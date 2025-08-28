Menținerea centralelor pe cărbune renegociată în PNRR. Bogdan Ivan: „Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii”

Stiri actuale
28-08-2025 | 19:18
Bogdan Ivan
Inquam Photos / George Calin

Centralele pe cărbune din Valea Jiului nu vor fi închise, cel puțin pentru moment, așa cum solicită Comisia Europeană.

autor
Mihai Niculescu

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pledează pentru păstrarea acestora în sistemul energetic național, în condițiile producției deficitare de energie electrică.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că guvernul lucrează la finalizarea procesului de renegociere a țintelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Executivul vrea să amâne eliminarea capacităților de producție a energiei pe cărbune până la finalul anului 2030, în loc de sfârșitul acestui an, cum era prevăzut inițial. „Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii că România își păstrează în continuare centralele pe cărbune din Valea Jiului, pentru care militez”, a spus ministrul la Antena 3, citat de news.ro.

Bogdan Ivan a precizat că producția de energie pe bază de cărbune și gaze naturale a scăzut cu 56% în ultimii zece ani, iar capacitățile oprite nu au fost complet înlocuite, menționând că „am oprit 7.000 MW și am pus în loc 1.200 MW”. Totodată, a subliniat progresul în zona producerii energiei din surse regenerabile, dar a atras atenția asupra lipsei infrastructurii de stocare, care face ca energia solară și eoliană să fie folosită mai puțin eficient.

Ministrul a menționat și alte direcții strategice pentru sectorul energetic românesc, cum ar fi investițiile în reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și exploatarea gazelor din Marea Neagră, care vor contribui la scăderea prețurilor la gaze și energie electrică în următorii 60 de ani.

Citește și
carbune
Producția de cărbune a scăzut cu 2,2% în primul trimestru din 2025. Importurile, în picaj cu peste 50%

Polonia și Germania sunt deja păsuite

Despre politica privind decarbonizarea, Ivan a insistat că România a adoptat una dintre cele mai agresive strategii din Uniunea Europeană, inițial asumând eliminarea energiei pe cărbune până în 2025, în comparație cu alte state precum Polonia sau Germania, care au termene mult mai îndepărtate. „Acum am început renegocierea pentru a prelungi acest termen până în 2030”, a mai spus ministrul.

Sursa: News.ro

Etichete: Comisia Europeana, carbune, valea jiului, centrale termice, bogdan ivan,

Dată publicare: 28-08-2025 19:09

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Citește și...
Proteste în Valea Jiului pentru că nu s-au primit salariile. Unii mineri s-au închis în subteran
Stiri Sociale
Proteste în Valea Jiului pentru că nu s-au primit salariile. Unii mineri s-au închis în subteran

Minerii din Valea Jiului au declanşat vineri un protest spontan, la mai multe exploatări de cărbune, nemulţumiţi de faptul că banii de salarii, întârziaţi cu două zile faţă de data normală, nu au intrat încă pe cardurile acestora.

Producția de cărbune a scăzut cu 2,2% în primul trimestru din 2025. Importurile, în picaj cu peste 50%
Stiri actuale
Producția de cărbune a scăzut cu 2,2% în primul trimestru din 2025. Importurile, în picaj cu peste 50%

Producţia de cărbune a României s-a cifrat în primele trei luni din 2025 la 505.000 tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2,2% mai mică (minus 11.200 tep) faţă de cea din perioada similară a anului trecut.

Războiul comercial a început oficial între principalele două economii. China reacţionează direct la tarifele lui Trump
Stiri externe
Războiul comercial a început oficial între principalele două economii. China reacţionează direct la tarifele lui Trump

Autorităţile chineze au anunţat marţi că vor impune tarife vamale de 15% la importurile de cărbune şi gaze naturale lichefiate din SUA, ca răspuns la noile tarife impuse de SUA la produsele chineze.

România vrea să amâne închiderea centralelor pe cărbune. Ministrul Energiei: „O perioadă de timp, poate până în 2032”
Stiri actuale
România vrea să amâne închiderea centralelor pe cărbune. Ministrul Energiei: „O perioadă de timp, poate până în 2032”

Centralele pe cărbune ar putea avea viitor în România, deși legea actuală prevede clar închiderea lor completă în următorii ani.

Un cartier din Craiova e acoperit cu cenușă. Are și fier, pentru că oamenii o strâng cu magnetul: „Îmi ronțăie în gură”
Stiri actuale
Un cartier din Craiova e acoperit cu cenușă. Are și fier, pentru că oamenii o strâng cu magnetul: „Îmi ronțăie în gură”

Străzi și gospodării acoperite de cenușă, în Craiova! Oamenii se plâng că de câteva zile sunt sufocați de aerul încărcat cu particule de cărbune și cenușă provenite de la o termocentrală.

Recomandări
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial
Stiri Politice
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Guvernul a decis împărțirea Pachetului 2 de măsuri fiscale în pachete mai mici de teama Curții Constituționale. În consecință, își va asuma pe rând, în aceeași zi, șase proiecte de lege în Parlament.

O echipă FMI va efectua o vizită în România săptămâna viitoare. Va analiza efectele pachetului fiscal adoptat de Guvern
Stiri Economice
O echipă FMI va efectua o vizită în România săptămâna viitoare. Va analiza efectele pachetului fiscal adoptat de Guvern

O misiune a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

Secretarul general al NATO avertizează asupra atacurilor hibride ale Rusiei. „Pot lua forma unor tentative de asasinat”
Stiri externe
Secretarul general al NATO avertizează asupra atacurilor hibride ale Rusiei. „Pot lua forma unor tentative de asasinat”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi cu privire la capacităţile extinse ale Rusiei pentru atacuri hibride, inclusiv asupra statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice, relatează dpa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 28 August 2025

52:57

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59