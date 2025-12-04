Ministrul Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa

Stiri Politice
04-12-2025 | 22:12
Diana Buzoianu
Inquam Photos / George Călin

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

autor
Mihaela Ivăncică

”Eu să renunţ la reformele pe care le-am făcut pentru că cineva din Parlament sau pentru că domnul Zamfir (senatorul PSD Daniel Zamfir - n.r.), care îmi cere în fiecare săptămână demisia, mi-a mai cerut-o şi săptămâna aceasta? Nu! Dacă există vină - şi cu siguranţă nimeni nu este perfect, eu nu sunt perfectă, om face şi greşeli - dar asta în acest caz nu există nicio urmă de greşeală de la nivelul Ministerului Mediului şi motivul pentru care nu există este pentru că, în mod real, aceste lucrări trebuiau să fie gestionate cu totul la nivel local”, a afirmat Diana Buzoianu, joi seară, la Digi 24.

De asemenea, întrebată dacă nu ar cere demisia ministrului, în cazul în care ar fi parlamentar din opoziţie, având în vedere situaţia creată la Prahova, Buzoianu a răspuns: ”Exact pentru ce anume?”.

Ministrul acuză ani de corupție și instituții nefuncționale

”Suntem aici, dar suntem aici tocmai pentru că aceste instituţii nu au funcţionat ani de zile. Sunt prima care vine şi spune: această companie este o sinecură, trebuie să fie desfiinţată. Am fost prima care a venit şi a spus de o grămadă de probleme care au fost ascunse sub preş în ultimii mulţi zeci de ani de zile. Deci realitatea este că această corupţie, care a existat şi există în continuare în instituţiile de mediu, va bubui în multe puncte de vedere (...) Noi trebuie să înţelegem că reformele pe care le-am început şi o parte semnificativă dintre ele au fost începute nu vor putea să acopere 35 de ani de delăsare. Deci noi va trebui uşor să rezolvăm lucrurile. Dacă aş fi parlamentar în opoziţie, m-aş asigura că strig cât de tare pot să se facă dreptate cu autorităţile care trebuie să răspundă real. Nu se găsească ţapii ispăşitori, pentru că oamenii nu au nevoie de poveşti frumoase. Oamenii au nevoie de reforme reale care să fie implementate, dar care durează. Nu poţi să ştergi, repet, în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare. Dar ajunge să ne uităm la câte lucruri am scos la iveală în aceste luni, să ne dăm seama că reformele sunt începute”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ministrul a explicat că una dintre instituţiile pe care le consideră responsabile pentru criza apei din Prahova, Exploatare Sistem Zonal Prahova, a fost creată pentru a asigura nişte sinecuri, Buzoianu arătând că în alte judeţe nu este nevoie de mai mulţi operatori pentru furnizarea de apă, cum se întâmplă în Prahova, unde locuitorii plătesc unul dintre cele mai mari tarife pentru această utilitate.

Citește și
apa prahova
PSD: Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu. Nicuşor Dan: Cred că vinovăţia este la Apele Române

„O sinecură creată în 2006”, spune Buzoianu despre ESZ Prahova

”Compania aceasta (Exploatare Sistem Zonal Prahova - n.r.) mi se pare că a fost creată în 2006 şi este foarte clar, dacă ne uităm de-a lungul timpului cine a fost la conducerea ei, că a fost creată ca un sistem de a mai avea câteva funcţii pentru nişte oameni politici. Oamenii nu au nevoie de asta. În toată ţara asta apa este tratată şi ajunge la oameni printr-un singur operator, că este el privat, că este el deţinut de Consiliul Judeţean sau Consiliul Local. Ei bine, doar în Prahova este nevoie de doi operatori pentru că aici în Prahova trebuia să fie creată şi această sinecură. Nu! Este o întrebare foarte cinstită şi onestă la nivel public naţional dacă această companie cu adevărat este necesară. Prahova este judeţul în care se plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la apă. Unul dintre motive este clar acest sistem hibrid care nu funcţionează”, a afirmat Diana Buzoianu.

Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Sursa: News.ro

Etichete: demisie, ministerul mediului, Diana Buzoianu,

Dată publicare: 04-12-2025 22:12

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Criza apei din Prahova: Ministrul Mediului ia în calcul desființarea companiei ESZ după eșecul gestionării situației
Stiri actuale
Criza apei din Prahova: Ministrul Mediului ia în calcul desființarea companiei ESZ după eșecul gestionării situației

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat pentru Cotidianul, în contextul crizei apei potabile din judeţul Prahova că este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A (ESZ).

PSD: Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu. Nicuşor Dan: Cred că vinovăţia este la Apele Române
Stiri Politice
PSD: Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu. Nicuşor Dan: Cred că vinovăţia este la Apele Române

PSD le-a cerut miercuri partenerilor săi de guvernare, USR, să îşi asume "catastrofa" provocată de ministrul Diana Buzoianu după secarea barajului de la Paltinu. În schimb, președintele Nicușor Dan crede că vina aparține Apelor Române.

Ce s-a întâmplat cu apa din Prahova, barajul Paltinu. Diana Buzoianu cere demisia directorilor: Am trimis Corpul de Control
Stiri Politice
Ce s-a întâmplat cu apa din Prahova, barajul Paltinu. Diana Buzoianu cere demisia directorilor: Am trimis Corpul de Control

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, îi acuză pe șefii de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița și de la Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova SA că au comunicat informații false despre criza apei din județul Prajova, barajul Paltinu.

De ce scapă mai ieftin hoții de lemn. O lege veche de 8 ani subevaluează prejudiciile, spune ministrul Mediului
Stiri actuale
De ce scapă mai ieftin hoții de lemn. O lege veche de 8 ani subevaluează prejudiciile, spune ministrul Mediului

Preţul mediu luat folosit pentru calcularea prejudiciilor cauzate de tăierile ilegale de lemn este, astăzi, de 164 de lei, deşi tariful mediu pentru un metru cub de lemn se situează la 272 de lei, susține Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Ministrul Mediului, despre proiectul care vizează incriminarea căsătoriilor forțate: „Nu privește minoritățile”
Stiri Politice
Ministrul Mediului, despre proiectul care vizează incriminarea căsătoriilor forțate: „Nu privește minoritățile”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), declară duminică, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că acesta nu priveşte minorităţile.

Recomandări
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor
Stiri actuale
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Joi seara, responsabilii de la Apele Române au anunțat că alimentarea cu apă se apropie de reluare pentru cei peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.

BEC București cere ștergerea clipului filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan, Drulă și Voiculescu: „Material electoral ilegal”
Alegeri locale 2025
BEC București cere ștergerea clipului filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan, Drulă și Voiculescu: „Material electoral ilegal”

Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu. 

Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28