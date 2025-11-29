Brebu, Prahova – comuna cu peisaje de poveste. Ghid complet pentru vizitatori și iubitorii de natură

Comuna Brebu se află în Prahova și este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le poți vizita în județ.

Localitatea se află într-o zonă preponderent colinară, fiind traversată de râul Purcaru. Brebu este recunoscut pentru frumusețea peisajelor, dar și pentru importanța sa istorică și culturală. Iată cum ajungi aici și ce poți vedea.

Unde se află comuna Brebu și cum ajungi

Comuna Brebu se află în județul Prahova, la 7 km nord de Câmpina, aproximativ 40 km de Ploiești și la aproape 100 km de București.

Localitatea este amplasată pe un platou de peste 10 km, în mijlocul unei depresiuni situate la poalele munților Bucegi și Grohotiș. Platoul se întinde spre munții din nord și spre dealurile din est și vest, lărgindu-se treptat de la circa 500 m până la peste 2,5 km.

Accesul rutier către Brebu este simplu. Din Câmpina cobori spre albia Doftanei, traversezi râul, apoi urmezi drumul spre nord. Se trece un al doilea pod peste pârâul Lupa, aflat la confluența cu Doftana, după care drumul urcă o pantă abruptă cunoscută ca „Coasta Brebului”, cu o diferență de nivel de aproximativ 80 de metri. Odată ajuns sus, intri pe platoul comunei.

Căile de acces sunt:

• DJ 214 Câmpina – Brebu – Pietriceaua – Aluniș

• DC 3 Brebu – Podu Cheii

• DC 4 DJ 214 – Pietriceaua

Istoria comunei Brebu

Comuna Brebu are o istorie îndelungată, începuturile locuirii fiind plasate încă din epoca fierului. Cercetările arheologice arată că zona a fost locuită continuu, iar primele urme clare provin din așezările formate pe malul Pogoniciului. Descoperirile din teren au fost completate, mai târziu, de mențiunile din documentele medievale.

În apropierea comunei au fost identificate urme ale unor comunități din prima epocă a fierului. În anul 1963, la aproximativ 2 km de Brebu, pe partea dreaptă a DN 58 spre Caransebeș, a fost găsit întâmplător un mormânt din perioada Hallstatt, datată aproximativ între anii 1150–450 î.e.n. Mormântul era de incinerație, cu resturi osoase depuse într-un vas de lut, alături de fragmente ceramice și vârfuri de lance din fier. Satul Valeadeni este declarat monument și sit arheologic datorită acestor descoperiri, conform primaria-brebu.

Zona Brebu a fost străbătută și de drumul Cozlarului, care lega castrele romane Berzovis și Tibiscum. Regularizarea râului Pogonici a scos la iveală dale de piatră și cărămizi provenite de la acest drum.

De asemenea, traseul important care unea Banatul de Transilvania trecea prin Brebu, ceea ce confirmă rolul așezării în rețeaua rutieră romană. Aceste elemente susțin existența unei locuiri vechi de peste două milenii.

Locuirea continuă în zonă se menține și după antichitate. La intrarea în Brebu dinspre Caransebeș, în zona Pustiniș, au fost găsite fragmente ceramice din secolele VIII–X. În punctele Cozlar și Brazi apar mențiuni despre movile medievale, semn al continuării vieții comunitare în această perioadă.

Primele mențiuni scrise despre satele din actuala comună apar în perioada feudalismului dezvoltat. Pentru satul Apadia, prima atestare documentară datează din anul 1433, sub forma Apadya, cu mențiunea existenței a 121 de case.

Comuna păstrează și astăzi urmele acestei evoluții istorice, confirmate atât prin cercetările arheologice, cât și prin documentele de arhivă, ilustrând continuitatea locuirii și importanța zonei în diverse etape ale istoriei regionale.

Atracții turistice în Brebu

Complexul arhitectural Brebu

Ansamblul istoric din centrul comunei Brebu este principalul punct de interes pentru vizitatori. Complexul include Casa Domnească a domnitorului Matei Basarab, finalizată în perioada lui Constantin Brâncoveanu.

Construită ca loc de odihnă, dar și ca punct strategic, clădirea reprezintă una dintre cele mai importante construcții laice păstrate din Țara Românească. Casa are opt încăperi, un pridvor mare folosit pentru ospețe și recreere, două pivnițe și un foișor.

Mănăstirea de la Brebu

În mijlocul curții se află biserica mănăstirii, cunoscută sub numele „Mănăstirea de la Brebu”, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

A fost ridicată în timpul domniei lui Matei Basarab și este considerată una dintre cele mai importante realizări arhitectonice din acea perioadă. În partea din spate a curții se află muzeul local, unde sunt expuse obiecte medievale, icoane vechi, costume boierești, podoabe și bijuterii.

Biserica mănăstirii are ziduri de doi metri grosime și reprezintă o construcție solidă, cu o tură pe naos și două turle mai mici pe pronaos.

Casa pictorului Sava Henția

Casa pictorului Sava Henția este unul dintre reperele locale legate de istoria artistică a zonei. În centrul comunei se află Monumentul Eroilor, dedicat locuitorilor căzuți în conflictele armate.

Biserica Nouă

În sat se găsește și Biserica Nouă, ridicată în jurul anului 1901, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”.

Zona naturală din jur completează lista atracțiilor. Lacul Brebu, din spatele Mănăstirii și al fostului Palat Domnesc, este un loc potrivit pentru plimbare. Pe latura de sud-est a lacului se întinde Parcul Brebu, amenajat în jurul anului 1900 și păstrat în stare bună.

Cheia Brebului

La marginea comunei se află Cheia Brebului, un monument natural format prin tăierea stâncii de conglomerate de către râul Doftana. Deschiderea trapezoidală creează un peisaj spectaculos.

Atracții turistice în Prahova

Castelul Peleș

Castelul Peleș are 160 de camere, un teatru, peste 30 de băi și a fost primul castel electrificat din Europa. Interiorul păstrează lemn sculptat, vitralii și colecții valoroase, printre care Marea Armurerie cu peste 4000 de piese.

Clădirea a devenit cea mai cunoscută atracție din zonă, fiind vizitată anual de peste 300.000 de turiști.

Castelul Pelișor

În apropiere se află Castelul Pelișor, construit între 1899 și 1903 tot la inițiativa regelui Carol I. Clădirea a fost destinată principesei Maria și principelui Ferdinand și este singurul castel din România decorat în stil Art Nouveau. Are 90 de încăperi, iar interiorul reflectă complet gusturile reginei Maria, devenind astfel unul dintre cele mai personale spații regale păstrate în țară.

Barajul Paltinu

Este unul dintre cele mai frumoase din România. Are 3 km lungime și ocupă o suprafață de 215 hectare, fiind situat la o altitudine de 650 de metri. Lacul Paltinul sau Lacul Păltinoasa este lacul de acumulare pentru apă potabilă și oferă un peisaj de poveste. Oamenii pot veni aici pentru a face picnicuri, grătare sau pentru sporturi pe lac ori plimbări cu barca.

Vârful Secăria

Se află la 8 km de localitatea Teșila și are mai multe puncte din care se pot vedea de la înălțime atât munții din zonă, cât și lacul și barajul Paltinu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













