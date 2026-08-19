Băutura din Grecia pe care nu o poți cumpăra din niciun supermarket. Secretele din spatele producției de Tsipouro artizanal

Tsipouro este o băutură tradițională, obținută printr-un proces migălos, în care gustul și aroma depind de strugurii folosiți, dar și de secretele producătorului.

Ce este Tsipouro

Tsipouro este una dintre băuturile tradiționale ale Greciei și se obține din tescovina rămasă după producerea vinului. După ce mustul este separat, rămân cojile, sâmburii și pulpa strugurilor. Aceste resturi mai conțin zaharuri, drojdii și arome, așa că sunt lăsate să fermenteze și apoi sunt distilate.

Rezultatul este, de obicei, o băutură limpede, destul de puternică, cu aproximativ 40-45% alcool. Gustul poate fi intens, dar un Tsipouro bine făcut păstrează și aromele strugurilor și poate fi mult mai fin decât pare la prima vedere. Băutura este întâlnită mai ales în Macedonia, Epir și Tesalia. În Creta există o rudă apropiată, cunoscută mai ales sub numele de Tsikoudia sau raki, conform Discovergreece.com.

Tsipouro nu este același lucru cu Ouzo

Deși ambele sunt băuturi alcoolice tradiționale grecești, Tsipouro și Ouzo nu sunt același lucru. Diferența începe chiar de la materia primă. Vinul se face prin fermentarea mustului de struguri, în timp ce Tsipouro este obținut din tescovina rămasă după presarea acestora. Ouzo, în schimb, este cunoscut mai ales pentru aroma puternică de anason și poate fi produs pornind de la alcool de origine agricolă.

Există și sortimente de Tsipouro aromatizate cu anason, dar acesta nu este obligatoriu. Varianta simplă nu conține anason și lasă să se simtă mai bine aromele provenite din struguri. De aceea, dacă vezi două sticle de Tsipouro, una poate avea o aromă apropiată de anason, iar cealaltă poate fi mult mai simplă și mai apropiată de caracterul fructului din care a fost obținută.

În Grecia, Tsipouro este adesea asociat cu producția de familie, recolta de toamnă și cazanele tradiționale în jurul cărora se adună oamenii. De aici vine și imaginea de băutură „artizanală” sau „de casă”. Totuși, un produs fără etichetă nu este automat mai autentic sau mai bun decât unul îmbuteliat. Există distilerii autorizate, dar și mici producători care lucrează în cadrul unui sistem tradițional, în anumite perioade ale anului.

Pentru cumpărător, mai ales dacă este turist, contează să știe de unde provine băutura. Numele producătorului, concentrația de alcool, lotul și informațiile de pe etichetă sunt mai utile decât simpla mențiune „de casă”. Tsipouro are și mai multe denumiri geografice recunoscute, printre care Tsipouro din Macedonia, Tsipouro din Tesalia sau Tsipouro din Tyrnavos. Asta nu înseamnă că toate au același gust. Fiecare zonă poate avea propriile soiuri de struguri și propriul stil de producție.

Totul începe după ce strugurii au fost presați pentru vin. Cojile, semințele și pulpa rămase, împreună cu o cantitate mică de must, sunt păstrate pentru fermentare. În această perioadă, zaharurile rămase se transformă în alcool. Calitatea materiei prime contează foarte mult. Soiul strugurilor, starea lor, temperatura și felul în care este păstrată tescovina pot schimba gustul băuturii finale. După ce fermentația s-a încheiat, tescovina trebuie distilată într-un timp relativ scurt, pentru a nu începe să capete gusturi sau mirosuri neplăcute.

După fermentare, tescovina este pusă în alambic. În producția tradițională sunt folosite frecvent cazane din cupru, în care distilarea se face pe rând, în cantități bine stabilite. Prin încălzire, alcoolul și substanțele aromatice se transformă în vapori. Aceștia sunt apoi răciți și se transformă din nou în lichid. Așa se obține distilatul care va deveni Tsipouro.

Cazanele de cupru nu sunt folosite doar pentru că țin de tradiție. Ele îi permit distilatorului să urmărească mai atent procesul și să controleze mai bine rezultatul. Temperatura, ritmul distilării și separarea diferitelor părți ale distilatului pot influența direct gustul și finețea băuturii. Tsipouro poate fi obținut printr-o singură distilare, dar multe sortimente sunt redistilate pentru a deveni mai curate și mai fine.

Tot în această etapă pot fi adăugate plante aromatice sau semințe. Anasonul este cel mai cunoscut, însă pot fi folosite și fenicul sau anason stelat. Cantitatea și momentul în care sunt adăugate diferă de la un producător la altul și fac parte din stilul fiecărei distilerii. După distilare, băutura are de obicei o concentrație alcoolică mai mare decât cea la care va fi vândută. Este diluată cu apă până ajunge la tăria dorită, apoi este lăsată să se stabilizeze înainte de îmbuteliere.

Cele mai multe sortimente de Tsipouro sunt limpezi și nu sunt învechite. Există însă și variante maturate în butoaie de stejar. În cazul unor produse, distilatul este păstrat cel puțin șase luni în lemn. În această perioadă, băutura își schimbă atât culoarea, cât și gustul. Poate căpăta nuanțe aurii și arome mai rotunde, cu note de vanilie, condimente sau lemn.