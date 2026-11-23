Ai nevoie de doar câteva ingrediente, iar în timpul coacerii fructele se înmoaie, devin mai dulci și capătă o aromă plăcută. Le poți prepara cu miere, zahăr, scorțișoară sau nuci, în funcție de preferințe.

Ce ingrediente îți trebuie pentru gutui coapte la cuptor

Gutuile coapte la cuptor sunt un desert de toamnă simplu, gustos și ușor de pregătit. Nu ai nevoie de ingrediente complicate și nici nu trebuie să petreci prea mult timp în bucătărie. Gutuile au în mod natural un gust ușor acrișor și un parfum aparte, iar prin coacere devin mai moi și mai aromate. Dacă adaugi puțină miere, scorțișoară și unt, obții un desert dulce, parfumat și numai bun de savurat.

Pentru a pregăti gutui coapte la cuptor, ai nevoie de:

· 4 gutui mari, bine coapte, fără lovituri sau alte semne de deteriorare;

· 3-4 linguri de miere sau zahăr, în funcție de cât de dulce îți place desertul;

· 1 linguriță de scorțișoară, care le oferă gutuilor o aromă plăcută;

· 30-40 g de unt, pentru un sos gustos și aromat;

· Zeama de la o jumătate de lămâie, care ajută la prevenirea oxidării fructelor după ce le tai;

· 100-150 ml de apă, pentru ca gutuile să nu se usuce cât timp stau în cuptor.

Dacă vrei să le dai și mai multă savoare, poți adăuga vanilie, puțină coajă de portocală, nuci mărunțite, stafide sau câteva cuișoare. Nu sunt ingrediente obligatorii, așa că le poți folosi doar dacă îți plac aromele respective. Poți încerca și alte combinații, nu doar rețeta clasică. De exemplu, în bucătăria britanică, gutuile se prepară adesea cu suc de portocale, scorțișoară și vanilie. Există și rețete în care se adaugă vin alb sau anason stelat.

Cum alegi gutuile potrivite pentru această rețetă

Dacă vrei ca gutuile să iasă moi, dulci și aromate după ce le scoți din cuptor, trebuie să fii atent la fructele pe care le alegi. Cel mai bine este să folosești gutui bine coapte, ajunse la maturitate. Trebuie însă să știi că, spre deosebire de mere și pere, gutuile rămân tari chiar și atunci când sunt coapte, deci, dacă atunci când le scoți din cuptor ele sunt în continuare tari, nu înseamnă că nu sunt bune.

Începe prin a verifica culoarea coji: o gutuie bine coaptă are, de obicei, o culoare galben intens, uneori chiar aurie. Dacă fructul este în mare parte verde, cel mai probabil nu s-a copt suficient și nici nu va avea o aromă la fel de puternică.

Mirosul este un alt detaliu care te poate ajuta să alegi gutuile potrivite: fructele bine coapte au un parfum dulce, floral și destul de intens, pe care îl poți simți fără să fie nevoie să le tai. Dacă o gutuie nu miroase aproape deloc, este posibil să nu fi ajuns încă la maturitate.

Uită-te cu atenție și la aspectul fructelor: alege gutui ferme, cu coaja întreagă, fără lovituri adânci, porțiuni moi sau pete de mucegai. Unele gutui au la suprafață un puf fin, care poate fi un semn că fructele nu sunt încă pe deplin coapte. De regulă, pe măsură ce se coc, coaja lor devine mai netedă.

Contează și dimensiunea gutuilor, mai ales dacă vrei să le pregătești pe toate în aceeași tavă: încearcă să alegi fructe aproximativ la fel de mari, pentru că se vor coace mai uniform. Dacă pui la cuptor gutui foarte mari împreună cu unele mici, este posibil ca cele mici să se înmoaie mai repede, în timp ce fructele mari să aibă nevoie de mai mult timp.

Cum se prepară gutuile coapte la cuptor, pas cu pas

Gutuile coapte la cuptor se pregătesc ușor, chiar dacă nu ai prea multă experiență în bucătărie. Nu trebuie decât să pregătești fructele, să adaugi ingredientele și să ai puțină răbdare până se coc. Gutuile au pulpa destul de tare, așa că trebuie lăsate suficient timp în cuptor pentru a deveni moi și fragede, scrie The Guardian.

Pentru a face gutui coapte cu miere, scorțișoară și unt, urmează acești pași:

· Spală bine gutuile. Ține fructele sub jet de apă rece și freacă-le ușor pentru a îndepărta puful de pe coajă. După ce le-ai spălat, șterge-le cu un prosop curat. Coaja poate fi lăsată pe fructe, deoarece se va înmuia la cuptor, dar o poți îndepărta dacă așa preferi.

· Taie gutuile și scoate semințele. Pentru că sunt fructe tari, ai nevoie de un cuțit bine ascuțit. Taie fiecare gutuie în jumătate, pe lungime, apoi îndepărtează cotorul și semințele. Dacă ai gutui foarte mari, le poți tăia în patru bucăți.

· Adaugă zeama de lămâie. După ce ai tăiat fructele, stropește-le cu puțină zeamă de lămâie. Aceasta ajută la prevenirea oxidării, astfel încât pulpa să nu se închidă la culoare în timp ce pregătești restul ingredientelor.

· Așază gutuile în tavă. Pune fructele într-un vas care poate fi folosit la cuptor, cu partea tăiată orientată în sus. În locul din care ai scos semințele, pune câte o bucățică de unt, apoi adaugă mierea sau zahărul și presară scorțișoară peste gutui.

· Toarnă apa în tavă. Adaugă aproximativ 100-150 ml de apă pe fundul vasului, având grijă să nu îndepărtezi mierea și scorțișoara de pe fructe. Apa le va ajuta să se înmoaie în timpul coacerii, iar împreună cu sucul lăsat de gutui va forma un sos dulce și aromat.

· Acoperă tava și pune gutuile la cuptor. Folosește folie de aluminiu sau un capac rezistent la temperaturi ridicate. Lasă fructele să se coacă încet, iar după aproximativ 40-45 de minute verifică dacă au început să se înmoaie. Dacă observi că lichidul din tavă a scăzut prea mult, mai poți adăuga puțină apă.

Lasă gutuile să se rumenească frumos. Când fructele sunt aproape moi, îndepărtează folia sau capacul și toarnă peste ele puțin din sosul adunat în tavă. Mai lasă-le la cuptor până când pulpa devine fragedă, iar la suprafață capătă o nuanță aurie și ușor caramelizată. Când sunt gata, scoate gutuile din cuptor și lasă-le câteva minute să se răcorească. Sunt foarte gustoase servite călduțe, mai ales dacă torni deasupra puțin din sosul dulce rămas în tavă.

Cât timp se coc gutuile și la ce temperatură

Spre deosebire de mere sau pere, gutuile au pulpa mult mai tare și, din acest motiv, au nevoie de mai mult timp pentru a se coace. Este important să alegi o temperatură potrivită, astfel încât fructele să se înmoaie bine la interior, fără ca mierea sau zahărul de deasupra să se ardă. Pentru gutuile tăiate în jumătăți, temperatura recomandată este de 180°C la cuptorul electric, fără ventilație, sau de 160°C dacă folosești funcția cu ventilație. În general, fructele au nevoie de aproximativ 60-90 de minute pentru a se coace. Timpul depinde însă de dimensiunea gutuilor și de cât de tare este pulpa lor.

Timpul de coacere poate fi diferit de la un cuptor la altul, așa că nu trebuie să te bazezi doar pe minute. Cel mai simplu este să verifici gutuile cu o furculiță sau cu vârful unui cuțit. Dacă intră ușor în pulpă, fără să fie nevoie să apeși, înseamnă că fructele sunt suficient de coapte.

Pentru ca gutuile să iasă cât mai moi și aromate, este bine să ții tava acoperită în prima parte a coacerii. Aburul care se formează în interior ajută fructele să se frăgezească. Când sunt aproape gata, poți îndepărta folia sau capacul și le mai poți lăsa puțin la cuptor. În acest fel, sosul din tavă se va îngroșa ușor, iar gutuile vor începe să se caramelizeze la suprafață. Pe măsură ce se coc, vei observa că fructele își pot schimba și culoarea. În locul nuanței galbene, pot apărea tonuri de roz, portocaliu sau chiar roșiatic, mai ales dacă gutuile sunt lăsate mai mult timp la cuptor, împreună cu zahăr sau miere.

Cum servești gutuile coapte pentru un gust și mai bun

Gutuile coapte sunt foarte gustoase și simple, fără să mai adaugi nimic peste ele. Cel mai bine este să le servești călduțe, după ce le-ai lăsat câteva minute să se răcorească. Pulpa devine moale și fragedă, iar sosul care se formează în tavă, din miere, unt și sucul lăsat de fructe, le dă un gust dulce și aromat. Dacă vrei însă să pregătești un desert puțin mai special, le poți combina cu alte ingrediente care se potrivesc cu aroma lor ușor acrișoară.

Una dintre cele mai gustoase combinații este cea de gutui coapte cu înghețată de vanilie. Așază pe o farfurie o jumătate de gutuie caldă, pune lângă ea o cupă de înghețată și adaugă deasupra câteva lingurițe din sosul rămas în tavă. Înghețata rece se va topi ușor în contact cu fructul cald, iar combinația de gusturi și temperaturi face desertul și mai bun.

Dacă nu îți plac deserturile foarte dulci, poți servi gutuile coapte cu iaurt grecesc, smântână fermentată sau mascarpone. Toate au o textură cremoasă și se potrivesc cu fructele moi și aromate. Poți adăuga și câteva nuci mărunțite, alune de pădure ușor rumenite sau biscuiți sfărâmați, dacă vrei să ai și ceva crocant în farfurie.

Gutuile coapte pot fi o alegere bună și pentru micul dejun. Taie fructele în bucățele și pune-le într-un bol cu iaurt și fulgi de ovăz, peste un terci de ovăz sau alături de granola. Adaugă și puțin din siropul format la coacere, pentru un gust mai dulce și mai aromat.

Le poți mânca și reci, după ce le-ai ținut câteva ore în frigider. Își păstrează aroma condimentelor, iar sosul se mai îngroașă pe măsură ce se răcește. În plus, gutuile coapte și răcite pot fi folosite ca umplutură pentru clătite sau puse deasupra budincilor și a altor deserturi pregătite în casă.

Trucuri pentru cele mai aromate gutui coapte

Deși gutuile coapte sunt foarte ușor de pregătit, există câteva lucruri de care merită să ții cont dacă vrei să iasă cât mai gustoase. Nu contează doar câtă miere sau cât zahăr adaugi, ci și ce condimente folosești, cât timp lași fructele în cuptor și cum faci să nu se usuce în timpul coacerii.

Alege condimente care se potrivesc cu gustul gutuilor. Scorțișoara este una dintre cele mai bune variante, dar poți folosi și vanilie, anason stelat sau câteva cuișoare. Nu trebuie să le pui pe toate în aceeași tavă. De exemplu, un baton de scorțișoară și puțină vanilie sunt suficiente pentru a da fructelor un parfum plăcut, fără să le acopere gustul natural.

Pune puțin suc sau coajă de portocală. Aroma portocalei merge foarte bine cu gustul dulce-acrișor al gutuilor. Poți înlocui o parte din apa pe care o torni în tavă cu suc proaspăt de portocale sau poți adăuga câteva fâșii subțiri de coajă. Ai grijă să îndepărtezi partea albă a cojii, deoarece poate da un gust amar. În timpul coacerii, aroma portocalei se va combina cu cea a gutuilor și a condimentelor.

Verifică să existe mereu puțin lichid în tavă. Dacă apa se evaporă prea repede, gutuile riscă să se usuce sau să se ardă pe partea care atinge vasul, chiar dacă la interior sunt încă tari. Uită-te din când în când în tavă, iar dacă observi că sosul a scăzut prea mult, mai toarnă câteva linguri de apă fierbinte. Astfel, fructele vor continua să se înmoaie fără să se lipească sau să se ardă.

Toarnă din când în când sos peste gutui. Pe măsură ce fructele se coc, ia cu o lingură puțin lichid din tavă și stropește-le pe deasupra. Acest lucru ajută la menținerea umidității la suprafață și face ca gutuile să se acopere treptat cu un strat dulce și aromat.

Lasă gutuile să se caramelizeze în ultimele minute. După ce pulpa s-a înmuiat suficient, îndepărtează folia sau capacul și, dacă vrei, presară puțin zahăr brun peste fructe. Mai ține-le câteva minute la cuptor, până când zahărul începe să se topească și să se caramelizeze. Nu le lăsa nesupravegheate în această etapă, deoarece zahărul se poate arde destul de repede.