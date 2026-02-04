Călătoria cu trenul prin Alpi care trece prin 55 de tuneluri. Una dintre cele mai spectaculoase rute feroviare din Europa

Bernina Express leagă Chur, cel mai vechi oraș din Elveția, de Tirano, în Italia, trecând prin Poschiavo și celebra stațiune St. Moritz, scrie Express.

Experții italieni în turism de la Citalia au inclus ruta în topul „celor mai frumoase călătorii feroviare din Europa”, lăudând priveliștile cu ghețari, vârfuri acoperite de zăpadă și lacuri de un albastru intens.

Trenul circulă pe unele dintre cele mai înalte și abrupte linii feroviare din Europa, traversând 55 de tuneluri, 196 de poduri și numeroase curbe spectaculoase. Traseul se întinde pe aproximativ 145 de kilometri și durează în jur de patru ore.

Din vagoanele panoramice, pasagerii pot admira defilee înguste, viaducte în spirală, orașe și sate pitorești. Pe parcurs, trenul trece pe lângă Viaductul Landwasser, Piz Bernina, Lago Bianco, Piz Palü și Lacul Poschiavo, înainte de a intra în Italia, în zona Campocologno, și de a opri în orașul de frontieră Tirano.