Plângerea pentru agresiune sexuală împotriva lui Conor McGregor a fost retrasă. Starul MMA a negat orice acuzație

O plângere pentru agresiune sexuală depusă de o americancă împotriva starului MMA Conor McGregor a fost retrasă săptămâna aceasta. Avocaţii femeii au solicitat marţi retragerea acţiunii în faţa unui tribunal din Florida.

McGregor, în vârstă de 37 de ani, a negat orice comportament necorespunzător faţă de reclamanta de 49 de ani, prezentată în documente ca având o funcţie de conducere pe Wall Street, în contextul finalei NBA din iunie 2023. Parchetul refuzase deja să îl urmărească penal în acest caz.

El fusese condamnat în noiembrie 2024 într-un proces civil în Irlanda într-un caz de viol, pierzând apelul la sfârşitul lunii iulie şi fiind condamnat să plătească 250.000 de dolari reclamantei.

Marea vedetă a MMA, „The Notorious”, care nu a mai luptat din 2021, a fost suspendat 18 luni pentru că a ratat trei controale antidoping în 2024, a anunţat agenţia antidoping a organizaţiei UFC în octombrie.

Suspendarea, antedatată în septembrie 2024, luna în care a ratat ultimul test, i-ar permite să lupte începând cu 20 martie 2026, ceea ce i-ar da libertatea de a participa la gala de lupte din 14 iunie, prevăzută la Casa Albă pentru a 80-a aniversare a preşedintelui Donald Trump.

Figură a mişcării anti-imigranţi din Irlanda şi-a retras, de asemenea, în septembrie candidatura la alegerile prezidenţiale din ţara sa.

