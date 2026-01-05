Peisaj de poveste la munte după primele ninsori consistente. Unde pot schia turiștii cu doar 195 de lei pe zi

În stațiunile montane din Sibiu și Cluj a fost primul weekend cu ninsoare consistentă din acest sezon. Așa că cei care nu au fost în vacanță de Revelion sau care au ales un sejur prelungit s-au adunat pe pârtii.

Chiar dacă prețurile sunt ușor mai mari față de anul trecut, nu a fost lipsă de turiști dornici să se bucure de iarnă.

A fost aglomerație încă de dimineață în stațiunea Buscat, unde turiștii au venit să se bucure de zăpadă și de vremea bună. Cei mai entuziasmați au fost copiii. Mulți dintre ei au urcat pentru prima dată pe schiuri.

Unii au prins rapid încredere și nu s-au lăsat descurajați de primele căzături. Adulții au căutat și puțină relaxare.

Însă cei mai mulți vin acum la Buscat pentru a practica sporturile de iarnă. Un ski pass de o zi costă, aici, 195 de lei, în weekend.

Iancu Şerbǎnescu, proprietar resort Buscat: Media e undeva la 2000 de vizitatori pe zi de weekend sau zi liberă, zi de vacanță, odată ce am reușit să înzăpezim toată pârtia, majoritatea vin pentru schi.

Pârtii deschise până în martie

Și în Păltiniș, pârtiile s-au umplut de amatori de distracție pe zăpadă. Administratorii spun că sezonul a început cu provocări, dar acum îi ajută vremea rece și ninsoarea.

Instructor: Am înțeles că ei au singura pârtie de schi din țară în care au conservat zăpadă și de anul trecut, din ce știu. Și ne bucurăm, foarte fain.

Dan Gherman, reprezentant complex schi: Următoarele luni se arată friguroase și următoarele zile se arată și cu zăpadă naturală, undeva la 10-20 de cm în fiecare zi.

Sezonul de schi la Păltiniș ține până în luna martie.

