Oraşul, care are 6.800 de locuitori şi se află pe Riviera Italiană, în apropiere de graniţa cu Franţa, a purtat timp de secole denumirea simplă Vallecrosia. Oraşul datează din epoca romană şi a fost menţionat în Evul Mediu, informează DPA.

Circa 55% dintre cetăţenii oraşului au aprobat modificarea sugerată de pimarul Fabio Perri, care şi-a început mandatul anul trecut. Edilul era supărat că particula ''valle'' din denumirea oraşului făcea motoarele de căutare să localizeze oraşul în interiorul continentului, în ciuda lungii sale promenade de-a lungul mării.

Nu vor exista alte schimbări - codul poştal şi stema oraşului vor rămâne aceleaşi. În schimb, municipalitatea şi-a triplat bugetul pentru turism anul acesta.

Regiunea de coastă la Mare Ligurică, unde este amplasată Vallercrosia, este una dintre cele mai populare destinaţii turistice din Italia.