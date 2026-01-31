Cea mai bună destinație gastronomică din lume. Diversitatea culinară : de la street food la restaurante Michelin

Considerată de mulți drept cea mai bună destinație gastronomică din lume, această metropolă impresionează printr-o diversitate culinară rar întâlnită. De la street food autentic, până la restaurante premiate cu stele Michelin.

Știm deja că Londra este un reper în scena culinară globală. Capitala găzduiește restaurante exclusiviste cu stele Michelin, localuri autentice de familie care oferă toate tipurile de bucătării posibile, gastropub-uri de clasă mondială, restaurante cu mâncare grasă care „anihilează mahmureala” și unele dintre cele mai bune restaurante de curry. Acum, TripAdvisor a confirmat că turiștii din întreaga lume apreciază cu adevărat mâncarea din Londra, deoarece capitala a fost desemnată cel mai bun oraș din lume pentru gastronomie în 2026, în cadrul TripAdvisor Traveler’s Choice Awards. Iată unde și ce să mănânci dacă ajungi în Londra anul acesta. Londra, cea mai bună destinație gastronomică din lume Londra a fost desemnată cea mai bună destinație gastronomică din lume. Pe baza a 12 luni de date din recenzii de pe TripAdvisor, premiile au desemnat cele mai bine cotate destinații din lume în următoarele categorii: Top Destinations, Trending Destinations, Culture & History Destinations, Food Destinations, Honeymoon Destinations și Solo Travel Destinations. Când a venit vorba de mâncare, 46% dintre călători le-au spus celor de la TripAdvisor că ceea ce îi încântă cel mai mult pentru viitoarele lor călătorii este să încerce bucătăria locală. Londra a ocupat primul loc la categoria mâncare datorită „locurilor de cartier” și a „bucătăriilor din întreaga lume”, conform site-ului de recenzii de călătorie. Piețele alimentare care nu trebuie ratate în Londra



Maltby Street Market: vecinul ascuns al Borough Market Ascunsă într-un labirint de străzi din apropierea London Bridge, Maltby Street Market este una dintre comorile mai puțin cunoscute ale orașului. Lansată în 2010, această piață de weekend, amplasată sub arcadele unei căi ferate din secolul al XIX-lea, oferă o alternativă diferită față de întinsa Borough Market, fiind o variantă mai discretă pentru cei care o cunosc. De-a lungul The Ropewalk, aleea sa centrală decorată cu steaguri, vei găsi numeroase tarabe cu street food, dar și vânzători de produse artizanale și antichități. Deși nu este pe lista tuturor vizitatorilor Londrei, dimensiunea sa compactă creează totuși o atmosferă animată. Odată descoperită, această piață locală devine greu de evitat la fiecare vizită în capitală.

Portobello Road Market: inima cartierului Notting Hill Portobello Road Market, un reper al cumpărăturilor și, pentru mulți, un subiect clasic pentru Instagram, este o oprire obligatorie în Notting Hill. Cu peste 1.000 de comercianți, piața era populară cu mult înainte ca Hugh Grant să îi frecventeze tarabele. De la antichități și bijuterii la produse proaspete și haine vintage, oferta variată acoperă toate gusturile. Este recomandat să te informezi înainte de vizită, deoarece nu toate standurile sunt deschise zilnic; sâmbăta oferă cea mai largă selecție, dar este și cea mai aglomerată zi. Portobello Road este, de asemenea, un loc important pentru iubitorii de mâncare, datorită numărului tot mai mare de restaurante de top din Notting Hill. CORE by Clare Smyth, cu trei stele Michelin, și The Ledbury sunt cele mai renumite, iar pentru o atmosferă de cartier pot fi luate în considerare Straker’s, The Pelican și restaurantul complet vegan Holy Carrot.



Brixton Village Market: un festin global de arome Brixton Village este un mozaic colorat de culturi și bucătării, unde peste 100 de comercianți independenți, reprezentând mai mult de 50 de naționalități, se reunesc într-un singur loc. Cu origini de peste 160 de ani, piața rămâne o parte esențială a comunității afro-caraibiene din Brixton, prezentând un amestec divers de comercianți tradiționali – legumari, pescari, brutari – alături de artizani contemporani inovatori. Aici a fost fondat inițial și restaurantul Chishuru, distins ulterior cu o stea Michelin, de către Adejoké Bakare. Printre tarabe vei găsi de la produse locale la fructe și legume greu de întâlnit în supermarketurile obișnuite. Este indicat să ajungi devreme pentru a surprinde atmosfera animată, în care generații și comunități diferite contribuie la evoluția continuă a scenei culinare din Brixton.



Camden Market Din punct de vedere tehnic, este vorba despre mai multe piețe alipite, această întindere de tarabe care se desfășoară de la stația de metrou Camden Town până la Regent’s Canal fiind a patra cea mai populară atracție turistică din Londra. În perioada sa de glorie recentă, aproximativ 250.000 de persoane veneau aici în fiecare săptămână pentru cumpărături, pentru a gusta street food și pentru a se bucura de atmosfera distinctă, încă ușor underground. Camden Lock Market este un refugiu pentru artă și meșteșuguri, în timp ce Stables Market este un loc la modă, unde găsești de la mobilier neconvențional până la îmbrăcăminte fetiș.



Cele mai bune preparate stradale din Londra Acestea sunt câteva preparate pe care le poți găsi la tarabele cu mâncare stradală din piețe sau pur și simplu pe străzile capitalei Angliei. Încearcă-le și alege-ți favorita: Bacon Butty Un preparat absolut obligatoriu printre cele mai bune mâncăruri de tip street food englezesc. Este preferat după o noapte petrecută la pub-uri, datorită gustului și simplității. O chiflă albă cu unt, topit ușor de baconul gătit. Black Pudding Black pudding este adesea servit ca parte a unui mic dejun englezesc complet, dar este și un street food apreciat de sine stătător. Un cârnat tradițional din sânge, consistent și sățios, consumat de obicei feliat, cu puțin muștar alături. În ultimii ani, a fost reinterpretat în variante mai rafinate, asociat cu scoici sau sos de mere. Jellied Eels Un preparat emblematic pentru estul Londrei, jellied eels există încă din secolul al XVIII-lea. Deși nu este pe gustul tuturor, este profund ancorat în tradiție și are susținători fideli. Anghilele sunt fierte și apoi lăsate să se închege într-o gelatină obținută din propriul lor stock (n.r. supă/zeamă). De obicei servite reci, pot fi găsite în localuri de tip pie and mash (n.r. plăcinte și piure) sau la tarabe tradiționale din piețe. Una dintre cele mai bune variante de a le consuma ca street food este din pub, atunci când vine vânzătorul de pește. Cornish Pasty Cornish pasty este un clasic al street food-ului, cu origini în secolul al XIII-lea. Inițial masa minerilor, această plăcintă consistentă este umplută cu carne de vită, cartofi, napi și ceapă, apoi sigilată prin pliere pentru a păstra umplutura. Astăzi există variante cu miel, pui sau chiar opțiuni vegane, vândute din food truck-uri și tarabe din toată Anglia, conform thestreetfoodguy. Sausage Roll Un alt preparat britanic foarte iubit, sausage roll constă din carne de cârnat condimentată, învelită în foietaj. Fie că este cumpărat dintr-o brutărie sau de la o tarabă stradală, este o gustare practică și sățioasă. Pie and Mash Combinația de plăcintă cu piure este specifică estului Londrei. Plăcintele sunt umplute cu carne tocată de vită și servite cu piure de cartofi, peste care se toarnă un sos de lichior (în ciuda denumirii, nu conține alcool). Este un preparat simplu, dar foarte sățios, iar mulți vânzători de street food oferă acum diverse variante, de la pui până la opțiuni vegetariene. Scotch Egg Cândva o gustare aristocratică, scotch egg a devenit un simbol al street food-ului. În mod tradițional, constă dintr-un ou fiert învelit în carne de cârnat, trecut prin pesmet și prăjit. Astăzi există variante gourmet, cu black pudding sau chiar somon afumat. Se găsește de obicei în brutării, supermarketuri și chiar benzinării. Cele mai bune sunt însă cele cumpărate noaptea târziu, de la rulote cu mâncare. Restaurante de top și experiențe gourmet Cele mai bune restaurante din Londra, conform topului Timeout: · Cel mai bun restaurant cu stea Michelin: Cycene, Shoreditch – fine dining intim cu ingrediente sezoniere și găsite în natură. · Cel mai bun restaurant thailandez: Singburi, Shoreditch – favorit cult, cunoscut pentru preparatele picante. · Cel mai bun restaurant din Orientul Mijlociu: Berenjak, Soho – grătar persan animat, cu mese la tejghea și kebaburi afumate pe cărbuni. · Cel mai accesibil restaurant: Lanzhou Lamian Noodle Bar, Covent Garden – tăiței târziu în noapte la un preț excelent. · Cel mai bun restaurant britanic: St John, Clerkenwell – preparate tradiționale britanice într-o fostă afumătoare. · Cel mai bun restaurant italian: Trullo, Highbury – paste perfecte într-un clasic confortabil de cartier. · Cel mai bun gastropub: Rake la The Compton Arms, Islington – mâncare excelentă de pub într-un cadru discret.



Trei restaurante de încercat în Londra Miga Un restaurant „modern coreean” condus de familie, care a impresionat imediat pasionații de gastronomie din estul Londrei. Miga se concentrează pe preparate senzaționale care îți surprind papilele gustative cu integritate și rafinament. Rădăcinile Miga datează de câteva decenii, la un alt restaurant de familie din New Malden, dar în 2024 generația tânără l-a convins pe tatăl lor, bucătarul, să-și aducă talentul în Hackney pentru a provoca bistro-urile cu mici porții. Misiune îndeplinită – acest loc discret și modest a devenit instantaneu cel mai apreciat restaurant nou din Londra. Aromele tradiționale au fost reinterpretate contemporan. Preparatul lor emblematic este yughwe, un tartar de vită îndrăzneț, servit cu bastonașe crocante de pară asiatică și un gălbenuș aproape neon. Coastele scurte gătite în sos de soia și felii de burtă de porc prăjită în sos de mere și muștar sunt de asemenea preparate obligatorii. Adresă: 1 Mare Street, Hackney, E8 4RP. Prețuri orientative: Aperitive £9-16, feluri principale în jur de £20, garnituri £5.



Oma Un loc senzațional „grecesc” creat de David Carter, bucătarul puternic și restauratorul din spatele Smokestak și Manteca. Oma te poartă într-o călătorie culinară serioasă. Mâncarea grecească este doar punctul de plecare pentru un meniu care începe pe insulele Ionice, trece prin Levant și Balcani, cu o oprire în America de Sud. Restaurantul se află pe una dintre străzile principale ale Borough Market, așa că va trebui să te aventurezi printre turiști flămânzi și o atmosferă febrilă. Dar merită pe deplin. Adresă: 3 Bedale Street, Borough Market, SE1 9AL.



#boroughmarket #boroughmarketfood #greekrestaurant #londonfood #londonrestaurants #michelinstar #londonhotspots #teedines #CapCut ♬ BLOOM - Doechii @queentobi_x Oma | Greek Michelin Star Oma is the first Greek restaurant with a Michelin star in the Uk and from dining here recently, I can definitely understand why. I have also visited their casual restaurant downstairs, Agora, but prefer Oma a lot more with their ingredient-led and seasonal dishes For the best experience, I would recommend ordering all the breads & dips as they are all so good and compliment each other. Our favourite dips were the crispy chickpea tahini and cod labneh We were so stuffed once the mains came around as we reordered a few of dips and breads to share. The scallop in chilli butter and spanakopita were more highlights of the lunch and the meats were grilled to perfection The cocktails all tasted so fresh and I really enjoyed their paloma. Agora uses fresh fruit sourced from Borough market so perhaps Oma does the same As Oma recently won their Michelin star, it may be a lot harder to book a reservation but the food scene in London really is picking up again and Oma should be high on your list to tick off! #omaboroughmarket

Plates Primul restaurant vegan cu stea Michelin din Marea Britanie. Bucătarul Kirk Haworth (pe care îl poți recunoaște din BBC’s Great British Menu) conduce restaurantul împreună cu sora sa Keeley, iar lista de așteptare este de câteva luni. Când intri în sala de mese cosy de tip cottage-corn, vei fi invidiat de orice vegan din țară. Meniul este de degustare, deci primești ce se oferă, dar fii atent la ciuperca caramelizată lion’s mane cu cremă de conopidă, shio koji afumat, rubarbă și sos de piper verde fermentat, precum și la tortul crud de cacao cu vișină acră.



