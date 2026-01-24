Chiar și așa, poate fi dificil să călătorești prin Europa cu un buget restrâns, mai ales dacă vizitezi destinații populare precum Paris, Roma, Amsterdam sau Barcelona.

Experții în călătorii de la Time Out au analizat întregul continent pentru a identifica orașele cu cele mai puține aglomerații, zboruri mai ieftine și cazări prietenoase cu bugetul, scrie Express.

Sarajevo, cel mai ieftin oraș

Potrivit cercetării lor, cu beri la doar 2,30 euro și cazare de o noapte într-un Airbnb la circa 40 euro, Sarajevo este alegerea de top.

Capitala Bosniei și Herțegovinei, cu fundalul Alpilor Dinarici și străbătută de râul Miljacka, oferă o combinație unică de istorie otomană și austro-ungară, prețuri incredibil de mici, mâncare delicioasă, peisaje montane superbe și o atmosferă primitoare a localnicilor, făcând din acest city break european o experiență memorabilă și plină de satisfacții.

Deși trecutul său dureros (asediul din anii ’90) adaugă profunzime, orașul strălucește prin viața vibrantă a localnicilor, diversitatea religioasă (numit și „Ierusalimul Europei”) și prin vechiul oraș compact și ușor de explorat, Baščaršija.

Cartierul istoric Baščaršija este perfect pentru plimbări, cu ateliere de cupru, moschei, biserici și cafenele tradiționale.

Ce să nu ratezi

Piața acoperită de mâncare Gradska tržnica Markale – unde poți încerca burek (n.r. plăcintă sărată tradițională) și apoi poți savura câteva beri sau pahare de vin, ambele începând de la doar doi euro.

Plimbări relaxate pe străzile pitorești și tururi ghidate gratuite care trec prin obiective precum Podul Latin.

Editorul ghidurilor Time Out, Ella Doyle, recomandă să vizitezi orașul în august, „când orașul este la cel mai însorit nivel – dar cel mai mare motiv este Sarajevo Film Festival, unul dintre cele mai mari de acest gen din sud-estul Europei.”

Alte destinații ieftine

Conform revistei, după Sarajevo urmează: