclus ruta în topul „celor mai frumoase călătorii feroviare din Europa”, lăudând priveliștile cu ghețari, vârfuri acoperite de zăpadă și lacuri de un albastru intens.
Trenul circulă pe unele dintre cele mai înalte și abrupte linii feroviare din Europa, traversând 55 de tuneluri, 196 de poduri și numeroase curbe spectaculoase. Traseul se întinde pe aproximativ 145 de kilometri și durează în jur de patru ore.
Din vagoanele panoramice, pasagerii pot admira defilee înguste, viaducte în spirală, orașe și sate pitorești. Pe parcurs, trenul trece pe lângă Viaductul Landwasser, Piz Bernina, Lago Bianco, Piz Palü și Lacul Poschiavo, înainte de a intra în Italia, în zona Campocologno, și de a opri în orașul de frontieră Tirano.
Cele 55 de tuneluri cufundă periodic călătorii în întuneric complet, pentru ca apoi să-i readucă brusc la lumina spectaculoaselor peisaje alpine elvețiene. Bernina Express este conceput în special pentru turiști, cu ferestre largi, ghiduri audio și un minibar la bord. Cei care au mai parcurs traseul recomandă locurile din partea din spate a trenului pentru cele mai bune cadre.
Linia feroviară, operată de Căile Ferate Rhetice, a fost construită în 1908 și face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Organizația o descrie drept „un exemplu remarcabil al utilizării căii ferate pentru depășirea izolării așezărilor din Alpii Centrali la începutul secolului XX”, subliniind totodată armonia dintre realizările de inginerie și peisajele traversate.
Biletele pentru ruta Chur–Tirano costă aproximativ 60 de lire sterline la clasa a doua și 104 lire la clasa întâi, pentru o singură călătorie. Pentru dus-întors, prețurile ajung la 120 de lire la clasa a doua și 204 lire la clasa întâi, iar tarifele sunt mai mici pentru segmentele mai scurte, precum Chur–Poschiavo sau St. Moritz–Tirano. Din Tirano, călătorii pot continua spre Lacul Como și Milano cu trenuri de legătură.
Heather Green, director de produs la Citalia, spune că vacanțele axate pe călătoriile cu trenul sunt tot mai populare: „Explorarea Italiei pe calea ferată oferă acces la peisaje spectaculoase, permite vizitarea mai multor destinații într-o singură zi și aduce o experiență autentică a vieții italiene”.
