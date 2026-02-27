Bilete ieftine în Europa în luna martie. Unde poți merge în city break cu zboruri sub 200 de lei primăvara aceasta

Luna martie marchează începutul sezonului de city break-uri accesibile, când prețurile la zboruri rămân încă scăzute, iar marile orașe europene sunt mai puțin aglomerate.

Tot mai multe companii low-cost operează rute avantajoase către destinații populare, unde biletele dus-întors pot coborî sub pragul de 300 de lei. Temperaturile blânde, evenimentele culturale de primăvară și tarifele reduse la cazare transformă această perioadă într-un moment ideal pentru escapade urbane în Europa, fără bugete mari. În multe orașe europene atmosfera devine mai vibrantă, fără aglomerația specifică verii. Începutul lunii martie înseamnă prețuri încă accesibile la zboruri și hoteluri, dar și oportunitatea de a descoperi orașele într-un ritm relaxat. O escapadă planificată în martie poate transforma un simplu city break într-o experiență memorabilă, cu costuri reduse și beneficii multiple. Zboruri în Europa în luna martie sub 200 de lei Stockholm, Suedia Pentru un city break de primăvară, Stockholm oferă opțiuni foarte accesibile în perioada 13–15 martie. Zborul dus din București către Stockholm pleacă pe 13 martie la 13:35 de la Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP) și ajunge la 15:35 pe Aeroportul Stockholm-Skavsta (NYO), cu Wizz Air, durata călătoriei fiind de 3 ore. Întoarcerea, pe 15 martie, are plecare la 08:40 și sosire la 12:25 la București. La doar 185 lei dus-întors, această escapadă permite să descoperi orașul într-un ritm relaxat. Primăvara este unul dintre cele mai frumoase sezoane pentru a vizita Stockholm, când orașul prinde viață, iar temperaturile devin plăcute pentru plimbări și explorări în aer liber. Începe-ți vizita cu o plimbare prin Kungsträdgården, unde cireșii înfloriți atrag mulți vizitatori. Pentru iubitorii de artă, Liljevalchs Konsthall oferă expoziții atractive în luna martie, conform visitstockholm.com. Citește și Insula ascunsă din Italia unde mașinile sunt interzise. Destinația secretă de care puțini turiști au auzit Pe insula Djurgården, Rosendals Garden Café te așteaptă cu salate, supe și prăjituri pregătite din ingrediente organice, ideale pentru o gustare în natură. Tot aici poți închiria canoe sau caiace la Brunnsvikens Kanotklubb sau poți petrece o zi plină de distracție la Gröna Lund, parcul de distracții al orașului. Dacă vrei să descoperi orașul activ, alergatul pe trasee precum Djurgården, Gärdet sau Norrmälarstrand oferă o perspectivă spectaculoasă asupra lacului Mälaren și a arhitecturii locale. Pentru relaxare, parcurile Tantolunden și Vasaparken sunt ideale pentru picnicuri, plimbări și momente de liniște. În Stockholm, primăvara combină natura, cultura și distracția, oferind turiștilor experiențe memorabile în fiecare colț al orașului.

Budapesta, Ungaria Budapesta este o destinație ideală pentru un city break scurt și accesibil în perioada 19–23 martie. Zborurile dus-întors din București către Budapesta pot fi găsite la doar 180 lei, cu Wizz Air. Zborul dus, pe 19 martie, pleacă la 23:00 de la Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu (BBU) și ajunge la 23:30 la Aeroportul Liszt Ferenc (BUD), durata fiind de doar 1 h 30 min. Zborul de întors, pe 23 martie, pleacă la 20:05 de la Budapesta și ajunge la 22:25 la București. Primăvara, Budapesta devine ideală pentru city break-uri, cu vreme plăcută și mai puțini turiști decât vara. Începe-ți vizita cu o zi la băile termale, cum ar fi Széchenyi, Gellért sau Rudas, toate perfecte pentru relaxare și pentru a experimenta cultura termală locală. Pentru cină, alege un meniu degustare la Mák Bistro, pentru o experiență culinară autentică și elegantă. Nu rata Bastionul Pescarilor, cu turnurile sale de poveste și priveliștile spectaculoase asupra orașului. Cartierul evreiesc merită explorat la pas pentru a admira străzi pitorești, boutique-uri și cafenele inventive, potrivit lotuseaters.travel. Dimineața de duminică poate fi dedicată pieței fermierilor de la Szimpla, iar pentru iubitorii de cafea, Fekete și Central Grand Café sunt locuri ideale pentru brunch sau prăjituri. Plimbările prin Parcul Orașului sau o croazieră pe Dunăre oferă perspective superbe asupra orașului. În zilele mai răcoroase, vizitează Muzeul Național Maghiar sau Opera House pentru cultură și istorie. Londra, Marea Britanie Londra este o destinație minunată pentru un city break în perioada 13–15 martie, cu bilete dus-întors din București la doar 174 lei. Zborul dus pleacă pe 13 martie la 22:40 de la Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP) și ajunge pe 14 martie la 00:05 la Aeroportul Stansted (STN), operat de Ryanair. Durata călătoriei este de 3 h 25 min. Întoarcerea, pe 15 martie, pleacă la 08:15 de la Stansted și ajunge la 13:40 la București. Londra în martie este plină de viață, cu vreme răcoroasă, dar plăcută pentru explorări și mai puțini turiști decât în sezonul de vară. Începe-ți vizita cu o plimbare pe malul Tamisei, admirând Palatul Westminster și Turnul Londrei, iar apoi traversează celebrul Tower Bridge pentru fotografii memorabile. Pentru iubitorii de artă, National Gallery și Tate Modern oferă expoziții impresionante și gratuite. În primăvară, parcurile londoneze prind viață: Hyde Park, Regent’s Park sau St James’s Park sunt perfecte pentru plimbări relaxante, alergare sau picnicuri, iar grădinile din Kew Gardens încep să înflorească, oferind peisaje spectaculoase. Martie este și un moment potrivit pentru a descoperi piețele locale, cum ar fi Borough Market sau Camden Market, unde poți gusta preparate internaționale și produse britanice tradiționale. Serile pot fi dedicate spectacolelor din West End, teatrelor și muzicii live, iar pentru o experiență tipic londoneză, nu rata o vizită la unul dintre pub-urile istorice din centrul orașului. O plimbare pe South Bank sau un tur cu barca pe Tamisa oferă perspective unice asupra orașului, iar cafenelele cochete din Shoreditch sau Covent Garden sunt perfecte pentru o pauză caldă între atracții. În martie, Londra combină cultura, natura și viața urbană într-un city break memorabil.

Milano, Italia Milano este o destinație potrivită pentru un city break accesibil între 19 și 23 martie, cu bilete dus-întors din București la doar 171 lei. Zborul dus pleacă pe 19 martie la 17:40 de la Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP) și ajunge la 19:00 pe Aeroportul Milano-Malpensa (MXP), operat de Ryanair, cu durata călătoriei fiind de 2 h 20 min. Întoarcerea, pe 23 martie, pleacă la 07:50 de la Milano-Malpensa și ajunge la 11:10 la București, cu Wizz Air Airbus. Începe-ți vizita la Domul din Milano, simbolul orașului, și urcă pe terase pentru panorame spectaculoase. La câțiva pași se află Galleria Vittorio Emanuele II, unde poți admira arhitectura elegantă și să faci shopping în magazine de lux sau cafenele istorice. Pentru artă și cultură, Castello Sforzesco oferă muzee și expoziții interesante, iar plimbările prin parcurile din jur, cum ar fi Parco Sempione, sunt ideale pentru relaxare. În martie, orașul începe să prindă viață cu festivaluri locale și evenimente culturale. Nu rata o oprire la cafenelele tipic milaneze pentru cappuccino și prăjituri sau la restaurantele care oferă preparate tradiționale. Milano combină arhitectura impresionantă, cultura bogată și atmosfera primăvăratică, făcând orașul ideal pentru un city break memorabil.

Zboruri în Europa în luna martie sub 300 de lei Roma, Italia În martie, Roma rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru un city break accesibil. Zborurile dus-întors din București către aeroporturile Roma Ciampino și Fiumicino pot fi găsite sub 300 RON, cu companii precum Ryanair și Wizz Air, în doar aproximativ două ore de călătorie fără escală. Orașul oferă un mix unic de istorie și cultură, cu atracții precum Colosseumul, Piazza Navona și Bazilica Sf. Petru, ideale pentru plimbări relaxante. Martie, înainte de aglomerația de primăvară, permite să descoperi Roma într-un ritm mai liniștit și cu buget redus, făcând experiența și mai plăcută. Pentru perioada 28–30 martie, poți călători din București către Roma cu zboruri dus-întors la prețul de 248 lei, o opțiune economică și rapidă pentru un city break de primăvară. Zborul dus, pe 28 martie, pleacă la 20:40 de la Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP) și ajunge la 21:45 pe Aeroportul Ciampino (CIA), operat de Ryanair. Întoarcerea, pe 30 martie, se face cu zborul de la 06:00 de la Ciampino și ajunge la 09:05 la București, cu Ryanair, durata fiind de 2 h 5 min. O altă opțiune accesibilă pentru perioada 28–30 martie este zborul Wizz Air din București către Roma, cu bilet dus-întors la 246 lei. Zborul dus, pe 28 martie, pleacă la 20:15 de la Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP) și ajunge la 21:35 pe Aeroportul Internațional Roma-Fiumicino (FCO), durata călătoriei fiind de 2 h 20 min. Întoarcerea, pe 30 martie, are plecare la 09:40 de la Fiumicino și sosire la 12:55 în București, Această perioadă este ideală pentru a vizita orașul fără aglomerație, cu prețuri accesibile și timp suficient pentru a descoperi atracții emblematice. Berlin, Germania Berlin reprezintă o opțiune atractivă pentru un city break economic în perioada 12–16 martie. Zborul dus din București către Berlin pleacă pe 12 martie la 21:35 de la Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP) și ajunge la 22:45 pe Aeroportul Berlin Brandenburg (BER), operat de Ryanair. Întoarcerea, pe 16 martie, are plecare la 13:00 și sosire la 16:10 la București, durata zborului fiind de 2 h 10 min. La 238 RON dus-întors, această escapadă permite să explorezi orașul Berlin primăvara aceasta. Cracovia și Varșovia, Polonia Polonia oferă în martie city break-uri accesibile, cu bilete dus-întors sub 300 lei, ideale pentru o escapadă culturală. În perioada 13–16 martie, poți ajunge la Varșovia cu Wizz Air pentru 260 lei, iar între 14–16 martie, Cracovia este la fel de accesibilă cu Ryanair, tot la 260 lei. Zborurile scurte și prețurile avantajoase fac ca aceste două orașe să fie ideale pentru o călătorie relaxantă, culturală și accesibilă chiar înainte de începutul primăverii.

Napoli, Italia Napoli este o destinație ideală pentru un city break de primăvară între 28 și 30 martie, cu bilete dus-întors din București la 286 lei. Zborul dus pleacă pe 28 martie la 13:40 de la Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP) și ajunge la 14:40 pe Aeroportul Internațional din Napoli (NAP), operat de Ryanair, durata călătoriei fiind de aproximativ 2 ore. Întoarcerea, pe 30 martie, pleacă la 07:40 de la Napoli și ajunge la 10:40 la București, cu Ryanair și cu aceeași durată de 2 ore. Prețurile zborurilor menționate în acest articol sunt orientative și pot varia în funcție de disponibilitate, perioada de achiziție, compania aeriană, taxe suplimentare și alte condiții de piață. Aceste tarife au fost obținute de pe Google Flights și sunt valabile la momentul verificării. Recomandăm verificarea prețurilor actualizate înainte de a face rezervarea.

