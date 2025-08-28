Menținerea centralelor pe cărbune renegociată în PNRR. Bogdan Ivan: „Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii”

Centralele pe cărbune din Valea Jiului nu vor fi închise, cel puțin pentru moment, așa cum solicită Comisia Europeană.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pledează pentru păstrarea acestora în sistemul energetic național, în condițiile producției deficitare de energie electrică.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că guvernul lucrează la finalizarea procesului de renegociere a țintelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Executivul vrea să amâne eliminarea capacităților de producție a energiei pe cărbune până la finalul anului 2030, în loc de sfârșitul acestui an, cum era prevăzut inițial. „Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii că România își păstrează în continuare centralele pe cărbune din Valea Jiului, pentru care militez”, a spus ministrul la Antena 3, citat de news.ro.

Bogdan Ivan a precizat că producția de energie pe bază de cărbune și gaze naturale a scăzut cu 56% în ultimii zece ani, iar capacitățile oprite nu au fost complet înlocuite, menționând că „am oprit 7.000 MW și am pus în loc 1.200 MW”. Totodată, a subliniat progresul în zona producerii energiei din surse regenerabile, dar a atras atenția asupra lipsei infrastructurii de stocare, care face ca energia solară și eoliană să fie folosită mai puțin eficient.

Ministrul a menționat și alte direcții strategice pentru sectorul energetic românesc, cum ar fi investițiile în reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și exploatarea gazelor din Marea Neagră, care vor contribui la scăderea prețurilor la gaze și energie electrică în următorii 60 de ani.

Polonia și Germania sunt deja păsuite

Despre politica privind decarbonizarea, Ivan a insistat că România a adoptat una dintre cele mai agresive strategii din Uniunea Europeană, inițial asumând eliminarea energiei pe cărbune până în 2025, în comparație cu alte state precum Polonia sau Germania, care au termene mult mai îndepărtate. „Acum am început renegocierea pentru a prelungi acest termen până în 2030”, a mai spus ministrul.

