Bilete ieftine în Europa în luna noiembrie. Zboruri sub 300 de lei în destinații pentru o vacanță cu buget redus

Luna noiembrie poate fi o perioadă potrivită pentru o escapadă în Europa, mai ales pentru cei care își doresc să călătorească fără să cheltuiască foarte mult.

Odată cu încheierea sezonului turistic de toamnă și înainte de aglomerația sărbătorilor de iarnă, numeroase destinații europene pot fi accesibile la prețuri mai mici. Biletele de avion pot avea tarife avantajoase, iar orașele populare pot fi explorate într-un ritm mai relaxat, cu mai puțini turiști. Malta O escapadă de weekend în Malta, în perioada 21–23 noiembrie, poate fi o variantă accesibilă pentru cei care vor să schimbe peisajul înainte de sărbătorile de iarnă. Zborurile dus, cu plecare din București pe 21 noiembrie și sosire în Malta la ora 19:45, sunt fără escală, iar durata călătoriei este de aproximativ două ore și 25 de minute. Prețul unui bilet pornește de la 189 de lei pentru un adult. La costul zborului se pot adăuga eventualele taxe pentru bagaje sau servicii opționale. Malta este o destinație potrivită pentru cei care vor să îmbine relaxarea cu explorarea unor locuri încărcate de istorie. Chiar dacă noiembrie nu mai este o lună de plajă în adevăratul sens al cuvântului, temperaturile sunt, de regulă, mai blânde decât în mare parte din Europa, iar insula poate fi descoperită într-un ritm mai liniștit. Capitala Valletta impresionează prin străduțele înguste, clădirile istorice și arhitectura barocă. Printre cele mai importante obiective se numără Catedrala Sfântul Ioan, Palatul Marelui Maestru și Grădinile Barrakka Superioare, de unde poate fi admirat portul. Recomandări Video Trendul de pe TikTok care compromite sănătatea mintală a copiilor. „Nu e o ...

A mers 50.000 de kilometri pe jos, timp de aproape 30 de ani. Karl Bushby se ...

Un nou weekend de haos în vestul Europei. Străzile din Franța și Germania, ... O altă oprire recomandată este Mdina, supranumită și Orașul Tăcerii, o așezare medievală cu ziduri impresionante și alei pitorești. De asemenea, turiștii pot vizita cele Trei Orașe – Vittoriosa, Senglea și Cospicua – sau pot explora peisajele spectaculoase din zona Dingli Cliffs. Pentru o experiență completă, merită inclusă în itinerariu și insula Gozo, cunoscută pentru atmosfera sa autentică și peisajele naturale.

Milano, Italia Un weekend la Milano, unul dintre cele mai populare orașe italiene pentru shopping, gastronomie și turism cultural, poate costa mai puțin decât s-ar aștepta turiștii. Pentru perioada 14–16 noiembrie, biletele de avion cu plecare din București pornesc de la 206 lei de persoană, dus-întors. Cea mai ieftină variantă este o cursă cu plecare de pe Aeroportul Otopeni la ora 22:55 și sosire pe aeroportul Bergamo la 00:15, în ziua următoare. Zborul direct durează două ore și 20 de minute. Există și o a doua opțiune, cu plecare la ora 16:20 și un tarif de 233 de lei. Prețurile includ taxele și comisioanele de bază, dar nu neapărat și bagajele sau alte servicii suplimentare. Milano este una dintre cele mai dinamice destinații din Italia și oferă o combinație de arhitectură spectaculoasă, muzee, gastronomie și shopping. Principalul obiectiv turistic este Domul din Milano, una dintre cele mai impresionante catedrale gotice din Europa. Turiștii pot vizita interiorul monumentului și pot urca pe terasele sale, de unde au parte de o panoramă asupra orașului. Chiar lângă catedrală se află Galeria Vittorio Emanuele al II-lea, un pasaj comercial elegant, renumit pentru cupola din sticlă, mozaicurile decorative și magazinele de lux. Un alt obiectiv important este Castelul Sforza, o fortăreață medievală care găzduiește mai multe muzee și colecții de artă. Milano este și locul în care poate fi admirată celebra pictură „Cina cea de Taină”, realizată de Leonardo da Vinci, însă vizitarea acesteia necesită, de regulă, rezervare în avans. Pentru o experiență diferită, cartierul Navigli este alegerea potrivită pentru plimbări de-a lungul canalelor, restaurante și cafenele. În noiembrie, orașul poate fi explorat și prin intermediul muzeelor, galeriilor și spațiilor culturale, fiind o destinație potrivită inclusiv pentru zilele mai răcoroase.

Brescia, Italia Cei care își doresc o escapadă scurtă în nordul Italiei pot lua în calcul și Brescia, pentru weekendul 21–22 noiembrie. Prețul unei călătorii cu avionul, dus-întors, pornește de la 183 de lei de persoană, cu plecare din București. Zborul este fără escală, iar durata călătoriei este de aproximativ două ore și 20 de minute. Sunt disponibile două variante de plecare, una la ora 16:20, cu sosire la 17:40, și o alta la 22:55, cu aterizare după miezul nopții, la 00:15. Cursa ajunge pe aeroportul Bergamo (BGY), care deservește și zona Brescia. La tariful afișat se pot adăuga costuri pentru bagaje sau alte servicii opționale. Brescia este una dintre destinațiile mai puțin promovate ale Italiei, dar are suficiente atracții pentru un city break cultural. Orașul din regiunea Lombardia păstrează un patrimoniu istoric impresionant, care reunește vestigii romane, monumente medievale și clădiri renascentiste. Unul dintre cele mai importante obiective este complexul monastic San Salvatore – Santa Giulia, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, unde funcționează și un muzeu dedicat istoriei orașului. Tot aici pot fi descoperite ruine romane, inclusiv Capitolium, un templu antic care oferă o perspectivă asupra trecutului localității.

Lamezia Terme, Italia Pentru o escapadă în sudul Italiei, Lamezia Terme este o altă destinație care poate fi luată în calcul în luna noiembrie. În perioada 19–22 noiembrie, o călătorie cu plecare din București poate începe de la 203 lei de persoană, pentru zborul dus. Cursa este programată pe 19 noiembrie, la ora 20:00, și ajunge la destinație la 20:55. Zborul este direct și are o durată de aproximativ o oră și 55 de minute. Tarifele se încadrează în prezent în intervalul obișnuit pentru această rută, iar eventualele costuri pentru bagaje și servicii suplimentare se achită separat. Situat în sudul Italiei, în regiunea Calabria, Lamezia Terme este un punct de plecare potrivit pentru explorarea unei zone mai puțin aglomerate de turiști decât marile orașe italiene. Unul dintre principalele avantaje ale unei vacanțe în această zonă este apropierea de unele dintre cele mai frumoase peisaje ale Calabriei. Turiștii pot ajunge în Pizzo, un orășel pitoresc de pe litoral, renumit pentru centrul său istoric, castel și desertul tradițional tartufo. O altă destinație care merită vizitată este Tropea, cunoscută pentru casele construite pe stânci, plajele cu nisip deschis la culoare și priveliștile asupra Mării Tireniene. Noiembrie poate fi o perioadă potrivită pentru plimbări și vizite culturale, fără aglomerația specifică sezonului estival.

Pisa, Italia Pisa, Italia, poate fi o alegere inspirată pentru un city break de trei zile, în perioada 20–23 noiembrie. O călătorie cu avionul din București costă de la 276 de lei de persoană, dus-întors, potrivit tarifelor disponibile în prezent. Zborul este fără escală, cu plecare de pe Aeroportul Otopeni la ora 22:40 și sosire la Pisa la 23:55. Durata cursei este de două ore și 15 minute. Prețul include taxele și comisioanele pentru un adult, însă bagajele și serviciile opționale pot presupune costuri suplimentare. Pisa este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Italia, iar principalul său simbol este Turnul Înclinat, devenit celebru în întreaga lume datorită poziției sale neobișnuite. Monumentul se află în Piazza dei Miracoli, un complex arhitectural inclus în patrimoniul mondial UNESCO, unde turiștii mai pot vizita Catedrala din Pisa, Baptisteriul și Camposanto Monumentale. Întreaga piață impresionează prin arhitectura medievală și prin valoarea istorică a clădirilor, fiind unul dintre cele mai fotografiate locuri din Italia. Dincolo de obiectivele emblematice, orașul merită explorat și pentru atmosfera sa autentică. O plimbare pe malurile râului Arno oferă ocazia de a descoperi clădiri istorice, poduri și piețe animate. Borgo Stretto, una dintre cele mai cunoscute străzi din centrul vechi, este potrivită pentru o pauză la o cafenea sau pentru cumpărături în magazinele locale. Cei care au mai mult timp la dispoziție pot vizita și Grădina Botanică din Pisa, una dintre cele mai vechi grădini botanice universitare din lume. În noiembrie, orașul poate fi explorat într-un ritm mai relaxat, fără fluxul mare de turiști din sezonul cald.

Chișinău, Republica Moldova O altă variantă pentru o escapadă de toamnă este Chișinău, capitala Republicii Moldova, unde turiștii pot ajunge cu avionul la un tarif de la 289 de lei de persoană, dus-întors, în perioada 13–16 noiembrie. Zborul direct din București este operat de Wizz Air, cu plecare la ora 22:30 și sosire la 23:30. Călătoria durează aproximativ o oră, ceea ce face din această destinație o opțiune potrivită pentru cei care vor să petreacă un weekend prelungit peste graniță. Capitala Republicii Moldova este o variantă accesibilă pentru cei care își doresc o călătorie scurtă, fără să petreacă multe ore pe drum. Chișinăul are o atmosferă relaxată, bulevarde largi, parcuri generoase și numeroase clădiri cu valoare arhitecturală. Unul dintre cele mai cunoscute locuri este Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde se află monumentul dedicat domnitorului moldovean. În apropiere se găsesc Arcul de Triumf și Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, două dintre reperele importante ale centrului orașului.

Tirana, Albania Pentru cei care preferă o destinație mai puțin convențională, Tirana, capitala Albaniei, se numără printre variantele accesibile pentru un city break în luna noiembrie. În intervalul 14–16 noiembrie, o călătorie cu avionul din București costă de la 209 lei de persoană, dus-întors. Zborul direct este cu plecare la ora 13:55 și aterizare la 14:25. Durata cursei este de aproximativ o oră și 30 de minute. Tirana a devenit în ultimii ani una dintre destinațiile interesante pentru turiștii care vor să descopere Balcanii. Capitala Albaniei surprinde prin contrastul dintre clădirile istorice, arhitectura modernă, cafenelele animate și zonele urbane transformate prin proiecte de regenerare. Piața Skanderbeg este punctul central al orașului și locul de unde poate începe explorarea principalelor atracții. Aici se află Muzeul Național de Istorie, Moscheea Et'hem Bey și Turnul cu Ceas, unul dintre simbolurile capitalei. O experiență care merită inclusă în itinerariu este vizita la Bunk'Art, un muzeu amenajat într-un fost buncăr construit în perioada comunistă, care prezintă fragmente din istoria recentă a Albaniei. Un alt obiectiv este Casa Frunzelor, un muzeu dedicat supravegherii și activității fostei poliții secrete. Pentru o perspectivă diferită asupra orașului, turiștii pot urca cu telecabina Dajti Ekspres pe Muntele Dajti, de unde pot admira panorama asupra Tiranei și a împrejurimilor. Cartierul Blloku este potrivit pentru seri petrecute în restaurante, cafenele și baruri. Noiembrie este o perioadă bună pentru plimbări și descoperirea gastronomiei locale.

Gdansk, Polonia Pentru o experiență diferită în nordul Europei, Gdańsk, orașul-port de la Marea Baltică, poate fi o alegere interesantă la începutul lunii noiembrie. În perioada 7–9 noiembrie, biletele de avion cu plecare din București pornesc de la 262 de lei de persoană, dus-întors. Cursa nu presupune escală. Avionul decolează la ora 23:25 și ajunge la destinație la 00:40, în ziua următoare, după un zbor de aproximativ două ore și 15 minute. Un avantaj este și prețul: tarifele afișate sunt cu 484 de lei mai mici decât cele obișnuite pentru această căutare. Gdańsk este una dintre cele mai frumoase destinații din nordul Poloniei și poate fi o alegere inspirată pentru cei care vor să descopere arhitectura hanseatică și istoria regiunii de la Marea Baltică. Centrul vechi impresionează prin fațadele colorate ale clădirilor, străzile pietruite și atmosfera medievală. Strada Długi Targ, considerată una dintre cele mai reprezentative zone ale orașului, reunește numeroase clădiri istorice, restaurante și cafenele. Aici se află și Fântâna lui Neptun, unul dintre simbolurile Gdańskului, precum și Curtea Artus, o clădire istorică impresionantă. Un alt obiectiv important este Bazilica Sfânta Maria, una dintre cele mai mari biserici din cărămidă din lume, de unde vizitatorii pot admira orașul dacă urcă în turn. De asemenea, promenada de pe malul râului Motława este ideală pentru plimbări și fotografii. Chiar dacă noiembrie aduce temperaturi mai scăzute și vreme schimbătoare, Gdańsk rămâne o destinație atractivă pentru turism cultural și experiențe urbane.

Proteste în Polonia după decesul primarului din Gdansk. Donald Tusk, la manifestări Proteste în Polonia după decesul primarului din Gdansk. Donald Tusk, la ... Halloween pentru căței. Patrupezii au defilat în costume creative în cadrul ... Strategia noii conduceri USR pentru a reveni la guvernare în 2028. „Ieșim din ... Americanii au renunțat la „fotografia de familie” de la summitul G20 de la ... Tragedie feroviară în Spania. Românii caută cu disperare vești despre cei ... Mărturie din trenurile groazei: „N-o să uit niciodată cum luau pulsul unui ... Flavio Bolsonaro a fugit din Brazilia după ce a pierdut alegerile prezidențiale ... Orașele în care vin prea mulți turiști: „Evit să mai merg în centru”. În Brașov ... Vremea frumoasă a adus valuri de turiști în stațiunile de la munte. De luni, ... Mii de gâște de zăpadă au făcut pauză la o fermă din SUA după un zbor de 5.000 ...

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , ,