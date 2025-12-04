BEC București cere ștergerea clipului filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan, Drulă și Voiculescu: „Material electoral ilegal”

Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu.

BEC a argumentat că materialul este conceput să influenţeze rezultatul unor alegeri sau un comportament de vot politic.

”Admite sesizarea înregistrată la Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale nr. 42 - Municipiul Bucureşti pentru alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din 7 decembrie 2025, prevăzută în anexă, în ceeа се priveşte materialul publicat pe platforme online foarte mari (VLOP) din anexă. Art. 2. - Dispune eliminarea de către: Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), din Irlanda, furnizorul serviciului de platformă online Facebook, a materialului publicat pe platforma online foarte mare Facebook, la URL-ul cuprins in anexă şi a tuturor materialelor conexe acestuia”, se arată în decizia BEC Bucureşti.

Potrivit sursei citate, materialele conexe materialelor cu conţinut ilegal reprezintă: orice materiale scrise/audio/video/imagini care constituie o încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin; orice materiale scrise/audio/video/imagine care constituie o nouă încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către utilizatorii care au publicat materialul indicat la art. 1 sau de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin.

”Din analiza conţinutului postării reiese că aceasta reprezintă material publicitar în sensul art. 3 pct. 3 şi al art. 8 din Regulamentul 2024/900 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 martie 2024 privind transparenţa şi vizarea public-ţintă în publicitatea politică. unui De asemenea, din observarea datelor şi activităţii pe contul vizat rezultă calitatea de actor politic a titularului postării, în sensul art. 3 pct. 4 din Regulamentul 2024/900”, arată BEC.

Materialul publicitar politic care face obiectul analizei Biroului Electoral de Circumscripţie reprezintă un video realizat într-un cadru oficial, specific Administraţiei Prezidenţiale, în care apare preşedintele României, iar mesajul prezentat are un caracter electoral, fiind destinat să influenţeze opţiunea de vot în favoarea candidatului/partidului susţinut, notează BEC.

”Acest material reprezintă un material cu conţinut ilegal, raportat la cele menţionate mai sus, precum şi la dispoziţiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora "mijloacele folosite in campania electorală nu pot contraveni legii”, conchide BEC.

Europarlamentarul Vlad Voiculescu afirma, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook şi filmat în Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, în care apare alături de preşedintele Nicuşor Dan şi de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, discutând despre problemele urbanistice ale Capitalei, că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor, ”inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, şeful PNL Bucureşti”.

Într-un mesaj postat tot pe Facebook, candidatul PNL Ciprian Ciucu respingea acuzaţiile lui Voiculescu şi spunea că acesta ”minte cu neruşinare” şi ”cu premeditare”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre acel clip video, că a fost la o recepţie şi şi-a asumat faptul că se află în spaţiul public, el arătând că este un material care a fost filmat într-un spaţiu public şi au voie să-l folosească toţi.

”În ziua de 1 decembrie, am stat vreo trei ore, pe bulevard, acolo, cu oamenii. După aceea am stat vreo trei ore la recepţie. Fiecare din momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el. Din ziua respectivă, sunt sute de materiale care circulă pe internet”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

”Am fost la o recepţie şi mi-am asumat faptul că sunt în spaţiu public. Este un material care a fost filmat într-un spaţiu public şi pe care au voie, aşa cum toţi ceilalţi oameni care au pus materiale de la acea recepţie, au voie să-l folosească şi toţi ceilalţi”, a mai spus şeful statului.

Despre invitaţiile pe care le-a trimis la recepţia de Ziua naţională a României, şeful statului a arătat că i-a invitat pe cei care au venit la consultări.

”I-am chemat pe cei care au venit la consultări, pe doamna preşedinte a POT şi nu pot să vă spun cu certitudine dacă şi câţiva oameni de la POT, sau doar pe dânsa”, a spus preşedintele.

