Fostul director MI6: Noile sancțiuni împotriva Rusiei nu vor avea un impact „practic”

Regatul Unit a anunțat noi sancțiuni împotriva GRU (serviciul de informații militare al Rusiei) după publicarea concluziilor anchetei privind atacul cu Noviciok de la Salisbury, în care o britanică a murit, scrie Sky News.

Însă fostul director al MI6 sugerează că aceste măsuri vor face prea puțin pentru a împiedica atacuri viitoare.

John Sawers spune că Rusia are „o animozitate specială” față de Marea Britanie în domeniul informațiilor și că, cel mai probabil, a comis otrăvirile de la Salisbury pentru a demonstra „disponibilitatea de a acționa fără scrupule”.

Întrebat ce crede că vor realiza noile sancțiuni, John răspunde: „Cred că este o reacție pe care guvernul trebuia să o aibă în urma concluziilor anchetei.

”Nu ne-am făcut niciodată iluzii în privința GRU. Ei sunt responsabili pentru unele dintre cele mai agresive acțiuni — atât asasinate, cât și atacuri cibernetice — iar un gest ferm împotriva lor este binevenit”.

”Nu sunt însă sigur că va avea un impact practic semnificativ, deoarece vom continua să vedem operațiuni ale GRU în țara noastră. Acestea au fost întotdeauna ilegale, noi le-am combătut mereu, dar, fără îndoială, vor continua să încerce să lanseze atacuri împotriva noastră și a aliaților occidentali”, a mai spus fostul șef MI6.

