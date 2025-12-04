BEC București cere ștergerea clipului filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan, Drulă și Voiculescu: „Material electoral ilegal”

Alegeri locale 2025
04-12-2025 | 21:45
Nicusor Dan, Catalin Drula, Vlad Voiculescu
Facebook

Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu. 

autor
Vlad Dobrea

BEC a argumentat că materialul este conceput să influenţeze rezultatul unor alegeri sau un comportament de vot politic.

”Admite sesizarea înregistrată la Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale nr. 42 - Municipiul Bucureşti pentru alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din 7 decembrie 2025, prevăzută în anexă, în ceeа се priveşte materialul publicat pe platforme online foarte mari (VLOP) din anexă. Art. 2. - Dispune eliminarea de către: Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), din Irlanda, furnizorul serviciului de platformă online Facebook, a materialului publicat pe platforma online foarte mare Facebook, la URL-ul cuprins in anexă şi a tuturor materialelor conexe acestuia”, se arată în decizia BEC Bucureşti.

Potrivit sursei citate, materialele conexe materialelor cu conţinut ilegal reprezintă: orice materiale scrise/audio/video/imagini care constituie o încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin; orice materiale scrise/audio/video/imagine care constituie o nouă încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către utilizatorii care au publicat materialul indicat la art. 1 sau de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin.

”Din analiza conţinutului postării reiese că aceasta reprezintă material publicitar în sensul art. 3 pct. 3 şi al art. 8 din Regulamentul 2024/900 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 martie 2024 privind transparenţa şi vizarea public-ţintă în publicitatea politică. unui De asemenea, din observarea datelor şi activităţii pe contul vizat rezultă calitatea de actor politic a titularului postării, în sensul art. 3 pct. 4 din Regulamentul 2024/900”, arată BEC.

Citește și
Primăria Capitalei
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Materialul publicitar politic care face obiectul analizei Biroului Electoral de Circumscripţie reprezintă un video realizat într-un cadru oficial, specific Administraţiei Prezidenţiale, în care apare preşedintele României, iar mesajul prezentat are un caracter electoral, fiind destinat să influenţeze opţiunea de vot în favoarea candidatului/partidului susţinut, notează BEC.

”Acest material reprezintă un material cu conţinut ilegal, raportat la cele menţionate mai sus, precum şi la dispoziţiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora "mijloacele folosite in campania electorală nu pot contraveni legii”, conchide BEC.

Europarlamentarul Vlad Voiculescu afirma, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook şi filmat în Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, în care apare alături de preşedintele Nicuşor Dan şi de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, discutând despre problemele urbanistice ale Capitalei, că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor, ”inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, şeful PNL Bucureşti”.

Într-un mesaj postat tot pe Facebook, candidatul PNL Ciprian Ciucu respingea acuzaţiile lui Voiculescu şi spunea că acesta ”minte cu neruşinare” şi ”cu premeditare”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre acel clip video, că a fost la o recepţie şi şi-a asumat faptul că se află în spaţiul public, el arătând că este un material care a fost filmat într-un spaţiu public şi au voie să-l folosească toţi.

”În ziua de 1 decembrie, am stat vreo trei ore, pe bulevard, acolo, cu oamenii. După aceea am stat vreo trei ore la recepţie. Fiecare din momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el. Din ziua respectivă, sunt sute de materiale care circulă pe internet”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

”Am fost la o recepţie şi mi-am asumat faptul că sunt în spaţiu public. Este un material care a fost filmat într-un spaţiu public şi pe care au voie, aşa cum toţi ceilalţi oameni care au pus materiale de la acea recepţie, au voie să-l folosească şi toţi ceilalţi”, a mai spus şeful statului.

Despre invitaţiile pe care le-a trimis la recepţia de Ziua naţională a României, şeful statului a arătat că i-a invitat pe cei care au venit la consultări.

”I-am chemat pe cei care au venit la consultări, pe doamna preşedinte a POT şi nu pot să vă spun cu certitudine dacă şi câţiva oameni de la POT, sau doar pe dânsa”, a spus preşedintele.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, catalin drula, vlad voiculescu,

Dată publicare: 04-12-2025 21:37

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general. Vor fi peste 1.280 de secţii în Capitală. Câți cetățeni pot vota
Alegeri locale 2025
Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general. Vor fi peste 1.280 de secţii în Capitală. Câți cetățeni pot vota

Aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-l alege pe cel care va conduce Primăria Capitalei până în anul 2028.

Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean

La 7 decembrie 2025 au loc alegeri locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru primari din mai multe comune sau oraşe.

Recomandări
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor
Stiri actuale
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Joi seara, responsabilii de la Apele Române au anunțat că alimentarea cu apă se apropie de reluare pentru cei peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.

Modernizări ample la Aeroportul Henri Coandă. Sunt 12 ghișee unde pasagerii își pot înregistra singuri bagajul de cală
Stiri actuale
Modernizări ample la Aeroportul Henri Coandă. Sunt 12 ghișee unde pasagerii își pot înregistra singuri bagajul de cală

Aeroportul Henri Coandă din Otopeni a trecut printr-un amplu proces de modernizare, de la noi platforme pentru avioane până la interiorul terminalelor.

Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28