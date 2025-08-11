Fosta mină Petrila a devenit platou de filmare. Actorii din Valea Jiului lucrează un thriller psihologic unic în România

O fostă mină din Valea Jiului s-a transformat în platou de filmare. Câțiva tineri actori din zonă, cu resurse puține, dar cu ambiții mari, dau viață unui proiect unic în România.

Au un buget minim, dar multă voință și lucrează la singurul thriller psihologic realizat vreodată într-un astfel de spațiu. Deși scenariul nu are legătură cu viața minerilor, echipa redescoperă locuri pline de zgomot și freamăt odinioară. Acum sunt tăcute, dar încărcate de istorie.

Spațiile abandonate ale fostei mine Petrila au devenit platoul de filmare pentru "The Valley", un serial care va avea 10 episoade, fiecare cu o durată de 45 de minute.

Patricia Buraga, actriță: „E un alt decor, eu sunt chiar din Valea Jiului și mă bucur că se întâmplă aici. Aici am copilărit și mi-aș dori ca lumea să vadă că e cool și Valea Jiului”.

Melania Turcu, actriță: „Personajul meu se numește Mara Anghel. Este o domnișoară de 25 de ani, din multe puncte de vedere ne asemănăm. Amândouă am terminat facultatea de muzică. Pe parcurs o să descoperiți mai multe despre personajul meu”.

Minele, transformate în spații artistice

Unii dintre actori au pășit acum pentru prima dată în incinta unei mine și au putut vedea locurile în care, nu cu mulți ani în urmă, minerii își riscau viața.

Robert Vladu, actor: „Este pentru prima dată când sunt aici, dar arată destul de impresionant, chiar dacă nu mai sunt funcționale. Consider că locurile astea merită să li se spună povestea și să aibă o continuitate, într-un fel sau altul”.

Dragoș Țigăieriu, actor: „E ceva incredibil, din punctul meu de vedere... (...) Voi fi băiatul rău din film, bad boy, în sensul de băiatul sufletist, dar destul de rău”.

Scenariul serialului este scris chiar de o parte dintre cei care joacă în film. Pentru că nu au un buget uriaș, ci doar dorința de a-l realiza, artiștii fac orice pentru a-și vedea visul împlinit.

Daniel Neagoe, actor: „Este o acțiune plină de suspans, de intrigă, plină de elemente surpriză care vor fi extraordinare pentru vizionare. Și totul e realizat aici, în Vale. Totul este original, cu oameni din Vale, cu locuri din Vale, cu tot ce se poate folosi în serial ca element original”.

Andrei Onofrei, regizor: „Ce dorim noi să facem cu acest proiect este să dăm un reboot al Văii Jiului și, totodată, să le arătăm oamenilor că avem cu ce, ce să facem aici și că avem oameni creativi, care pot dezvolta lucruri chiar aici, în Vale, unde toată lumea spune că e un loc pierdut”.

Episodul pilot ar urma să fie prezentat oficial în circa o lună, tot la fosta mină Petrila, după care realizatorii speră ca serialul să fie disponibil pe marile platforme de streaming.

