Între timp, mulți dintre cei peste 10 mii de turiști care cumpăraseră deja concedii în Emiratele Arabe și Egipt, prin agenții, au preferat să-și amâne plecarea pentru 2027, în loc să-și ia banii înapoi. Asta și pentru că, în scurt timp, prețul fiecărui pachet va crește în medie cu 40-50 de euro, din cauza scumpirii kerosenului.

Cea mai scurtă și accesibilă vacanță de Paște durează două zile. Oaspeții, găzduiți în crame din Prahova și Buzău, plătesc 240 de lei de persoană.

Ana Voican, reprezentantul unei agenții: „Se pot face degustări în aer liber, picnicuri în vie și brunch-uri, ture cu bicicleta, drumeții.”

Pachete scurte la munte și în stațiuni balneare

În stațiunile de munte și balneare, pachetele căutate sunt de numai 4 zile, la costuri medii de 4 mii de lei la hoteluri de 4 stele. Oricum, cu puține rezervări față de alți ani.

E aceeași tendință ca în vestul Europei, unde, în doar trei săptămâni de la izbucnirea războiului din Iran, majoritatea turiștilor au revenit la ieșiri tip city break, cu rezervări de ultim moment în funcție de costul biletelor de avion.

Cosmin Marinof, reprezentantul unei agenții: „Ne așteptăm ca după Paște, în funcție de evoluția prețului petrolului, să crească ușor – estimăm noi, 40-50 de euro de persoană.”

Creșterea cererii pentru destinațiile mediteraneene

Destinațiile mediteraneene vor deveni însă și mai căutate în următoarele luni, pe măsură ce zeci de mii de turiști cu pachete deja achitate în Emiratele Arabe vor începe să-și folosească voucherele primite în schimbul vacanțelor anulate. Această restrângere a turismului din Orientul Mijlociu afectează și țări care au primit, anul trecut, un milion 400 de mii de români.

Corespondent Știrile PRO TV: „În Egipt, magazinele, restaurantele și mall-urile își vor reduce programul de lucru în următoarea lună, ca să economisească energie. În regiunea Antalya din Turcia, deschiderea sezonului hotelier este amânată cu o lună, adică pentru luna mai, pentru că acum lipsesc miile de turiști iranieni care veneau în anii trecuți. În Iordania și Liban, mai multe stațiuni sunt închise din cauza amenințărilor de securitate. Iar anularea rezervărilor pentru Emiratele Arabe s-a dublat, față de atacurile inițiale.”

Românii care au cumpărat deja vacanțe ar putea fi anunțați în următoarele săptămâni că trebuie să achite sume suplimentare din cauza schimbării rutelor de transport sau de operare a aeronavelor.