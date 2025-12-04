Desfășurare de forțe în Mureș în urma unui scandal între trei frați. O autospecială a Poliției a fost avariată

04-12-2025 | 22:26
protv.ro

Poliţişti, luptători SAS şi jandarmi au intervenit joi în localitatea Curteni, judeţul Mureş, după izbucnirea unui conflict între trei fraţi. În timpul incidentului, unul dintre bărbaţi a deteriorat o autospecială de Poliţie.

Aura Trif

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a anunţat, joi seară, că poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Râciu au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Curteni, are loc un conflict între trei fraţi.

Acolo s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie, fiind trimişi totodată şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi jandarmi. De asemenea, la locul indicat au fost alocate şi echipaje de ambulanţă.

”În cadrul intervenţiei, unul dintre bărbaţii în cauză a avariat o autospecială de poliţie”, a arătat IPJ Mureş.

Poliţiştii încearcă să identifice toate persoanele implicate în conflict.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 04-12-2025 22:26

Poliţiştii şi procurorii fac miercuri 33 de percheziţii în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, inclusiv în două penitenciare, într-un dosar care vizează trafic internaţional de droguri şi alte infracţiuni. 

