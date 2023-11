Anasonul. Totul despre planta minune, de la beneficii până la rețete de ceai de anason

Acesta poate fi consumat și sub formă de ceai, dar se găsește și sub formă de supliment alimentar. Descoperă ce conține anasonul, ce beneficii are, cum prepari ceaiul și când este contraindicat.

Ce este anasonul și unde crește

Anasonul, cunoscut sub denumirea științifică de Pimpinella anisum, face parte din familia Apiaceae și este o plantă erbacee aromatică, cu flori, înrudită cu pătrunjelul, coriandrul și chimenul. Planta poate atinge până la 1 metru înălțime și produce fructe albe mici, care reprezintă, de fapt, semințele de anason folosite în industria alimentară.

Anasonul este originar din Egipt și din regiunea mediteraneană estică, unde este utilizat încă din antichitate. Totuși, aceasta crește și în alte zone geografice, cum ar fi în sudul Europei, Orientul Mijlociu, partea de sud a Rusiei, Africa de Nord, Pakistan, Chile, Mexic și Statele Unite ale Americii.

Conform Healthline, anasonul este bogat în minerale, cum ar fi fier, mangan, calciu. Cu toate acestea, pentru că se consumă în cantități foarte mici, planta furnizează aceste substanțe nutritive în cantități neglijabile. În schimb, potrivit VeryWellHealth, anasonul conține o serie de substanțe active, care sunt responsabile de beneficiile sale potențiale - anetol, acetofenonă, pinen, estragol.

Anason – beneficii

Semințele de anason pot fi măcinate și adăugate în diverse preparate sau pot fi consumate sub formă de ceai. De asemenea, există pe piață produse naturiste cu anason (cum ar fi ulei esențial, extract, siropuri).

Anasonul ar putea avea o serie de beneficii importante pentru sănătate. Consumul regulat de anason sub diferite forme s-a asociat cu următoarele efecte:

Reducerea simptomelor de depresie

Așa cum prezintă Moasaffa-Jahromi et al. în studiul clinic Effectiveness of Anise Oil for Treatment of Mild to Moderate Depression in Patients With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Active and Placebo-Controlled Clinical Trial, uleiul de semințe de anason s-a dovedit eficient în ameliorarea simptomelor de depresie ușoară-moderată la pacienții cu sindrom de intestin iritabil. Efectele au fost obținute după o administrare zilnică de 600 mg ulei de anason, timp de 4 săptămâni.

Ameliorarea unor tulburări digestive

Anasonul ar putea susține digestia. Potrivit studiului tip review „Anise: Potential Health Benefits”, pudra și uleiul de semințe de anason pot ajuta la reducerea unor simptome asociate sindromului de intestin iritabil și dispepsiei (indigestiei):

Crampe abdominale;

Balonare:

Diaree și constipație;

Reflux gastroesofagian (arsuri la stomac);

Durere sau disconfort epigastric postprandial (după masă);

Greață.

Gestionarea diabetului zaharat tip 2

5 grame de pudră de anason administrată zilnic timp de 60 de zile poate produce scăderea valorilor glicemice cu până la 36%, așa cum arată rezultatele unui studiu prezentat în lucrarea „Review of Pharmacological Properties and Chemical Constituents of Pimpinella anisum”. În plus, anasonul poate reduce colesterolul LDL și trigliceridele serice. Prin urmare, planta poate ajuta acești pacienți să țină sub control glicemia și nivelul grăsimilor din sânge, în contextul unei alimentații sănătoase per ansamblu. În orice caz, trebuie utilizată cu precauție și cu acordul medicului.

Controlul migrenelor

Așa cum este prezentat în studiile tip review menționate anterior, aplicarea de cremă cu ulei esențial de anason pe frunte și în zona din spatele urechilor poate reduce frecvența și durata episoadelor de migrene (un tip de cefalee), dar nu și intensitatea lor.

Ameliorarea rinosinuzitei

Conform surselor anterior menționate, picăturile naturiste care conțin ulei de anason s-au dovedit eficiente în ameliorarea inflamației nazale și simptomelor de sinuzită. Alte variante pentru a inhala compușii activi din uleiului esențial de anason sunt utilizarea unui difuzor de aromaterapie și inhalațiile cu aburi.

Controlul simptomelor de menopauză și sindromului premenstrual

Extractul de anason poate ajuta la reducerea simptomelor sindromului premenstrual, precum și a unor manifestări specifice menopauzei, cum ar fi bufeurile, arată studiul „Anise: Potential Health Benefits”.

Alte proprietăți

Potrivit studiilor menționate anasonul poate avea și alte proprietăți asupra organismului:

Antivirale;

Antifungice;

Antibacteriene;

Analgezice;

Anticonvulsivante;

Acțiune antiinflamatorie și antioxidantă (antioxidanții protejează organismul împotriva bolilor cronice, arată Healthline);

Efect relaxant muscular.

Shutterstock

Ceai de anason: rețetă

O metodă simplă de a consuma anasonul este sub formă de ceai. Cu toate acestea, nu se știe cu exactitate dacă beneficiile acestuia sunt aceleași cu cele ale extractului sau uleiului obținut din anason. Cum prepari ceaiul de anason: Fierbe un pahar de apă. Zdrobește o linguriță de semințe de anason; Infuzează semințele în apa fierbinte timp de minim 10 minute. Ceaiul de anason poate fi preparat împreună cu alte plante aromatice, după preferințe, cum ar fi fenicul, lemn dulce sau scorțișoară. Pentru a te bucura de efectele pozitive ale ceaiului de anason, acesta trebuie consumat regulat. Ceai de anason: contraindicații și precauții Conform VeryWellHealth, produsele cu anason nu sunt recomandate: Femeilor însărcinate și celor care alăptează; Copiilor; Adulților peste 65 de ani; Pacientelor aflate sub terapie hormonală pentru cancer de sân. Deși anasonul poate aduce beneficii în ceea ce privește controlul glicemic la pacienții cu diabet zaharat, acesta se asociază și cu risc de hipoglicemie (în combinație cu medicamentele). De aceea, glicemia trebuie monitorizată atent în acest caz. Anasonul poate interacționa cu o serie de substanțe farmaceutice, cum ar fi medicamentele pentru reducerea tensiunii arteriale, cele hormonale sau cele cu efect sedativ, potrivit VeryWellHealth. Prin urmare, discută întotdeauna cu medicul înainte de a utiliza un supliment alimentar din plante. Persoanele alergice la pătrunjel, fenicul, apio sau alte plante din familia Apiaceae, trebuie să utilizeze anasonul cu precauție, deoarece există riscul de a declanșa o reacție alergică, arată Healthline. De asemenea, este important de știut că beneficiile plantelor medicinale pot fi obținute atunci când acestea sunt integrate într-o dietă sănătoasă per ansamblu. În plus, orice exces se poate asocia cu riscuri, astfel încât se recomandă consumul cu moderație. Prin urmare, includerea anasonului în dietă poate avea efecte pozitive asupra organismului. În orice caz, este important de știut că nicio plantă medicinală nu înlocuiește un stil de viață sănătos și o dietă echilibrată.



Dată publicare: 18-11-2023 07:54