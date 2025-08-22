Proteste în Valea Jiului pentru că nu s-au primit salariile. Unii mineri s-au închis în subteran

Minerii din Valea Jiului au declanşat vineri un protest spontan, la mai multe exploatări de cărbune, nemulţumiţi de faptul că banii de salarii, întârziaţi cu două zile faţă de data normală, nu au intrat încă pe cardurile acestora.

Cristian Anton

"Este o stare de tensiune generată de faptul că minerii nu au primit încă salariile. Minerii de la Vulcan, schimburile 1 şi 2, s-au blocat în subteran, minerii de la Lupeni protestează în faţa sediului exploatării, iar la mina Livezeni protestul se desfăşoară în sala de pontaj", a declarat preşedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

Liderul sindical a precizat că a fost informat că ministrul Energiei a semnat un ordin prin care au fost deblocate sumele necesare pentru plata salariilor minerilor, aşteptându-se ca banii să intre în Trezorerie şi apoi să fie viraţi pe cardurile angajaţilor Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ).

Sindicaliştii mai spun că directorul general al CEVJ ar fi garantat că banii de salarii vor intra în cursul zilei de vineri şi că, în caz contrar, îşi va prezenta demisia din funcţie.

Directorul general al CEVJ, Eduard Mija, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere oficial.

Guvernul a adoptat joi o ordonanţă de urgenţă prin care sunt alocaţi bani pentru salariile minerilor din Valea Jiului.

Ordonanță de urgență pentru salariile minerilor din Valea Jiului

Ordonanţa de urgenţă completează cadrul financiar necesar pentru acoperirea diferenţei dintre sumele aprobate prin Legea bugetului şi necesarul stabilit prin OUG nr. 13/2025, în vederea asigurării continuităţii lucrărilor de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan, precum şi respectarea obligaţiilor asumate faţă de Comisia Europeană în cadrul Planului de închidere 2023 - 2032.

Conform unui comunicat transmis de Guvern, suplimentarea va permite finanţarea lucrărilor de punere în siguranţă a lucrărilor din subteran, precum şi plata drepturilor salariale şi a plăţilor compensatorii pentru angajaţii afectaţi.

În cadrul CEVJ îşi desfăşoară activitatea circa 2.400 de angajaţi - mineri şi energeticieni, de la minele Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan şi de la termocentrala Paroşeni.

Sursa: Agerpres

