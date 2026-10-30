Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre lipsa centrelor pentru marii arși: „Eu nu vă pot spune de ce în 11 ani nu s-au făcut”

Rogobete a fost întrebat într-o conferință de presă la Palatul Victoria ce le explică românilor despre această situație, în condițiile în care și în urmă cu 11 ani, dar și acum, ministerul Sănătății este condus tot de un membru al PSD.

Ministrul, care a mai ocupat această funcție și în 2021, susține că la acea vreme a găsit trei proiecte „complet blocate”, ca urmare a unor decizii care ar fi fost luate de „colegi de la PNL și USR”.

Jurnalist: Domnule ministru, acum 11 ani, în momentul tragediei de la Colectiv, aveam tot un ministru PSD. Spunea că avem de toate. S-a dovedit că nu aveam. În ultimii 11 ani am avut reprezentanți social-democrați la Ministerul Sănătății, și dumneavoastră ați fost o lungă perioadă de timp. Totuși, cum le explicați românilor că în acești 11 ani nu avem un centru funcțional? Spuneați mai devreme ceva de licitații blocate. Spuneți-ne cine a blocat acele licitații.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Sigur, vă răspund cu foarte mare drag și cu interes. Proiectul pentru construcția celor trei centre de arși prin Banca Mondială a început ca idee de proiect în anul 2015. Documentele au fost, mă rog, înaintate și aprobat proiectul de Banca Mondială în 2016. În 2021, când am venit la Ministerul Sănătății, în noiembrie 2021, când am venit la Ministerul Sănătății, după mandatele colegilor de la PNL și USR, am găsit aceste trei proiecte complet blocate. Am reluat licitațiile, am deblocat proiectele și prima cupă de pământ, de exemplu, la Timișoara, a fost dată în patru iunie 2024.

Eu nu vă pot spune de ce în 11 ani nu s-au făcut. Eu pot să vă spun că, de când sunt la Ministerul Sănătății, în doar 3 ani de zile, au fost construite două centre de arși gravi, unul pentru copii și alte 22 de șantiere de spitale noi.”

Explicația lui Rogobete: „Este o lipsă de viziune”

La insistențele jurnalistului, care a vrut să afle care este părerea ministrului Sănătății despre acest eșec, la 11 ani de la tragedia din Colectiv, Alexandru Rogobete a răspuns, sec, că este ”o lipsă de viziune”.

Reporter: O singură precizare, vă mai rog. Pur și simplu nu poate România, nu puteam, orice ar fi fost? Sau nu au putut politicienii care ne-au condus? E un eșec, pur și simplu, al țării sau al politicienilor? Din punctul dumneavoastră de vedere.

Ministrul Alexandru Rogobete: „Din punctul meu de vedere, este o lipsă de viziune și o lipsă de asumare a actului administrativ”.