Fosta mină Petrila a devenit platou de filmare. Actorii din Valea Jiului lucrează un thriller psihologic unic în România

Stiri actuale
11-08-2025 | 11:24
×
Codul embed a fost copiat

O fostă mină din Valea Jiului s-a transformat în platou de filmare. Câțiva tineri actori din zonă, cu resurse puține, dar cu ambiții mari, dau viață unui proiect unic în România.

autor
Gigi Ciuncanu

Au un buget minim, dar multă voință și lucrează la singurul thriller psihologic realizat vreodată într-un astfel de spațiu. Deși scenariul nu are legătură cu viața minerilor, echipa redescoperă locuri pline de zgomot și freamăt odinioară. Acum sunt tăcute, dar încărcate de istorie.

Spațiile abandonate ale fostei mine Petrila au devenit platoul de filmare pentru "The Valley", un serial care va avea 10 episoade, fiecare cu o durată de 45 de minute.

Patricia Buraga, actriță: „E un alt decor, eu sunt chiar din Valea Jiului și mă bucur că se întâmplă aici. Aici am copilărit și mi-aș dori ca lumea să vadă că e cool și Valea Jiului”.

Melania Turcu, actriță: „Personajul meu se numește Mara Anghel. Este o domnișoară de 25 de ani, din multe puncte de vedere ne asemănăm. Amândouă am terminat facultatea de muzică. Pe parcurs o să descoperiți mai multe despre personajul meu”.

Citește și
drumetie bucegi
O familie a ajuns la spital după ce a consumat pe munte mâncarea adusă de acasă. Alimentele s-au alterat în bagaj

Minele, transformate în spații artistice

Unii dintre actori au pășit acum pentru prima dată în incinta unei mine și au putut vedea locurile în care, nu cu mulți ani în urmă, minerii își riscau viața.

Robert Vladu, actor: „Este pentru prima dată când sunt aici, dar arată destul de impresionant, chiar dacă nu mai sunt funcționale. Consider că locurile astea merită să li se spună povestea și să aibă o continuitate, într-un fel sau altul”.

Dragoș Țigăieriu, actor: „E ceva incredibil, din punctul meu de vedere... (...) Voi fi băiatul rău din film, bad boy, în sensul de băiatul sufletist, dar destul de rău”.

Scenariul serialului este scris chiar de o parte dintre cei care joacă în film. Pentru că nu au un buget uriaș, ci doar dorința de a-l realiza, artiștii fac orice pentru a-și vedea visul împlinit.

Daniel Neagoe, actor: „Este o acțiune plină de suspans, de intrigă, plină de elemente surpriză care vor fi extraordinare pentru vizionare. Și totul e realizat aici, în Vale. Totul este original, cu oameni din Vale, cu locuri din Vale, cu tot ce se poate folosi în serial ca element original”.

Andrei Onofrei, regizor: „Ce dorim noi să facem cu acest proiect este să dăm un reboot al Văii Jiului și, totodată, să le arătăm oamenilor că avem cu ce, ce să facem aici și că avem oameni creativi, care pot dezvolta lucruri chiar aici, în Vale, unde toată lumea spune că e un loc pierdut”.

Episodul pilot ar urma să fie prezentat oficial în circa o lună, tot la fosta mină Petrila, după care realizatorii speră ca serialul să fie disponibil pe marile platforme de streaming.

Sursa: Pro TV

Etichete: mine, valea jiului,

Dată publicare: 11-08-2025 11:24

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
O familie a ajuns la spital după ce a consumat pe munte mâncarea adusă de acasă. Alimentele s-au alterat în bagaj
Stiri actuale
O familie a ajuns la spital după ce a consumat pe munte mâncarea adusă de acasă. Alimentele s-au alterat în bagaj

Canicula le-a dat bătăi de cap turiștilor porniți duminică în drumeție în Munții Bucegi. O familie cu doi copii din București a ajuns la spital după ce a consumat alimente din bagaj, care, din cauza căldurii, s-au alterat.

Doi bărbați, arestați după ce au încercat să introducă ilegal în România cinci migranți ascunși într-un microbuz. VIDEO
Stiri actuale
Doi bărbați, arestați după ce au încercat să introducă ilegal în România cinci migranți ascunși într-un microbuz. VIDEO

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat cinci cetățeni străini ascunși într-un microbuz, care încercau să treacă ilegal frontiera în România.

Bărbat din Maramureș, ucis de cumnat după ce a vrut să-și refacă viața. Agresorul va fi supus unei evaluări psihiatrice
Stiri actuale
Bărbat din Maramureș, ucis de cumnat după ce a vrut să-și refacă viața. Agresorul va fi supus unei evaluări psihiatrice

Un bărbat din județul Maramureș a fost ucis de cumnatul lui pentru că ar fi încercat să-și refacă viața după ce soția murise din motive medicale în urmă cu mai mulți ani. Victima a fost înjunghiată, iar suspectul va fi supus unei expertize psihiatrice.

Recomandări
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți
Stiri Economice
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, Radu Crăciun, afirmă că noua lege privind pensiile private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi.

FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol
Stiri Economice
FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit bugetar record.  

Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”
Stiri Politice
Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 August 2025

03:38:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12