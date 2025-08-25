Senatul se reunește în sesiune extraordinară. Pe agendă, un OUG privind fondurile suplimentare pentru minele din Valea Jiului

25-08-2025 | 07:25
Pro TV

Senatul se reuneşte luni în plen, într-o nouă sesiune extraordinară, pentru a lua act de emiterea OUG nr. 42/2025 pentru suplimentarea fondurilor pentru unele mine din Valea Jiului care urmează să fie închise.

autor
Adrian Popovici

Pe ordinea de zi a şedinţei se află o informare cu privire la proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 42/2025 pentru completarea art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Ordonanţa de urgenţă a fost aprobată joi de Guvern şi prin aceasta se suplimentează suma necesară asigurării continuităţii lucrărilor de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan, precum şi respectarea obligaţiilor asumate faţă de Comisia Europeană în cadrul Planului de închidere 2023 - 2032.

Potrivit unui comunicat al Executivului, această suplimentare va permite finanţarea lucrărilor de punere în siguranţă a lucrărilor din subteran, precum şi plata drepturilor salariale şi a plăţilor compensatorii pentru angajaţii afectaţi.

Astfel, se asigură continuitatea activităţilor prevăzute în Planul de închidere, menţinerea unui număr semnificativ de locuri de muncă, eliminarea riscurilor de autoaprindere şi de emanaţii necontrolate de gaze de mină, precum şi respectarea termenelor stabilite pentru închiderea exploatărilor miniere necompetitive, în conformitate cu angajamentele de decarbonizare ale României. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 25-08-2025 07:25

