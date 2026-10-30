Oficialul a avertizat că o asemenea măsură ar putea duce la oprirea totală a activităţii şi ar avea consecinţe economice şi sociale majore, transmite Agerpres.

Demersul prefectului vine în contextul în care combinatul riscă să fie deconectat de la reţeaua electrică sâmbătă, 31 octombrie, după ce contractul de furnizare a energiei încheiat cu Electrica nu a mai fost prelungit din cauza datoriilor acumulate, situaţie care ar putea compromite definitiv producţia de oţel şi activitatea de laminare.

„Astăzi am transmis Guvernului României o adresă prin care am explicat riscurile pe care le-ar presupune întreruperea alimentării cu energie electrică a platformei siderurgice. Măsura ar putea duce la oprirea totală a activităţii. Am solicitat identificarea unor soluţii urgente şi sper ca acestea să fie găsite cât mai rapid”, a declarat prefectul George Toderaşc.

Potrivit administratorului concordatar al Liberty Galaţi, Remus Borza, combinatul Liberty înregistrează datorii de aproximativ 30 de milioane de lei către Electrica, în condiţiile în care ar exista garanţii în valoare de 40 de milioane de lei.

Conducerea Liberty Galaţi a atras atenţia că o eventuală întrerupere a alimentării cu energie electrică ar putea provoca, în numai câteva ore, blocarea sistemelor combinatului, iar repunerea sub tensiune a întregii platforme siderurgice ar putea dura până la 50 de zile, din cauza complexităţii operaţiunilor tehnologice.

Economia locală ar fi grav afectată

Prefectul a subliniat că efectele unei eventuale opriri totale a activităţii nu s-ar limita la companie, ci s-ar răsfrânge asupra angajaţilor, familiilor acestora şi economiei locale.

„Liberty este unul dintre cei mai mari angajatori ai judeţului, iar consecinţele unei eventuale opriri totale a activităţii ar depăşi cu mult nivelul companiei, afectând numeroase familii şi mediul economic local. Consider că autorităţile centrale trebuie să trateze această situaţie cu maximă seriozitate şi să identifice, în regim de urgenţă, soluţii care să prevină agravarea crizei şi să protejeze atât locurile de muncă, cât şi activitatea industrială de la Galaţi”, a afirmat George Toderaşc.

Totodată, prefectul a precizat că a discutat cu reprezentanţii siderurgiştilor care au protestat în faţa instituţiei şi că revendicările acestora vor fi transmise autorităţilor centrale.

„Am stat de vorbă cu reprezentanţii celor care au protestat astăzi în faţa instituţiei. Le înţeleg doleanţele şi ştiu că situaţia cu care se confruntă este extrem de dificilă. Am preluat, de asemenea, revendicările oamenilor şi le vom transmite la nivel central, pentru a atrage încă o dată atenţia asupra riscurilor generate de o eventuală închidere a combinatului”, a mai spus prefectul.

Aproximativ 300 de angajaţi ai combinatului siderurgic Liberty Galaţi au protestat vineri, pe platoul din faţa Prefecturii Galaţi, nemulţumiţi de neplata salariilor începând din luna mai şi de incertitudinea privind viitorul unităţii siderurgice. Protestatarii au solicitat achitarea drepturilor salariale restante şi accelerarea procesului de vânzare a combinatului.

Acţiunea de protest a avut loc cu două zile înainte de intrarea în şomaj tehnic a majorităţii angajaţilor combinatului, măsură anunţată de conducerea companiei începând cu 1 noiembrie, pe fondul dificultăţilor financiare şi operaţionale cu care se confruntă platforma siderurgică.