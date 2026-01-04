Ryanair renunță la mai multe destinații în 2026. Unde nu vor mai zbura avioanele companiei

2025 a fost un an important pentru Ryanair, compania aeriană europeană low-cost făcând câteva schimbări și anunțuri cheie. Compania aeriană a dezvăluit că își extinde în mod semnificativ programul de iarnă, în special în Marea Britanie, Finlanda și Italia, și că lansează noi rute, cum ar fi Londra-Murcia și Rovaniemi-Marea Britanie.

De asemenea, a dezvăluit planuri de creștere a numărului de pasageri și de investiții mai mari în baze precum Bologna.

Pe de altă parte, au existat și unele provocări, cum ar fi întârzierile persistente ale Boeing, CEO-ul Ryanair, Michael O'Leary, criticând managementul companiei aeronautice pentru că „alergă ca niște găini fără cap”. Decizia recentă a companiei aeriene de a renunța treptat la biletele de îmbarcare fizice a fost, de asemenea, întâmpinată cu reacții negative semnificative.

Cu toate acestea, unul dintre cele mai importante anunțuri a fost decizia Ryanair de a reduce mai multe rute anul viitor, în destinații importante precum Spania, Franța, Germania, Belgia, Portugalia și altele, notează Euronews.

Ryanair a anunțat că va reduce semnificativ operațiunile din Germania începând cu sezonul de iarnă 2025/2026, tăind 24 de rute și aproape 800.000 de locuri. Nouă aeroporturi sunt deja afectate, printre care Hamburg, Berlin, Köln, Memmingen și Frankfurt-Hahn, iar suspendarea zborurilor va continua și în 2026 la Leipzig, Dresda și Dortmund.

Compania acuză costurile ridicate, precum taxele de control al traficului aerian, securitatea, taxele de aviație și taxele aeroportuare, pe care le consideră responsabile pentru scăderea competitivității Germaniei.

Iată toate locurile care vor fi afectate de reducerea rutelor Ryanair în 2026.

Ryanair va reduce semnificativ zborurile din Spania în 2026, după ce a tăiat deja aproximativ un milion de locuri în sezonul de iarnă 2025. Pentru vara lui 2026, compania anunță o nouă reducere de circa 1,2 milioane de locuri, afectând în special aeroporturile regionale.

Printre măsuri se numără oprirea completă a zborurilor către Asturias și Vigo, închiderea bazei de la Santiago de Compostela, reducerea capacității la Santander și Zaragoza, precum și diminuarea conexiunilor către Insulele Canare. Zborurile spre Tenerife Nord sunt suspendate încă din această iarnă, iar baza de la Jerez va rămâne închisă și în 2026. De asemenea, Ryanair a oprit toate zborurile către Valladolid, unde baza este închisă din iarna 2024.

Compania pune aceste decizii pe seama disputelor cu operatorul aeroportuar Aena privind creșterea taxelor și a tarifelor aeroportuare, dar și a sancțiunilor impuse de guvernul spaniol pentru taxele suplimentare la bagajele de cabină. Ryanair susține că aceste costuri fac aeroporturile regionale spaniole mai puțin competitive decât alternativele din țări precum Maroc, Italia sau Croația. Totuși, alte companii aeriene au preluat multe dintre rutele abandonate, limitând impactul asupra pasagerilor.

În Franța, compania a tăiat deja 25 de rute și 750.000 de locuri pentru iarna 2025, suspendând zborurile către Bergerac, Brive și Strasbourg, în principal din cauza taxelor mai mari. Deși zborurile către Bergerac vor fi reluate în vara lui 2026, după negocieri cu autoritățile franceze, cursele spre Brive și Strasbourg rămân suspendate. Ryanair avertizează că ar putea urma și alte anulări în 2026, vizând aeroporturi regionale, fără a preciza încă exact care.

În Belgia, Ryanair va elimina 20 de rute și aproximativ un milion de locuri din Bruxelles și Charleroi pentru sezonul de iarnă 2026/2027. Decizia este pusă pe seama noii taxe de aviație, care dublează costul per pasager la 10 euro, la care s-ar putea adăuga taxe locale. Printre destinațiile afectate se numără Milano-Bergamo, Barcelona, Lisabona, Roma-Ciampino, Cracovia și Mallorca. Reducerile reprezintă circa 22% din capacitatea Ryanair în Belgia, compania retrăgând și cinci aeronave de la bazele sale locale.

Ryanair va reduce semnificativ zborurile din Portugalia începând cu finalul lunii martie anul viitor, eliminând toate cele șase rute către și dinspre Azore, o decizie care va afecta aproximativ 400.000 de pasageri anual și va însemna o scădere de circa 22% a capacității companiei în Portugalia, inclusiv în orașe-cheie precum Lisabona și Porto.

Compania pune măsura pe seama costurilor ridicate, precum taxele de control al traficului aerian, taxele europene de emisii și introducerea unei noi taxe de călătorie de 2 euro, dar și pe fondul creșterii costurilor operaționale și al grevelor din aeroporturi. Operatorul aeroportuar ANA respinge însă acuzațiile de abuz de poziție dominantă.

În paralel, Ryanair anunță reduceri și în Balcani pentru vara lui 2026. În Bosnia și Herțegovina, vor fi tăiate patru dintre cele șase zboruri săptămânale din Banja Luka, iar în Serbia compania va reduce frecvențele din Niš, inclusiv zborurile către Viena și Malta, pentru a-și redirecționa capacitatea către destinații cu cerere mai mare, precum Croația.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













