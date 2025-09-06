Întârzieri record la CFR Călători. Un tren din Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 de km în 12 ore și 17 minute

Stiri actuale
06-09-2025 | 12:54
tren, cfr calatori
Shutterstock

Întârzieri record la CFR Călători. Un tren care circula pe Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 kilometri în 12 ore și 17 minute.

autor
Adrian Popovici

Trenul Regio 2703, operat de CFR Călători, a reușit să înregistreze un record negativ de întârzieri. Problemele acestei garnituri au început chiar înainte de plecarea din gară și asta deoarece a plecat cu 38 de minute mai târziu decât era programat, notează Club Feroviar.

În mod obișnuit, cei 80 de kilometri ar fi trebuit parcurși de trenul Regio 2703 în trei ore și cinci minute, între 08:20 și 10:55. Cu toate acestea, pe lângă întârzierea inițială de 34 de minute, trenul s-a confruntat cu alte provocări la nici trei kilometri de la plecare, la Petroșani Triaj. Sursa citată indică faptul că unul dintre vagoane a avut o defecțiune care a fost în cele din urmă reparată.

Ulterior, înaintarea trenului a fost încetinită de restricțiile de viteză de pe calea ferată din zona Bănița. Din această cauză, timpul petrecut pe drum a crescut cu cinci minute, la care s-a adîugat o staționare ale cărei cauze nu sunt cunoscute de patru ore și 33 de minute între stațiile Bănița și Merișor.

Mare parte din întârzieri s-au datorat unui vagon defect

Vagonul care a creat probleme s-a mai defectat odată și adăugând ale 55 de minute în apropiere de halta Crivadia, la care s-au adăugat alte 55 de minute în halta de călători Baru Mare. CFR Călători a mai transmis că alte 78 de minute de întârzieri au mai fost adăugate la întârziere din cauza condițiilor de trafic.

Citește și
Kim Jong Un, tren
Kim Jong Un a ajuns în China într-un tren blindat. Primul președinte nord-coreean la parada chineză, după 66 de ani

În cele din urmă, vagonul a fost scos din componența trenului, întreaga operațiune ajungând să mai adauge o oră și 34 de minute la călătorie. La acest interval s-au mai adăugat alte 11 minute puse pe seama „restricțiilor de viteză din cauza liniilor defecte”.

În total, la călătoria care ar fi trebuit să dureze trei ore și cinci minute a ajuns să dureze peste 12 ore.

Sursa: Club Feroviar

Etichete: CFR Calatori, trenuri, valea jiului, intarziere trenuri,

Dată publicare: 06-09-2025 12:54

Articol recomandat de sport.ro
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Trafic feroviar oprit în Olt, după ce un tren cu cereale a deraiat. Pasagerii din celelalte trenuri, transportați cu autobuze
Stiri actuale
Trafic feroviar oprit în Olt, după ce un tren cu cereale a deraiat. Pasagerii din celelalte trenuri, transportați cu autobuze

Vineri după-amiază, traficul feroviar pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova a fost oprit în zona staţiei Drăgăneşti Olt, după ce un vagon cu cereale a deraiat. Pasagerii altor trenuri au fost transportați cu autobuze.

Kim Jong Un a ajuns în China într-un tren blindat. Primul președinte nord-coreean la parada chineză, după 66 de ani
Stiri externe
Kim Jong Un a ajuns în China într-un tren blindat. Primul președinte nord-coreean la parada chineză, după 66 de ani

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marți în capitala Chinei, Beijing, unde va participa la o paradă militară.

O refugiată ucraineană a fost ucisă de un bărbat după ce a fost împinsă sub roțile unui tren, în Germania
Stiri externe
O refugiată ucraineană a fost ucisă de un bărbat după ce a fost împinsă sub roțile unui tren, în Germania

O refugiată ucraineană în vârstă de 16 ani a fost ucisă în orașul german Friedland după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă.

Recomandări
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.

Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Septembrie 2025

02:06:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28